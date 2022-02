Stahlbrode

Etwa zwei Tonnen Hering – das ist alles, was der letzte Stahlbroder Fischer, Ralph Krehl, in diesem Jahr aus dem Wasser holen darf. „Eine konkrete Quote habe ich noch nicht“, sagt er und rechnet aber mit etwa zwei Tonnen, weil es 2021 noch vier Tonnen Hering waren, die er im Strelasund fischen konnte. „Und jetzt wird die Quote ja noch einmal halbiert“, sagt Krehl.

Konkrete Quote steht noch nicht fest

Vor ein paar Jahren waren es noch 50 Tonnen pro Saison der Silberlinge, die Krehl fischte. In diesem Jahr dürfen die deutschen Fischer insgesamt nur noch 435 Tonnen Hering – 2021 waren es noch 870 Tonnen – aus der westlichen Ostsee holen. Beim Dorsch schrumpft die Quote auf 104 Tonnen (2021: 854 Tonnen).

Das komme einem Fangverbot für die beiden Brotfischarten gleich, hatte Ilona Schreiber, die Vorsitzende des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer gesagt, der sich aufgrund der negativen Entwicklung auflöst. Etwa 100 der zuletzt 204 Haupterwerbsbetriebe werden in diesem Jahr nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, schätzt das Landwirtschaftsministerium.

„Ich werde mir die Menge aufteilen und jeden Tag etwa zwei bis drei Kisten voll Hering fangen“, plant Ralph Krehl. So will er seinen Kunden dennoch regelmäßig den beliebten Fisch anbieten können. Bei zwei Tonnen Hering sind es insgesamt gerade einmal 100 Kisten, die er mit Hering füllen darf. Praktisch bedeutet das für den Fischer, dass er während der Heringssaison morgens relativ kurz rausfährt – mehr gehe eben nicht. „Meine Kundschaft denkt aber, hier gibt es genug Hering. Hoffentlich haben sie Verständnis“, sagt der Krehl.

Zukauf und steigende Preise

Ralph Krehl betreibt direkt im Stahlbroder Hafen einen Laden und dort Direktverkauf von frischem Fisch und geräucherter Ware. Dafür kauft der Fischer, der als einziger aus der ehemals großen Fischereigenossenschaft mit 28 Fischern in Stahlbrode übrig geblieben ist, regelmäßig Fisch zu. Auch Hering.

„Im vergangenen Jahr von einem Freester Fischer, der hier vor Ort gefischt hat“, erzählt Krehl. „Ich hoffe, das klappt auch jetzt wieder. Fischer, die sonst ihren Fang an Großhändler geliefert hätten, geben den jetzt wegen der reduzierten Quote und geringeren Menge gern an kleine Direktvermarkter ab und bekommen dort dann auch mehr Geld dafür.

„Aber auch ich muss die Preise anziehen – wegen der geringen Quote und des Zukaufs“, erklärt Ralph Krehl. Für zwei Euro sei das Kilogramm Hering nicht mehr zu haben. Die Kunden müssten schon mit etwa vier Euro rechnen, der genaue Preis für Hering aus Stahlbrode stehe aber noch nicht fest.

Direktverkauf hilft beim Überleben

Klar ist für den Fischer aber: „Wenn ich keinen eigenen Laden und keine Räucherei hätte, könnte ich von meiner Arbeit nicht leben. Von zwei Tonnen Hering und Hornfisch allein geht das nicht“. Hornfisch kann der Fischer unbegrenzt aus dem Strelasund holen und verkaufen. Aber die Hornfischzeit im Frühjahr ist begrenzt. Einige Aale vielleicht im Mai, mal ein Zander oder Hecht und Barsche kommen dazu, aber erst, wenn das Wetter besser werde.

Über die Feiertage gab es am Strelasund in Stahlbrode auch wieder Binnenfisch. „Karpfen gehört traditionell zu unserem Angebot. Insgesamt 1700 Kilogramm haben wir verkauft, 400 Kilo mussten sogar nachgeordert werden, weil die Nachfrage so groß war“, erzählt der Fischer, der zukünftig neben seinem bisherigen Angestellten im Laden auch von seinem Sohn unterstützt wird.

Warten auf besseres Wetter

Nicht nur bis Hecht, Barsch oder Zander gefangen werden, dauert es noch. Auch die diesjährige Heringssaison will Krehl erst starten, wenn das Wetter sich beruhigt. „Der Hering ist jetzt schon da, aber erst, wenn der Wind nachlässt und kein Frost kommt, will ich mit meinem neuen Fischerboot rausfahren“, sagt er. Das letzte traditionelle Stahlbroder Holzfischereiboot liegt jetzt auf der Barther Werft, ein weiteres ist noch angemeldet, derzeit aber nicht im Einsatz.

Von Almut Jaekel