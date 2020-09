Stahlbrode

Es ist ein durchaus kritischer Blick, mit dem Professor Johann Mrazek auf die vergangenen 30 Jahre schaut. Der Wissenschaftler, der seit vielen Jahren in Stahlbrode lebt und der einzige in der DDR war, der eine Dozentur für Meeresgeologie innehatte, schrieb in den vergangenen sechs Monaten sein zweites Buch.

„Als aus dem Norden der Nordosten wurde“ nannte der 81-jährige Akademiker die Novität und versah sie zudem mit dem Untertitel „Eine persönliche Abrechnung“. Pünktlich vor dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober erschien sein 232 Seiten starkes Werk am 21. September im „Verlag am Park“.

Wende oder deutsche Sturzgeburt?

Johann Mrazek, der 32 Jahre lang an der Greifswalder Universität lehrte, machte sich in den vergangenen 30 Jahren als Meeresgeologe einen Namen über die Grenzen des Bundeslandes hinaus. Er bereiste „die halbe Welt“, wie er sagt. Sein zweites Zuhause sind die Forschungsschiffe und Ozeane dieser Welt.

Doch während sich sein erstes Buch mit seinem, wie er es selbst nennt „ungewöhnlichen Leben“ beschäftigt, ist es nun die politische Wende des Jahres 1989, die der Professor lieber als „deutsche Sturzgeburt“ bezeichnet. Das Wort „Wende“ vermeidet er nicht nur in seinem Buch, sondern auch im persönlichen Gespräch. Dabei zeichnet er keine rosaroten Wolken am Himmel der DDR-Zeit. Vielmehr blickt er kritisch hinter die Kulissen beider Staaten, wenn er sagt: „Wir hatten zwar vieles in der DDR nicht, aber jetzt haben wir vieles nicht mehr.“

Frauenrechte und Rüstungsindustrie

Mrazek beschäftigt sich beispielsweise intensiv mit dem Thema der Frauenrechte in der DDR, die, wie er sagt, denen der BRD um Lichtjahre voraus waren. Er blickt aber auch kritisch auf die Rüstungsindustrie. Doch warum fühlte sich der Wissenschaftler getrieben, ein Buch über die politischen Entwicklungen der vergangenen drei Jahrzehnte zu schreiben? „Weil ich ein Gegner von Verlogenheit und ein Freund der Gerechtigkeit bin“, antwortet er prompt.

Dabei sei diese bitterböse und scharfzüngige Abrechnung keinesfalls seiner eigenen persönlichen Situation geschuldet. Johann Mrazek und seine Frau konnten nie klagen. Es ging ihnen immer gut, aber: „Ich bin aufmerksam durch das Leben gegangen, habe nach links und rechts geschaut, und immer wieder gesehen, was uns im Laufe der Jahre verloren ging. Und das gefällt mir absolut nicht. Ich schwimme nicht mit dem Mainstream.“

Am kreativsten in der Nacht

Das Buch schrieb der Mann aus Stahlbrode in rekordverdächtiger Zeit. In der Stille der Corona-Zeit, in der Zeit des Lockdowns – doch mit der Pandemie habe es eigentlich nichts zu tun, sagt der Autor. Nachdem Mrazek etliche Fachpublikationen schrieb, steht sein neustes Buch quasi druckfrisch in den Regalen der Buchhandlungen. Während sich das Schreiben am Morgen bei ihm „eher dahinschleppt“ kann der Professor von sich sagen, dass er in den Nachtstunden am kreativsten ist.

Die Neuerscheinung von Johann Mrazek. Quelle: Verlag

Sein Fernweh habe er im Gegensatz zu seinem kritischen Blick mittlerweile abgelegt. Während in den 70er Jahren für ihn das schönste Fleckchen der Erde die Bermudainseln waren, ist es heute Stahlbrode. „Ein wunderschönes Örtchen, in dem ich auf mein Leben zurückblicken und das Erlebte in meinen Büchern verarbeiten kann.“

Oft habe es auf seinen Forschungsreisen eben auch brenzlige Situationen gegeben. Stürme auf dem Atlantik mit bis zu zwölf Windstärken gehören genauso dazu, wie ein Herzinfarkt als Expeditionsleiter auf hoher See im Pazifik.

Der Autor: Johann Mrazek, Jahrgang 1939, Geologe, Studium, Aspirantur und Assistenz an der Humboldt-Universität Berlin von 1959 bis 1973, Promotion 1970. Danach Tätigkeit in der Außenstelle für Marine Geologie in Reinkenhagen (Bezirk Rostock) des Zentralen Geologischen Instituts Berlin bis 1980. Habilitation im Rahmen einer B-Aspirantur 1984 an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. 1985 Berufung in die einzige Dozentur für Meeresgeologie in der DDR und 1992 als Universitäts-Professor für Allgemeine Geologie und Quartärgeologie. Lehre in diesen Fächern sowie in der Tiefseegeologie. Forschungsexpeditionen über etwa 30 Jahre in den Weltozeanen und in der Ostsee, insbesondere mit den Forschungsschiffen „ Alexander von Humboldt" und „Sonne". Emeritierung 2005, bis 2012 Fortsetzung von Lehr- und Forschungstätigkeit.

Verschmutzung der Meere vor 30 Jahren noch kein Problem

Es gibt noch ein weiteres Thema, das den Meeresgeologen stark beschäftigt: „Die Verschmutzung der Weltmeere ist in den vergangenen 20 oder 30 Jahren zu einem akuten Problem geworden. Zwischen 1973 und 1996, als ich noch zur See fuhr, war das noch kein Thema. Außer von ein paar verschmutzten Hafenbecken habe ich damals noch keinen Müll in den Meeren entdecken können.

Aber warum soll es im Wasser anders aussehen als an Land? Betrachtet man die Straßengräben in unserer Region, weiß man, wie unachtsam die Menschen sich heutzutage ihres Mülls entledigen – und das ist sehr schlimm.“

Von Carolin Riemer