Stahlbrode/Neuhof

Die Sommersaison im Hafen Stahlbrode neigt sich dem Ende, doch in diesem Jahr wird das große Auswassern der Boote wohl ausbleiben. Denn seit vergangener Woche ist klar: Die Marina geht ab dem 1. November in die erste Wintersaison. Viele Anlieger und Angler hatten sich lange für die Öffnung in den Wintermonaten stark gemacht und den Entschluss positiv aufgenommen. Auch Hafenmeisterin Brigitte Adam freut’s: „Natürlich war ich dafür! Warum nicht?“

Eine längere Saison bedeutet aber nicht mehr Arbeit für Adam, die die Öffnungszeiten ihres Imbiss „Molenstube“ nicht an die neue Wintersaison anpassen und während der kalten Jahreszeit schließen wird. Sie glaubt: Dauerliegen im Winter – das klappt.

Anzeige

Wasser ist vergangenem Winter nicht gefroren

„Die Bootsbesitzer sind ja sowieso selbst verantwortlich. Daher glaube ich, dass sie ihre Boote schon rechtzeitig rausholen, wenn die Ansage kommt. Die Boote sind einem ja lieb und teuer“, sagt Adam. Hintergrund: Sobald Eisbildung im Hafen angekündigt ist, sind die Liegeplatzinhaber verpflichtet, ihr Boot an Land zu holen. In den vergangenen Jahren wäre das aufgrund der milden Winter aber nicht nötig gewesen.

Noch keine offizielle Liegeplatz-Anfrage

Deshalb lag das ein oder andere Boot auch schon mal nach Saisonende noch im Wasser. Nun können Interessierte offiziell einen Liegeplatz bis Ende März beantragen. Einige mündliche Anfragen gab es bereits, bestätigten sowohl Adam als auch die zuständige Hafenaufsicht des Amtes Miltzow. Nur schriftlich sei noch kein Winterplatz angefragt worden. „Vielleicht ist es den Leuten noch zu unsicher“, orakelt Adam. „Ich habe schon einige angesprochen, dass sie ihr Boot liegenlassen können. Aber bis sich die Einführung der Wintersaison rumgesprochen hat, dauert es noch.“ Das Amt rechnet „auf jeden Fall“ noch mit Anträgen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Interessenten dürfte es genug geben. Immerhin sind die rund 60 Dauerliegeplätze im Sommer restlos belegt. Hafenmeisterin Adam weiß um die Beliebtheit von Stahlbrode: „Das ist ein schöner, naturbelassener Hafen. Es ist relativ entspannt und ruhig und noch nicht überlaufen.“

Winterlager der Marina Neuhof voll

Nur wenige Kilometer nordwestlich ist der Andrang ebenso ungebrochen. Die Marina Neuhof war im Sommer stets stark besucht, die rund 160 Winterlagerplätze sind komplett belegt und auch für kommendes Jahr sind sämtliche Dauerliegeplätze mit Blick auf die Halbinsel Devin schon jetzt vergeben. „Uns sind in der Corona-Zeit keine Kunden aus wirtschaftlichen Gründen verloren gegangen. Darüber sind wir sehr froh“, sagt Ingrid Müller-Neuhof und berichtet erstaunt: „Wir hatten teilweise 40 Gastlieger. Normal sind an guten Tagen 25. Wir vermuten, dass Leute, die im Sommer Boote in Italien, Kroatien oder Frankreich chartern, diesmal hier in der Ostsee unterwegs waren.“

Trotz regen Sommerbetriebs, eine Einführung einer Wintersaison ist in der Marina Neuhof nicht geplant. Mit Ende der Sommersaison am 15. Oktober werden die Boote ausgekrant beziehungsweise ausgeslippt und ins Hallen- oder Freiluftlager rangiert. „Wir kranen sicher bis Mitte November. Dann wird der Hafen bis Weihnachten winterfest gemacht. Im Januar beginnt der ,Innendienst‘ und ab Februar gehen die Vorbereitungen auf die im März anstehende Saison los“, zählt Müller-Neuhof auf. Die Marina Neuhof ist auch ohne Wintersaison ein Ganzjahresbetrieb.

Kein Bedarf für komplette Saison

Zudem werde ein Dauerliegeplatz während der Wintermonate nur selten nachgefragt. Großboote könnten aufgrund der ausgeschalteten Krananlage bei Eisbildung nicht so ohne Weiteres aus dem Wasser geholt werden.

„Wir haben das ein oder andere kleinere Anglerboot als Kurzzeitlieger im Wasser, aber wir sehen keinen Bedarf für eine komplette Saison. Mich überrascht die offensichtlich hohe Nachfrage in Stahlbrode“, meint Müller-Neuhof, die keineswegs argwöhnisch auf den Nachbarhafen blickt. Sie fürchtet nicht, dass Bootsbesitzer ob der neuen Möglichkeiten in Stahlbrode nun abwandern. Nachgefragt sind beide Häfen.

Von Horst Schreiber