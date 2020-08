„Stahlbrode ist schon lange kein Geheimtipp mehr“

Grimmen

Schon lange ist Stahlbrode kein Geheimtipp mehr. Das beweisen in diesen Tagen auch die Autokennzeichen der Besucher aus ganz Deutschland. „Es macht richtig mir richtig viel Spaß, mit den vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Zurzeit sind viele Besucher aus den Niederlanden und der Schweiz hier anzutreffen, die begeistert sind von unserer schönen Region“, erzählt Dominique Käning.

Wenn die Zeit es erlaubt, hilft sie ihrer Mutter Gabi Dörner, die sich im Jahr 2002 selbstständig machte und in Stahlbrode den Campingplatz betreibt. In Greifswald geboren, besuchte Dominique Käning die einstige POS „ Ernst Thälmann“ in Reinberg, erlernte in der Nähe von Freiburg den Beruf der Restaurantkauffrau. „Wenn ich ein Hobby nennen soll, dann sind es die Bücher. Ich lese gern Krimis“, sagt die Mutter von vier Kindern. Zur Familie gehört außerdem Gismo.

Von Walter Scholz