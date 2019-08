Stralsund

Alles war geklärt, der Ausbildungsvertrag unterschrieben und für den ersten Tag nicht mal Arbeit vorgesehen, sondern ein Kennenlernen und als Nettigkeit ein Besuch in der Brauerei. Aber dann habe am nächsten Tag die Mutter des Lehrlings angerufen und gesagt, dass ihr Sohn die Stelle doch nicht antreten wolle. So berichtet es Silke Redmann, Inhaberin des Edeka-Martes in der Stralsunder Fußgängerzone. Das war 2018. In diesem Jahr ist die Situation so, dass man sich mit mehreren angehenden Lehrlingen einig war und ihnen die Verträge zuschickte, aber dann kamen sie nicht zurück. Zwei Lehrstellen hat sie erst besetzt, sie würde gerne auf sechs kommen.

„Das ist ein großes Problem“, sagt Redmann, „vor allem organisatorisch“. Denn die Arbeitgeber haben in solcherlei Fällen immer das Nachsehen und keinerlei Handhabe. Denn aufgrund der Regelung zur Probezeit kann in den ersten Monaten einer Lehre das Arbeitsverhältnis kurzfristig aufgelöst werden. Von beiden Seiten.

Vielleicht kommt ja noch etwas Besseres

Aber warum treten die Heranwachsenden die Stellen nicht an? Jürgen Radloff, Chef der Stralsunder Agentur für Arbeit, sieht darin einen Ausdruck des Zeitgeistes: „Sie wollen sich so lange es geht alle Optionen offen halten und hoffen, vielleicht noch etwas Besseres zu bekommen.“ Nicht selten werde der Vertrag erst sehr spät unterschrieben oder es werden einfach mehrere Verträge abgeschlossen und dann am ersten Tag wieder gekündigt – wenn überhaupt. „Manchmal kommen die Auszubildenden auch einfach nicht zur Arbeit“, weiß Radloff zu berichten. Zunächst vergebene Stellen würden der Agentur dann kurz nach Ausbildungsbeginn wieder gemeldet.

Zum heutigen Start ins Ausbildungsjahr sind noch gut 700 Stellen im Landkreis Vorpommern-Rügen unbesetzt, die meisten im Handel, dem Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Handwerk und der Verwaltung. Der Arbeitsagentur sind noch 257 Jugendliche als „unversorgte Bewerber“ gemeldet. In der Behörde wird davon ausgegangen, dass ein Teil von ihnen aber schon einen oder gar mehrere Verträge in der Tasche hat.

Ausbildung wurde nach 30 Minuten abgebrochen

Die kurzfristige Entscheidung für oder gegen einen Betrieb sei gleich doppelt fatal: Einerseits für die Unternehmen, die fest mit einem Azubi gerechnet hatten, andererseits auch für andere Bewerber, die eine Absage erhalten haben, weil die Stelle ja schon vergeben wurde. Radloff fordert daher: „Fair Play beim Ausbildungsvertrag!“

Auch die Arbeitsagentur selbst hat schon so eine Erfahrung machen müssen, erzählt der Geschäftsführer. „Am ersten Tag hat der vermeintliche Lehrling nach der Begrüßung und der Führung durchs Haus gesagt, dass das wohl doch nichts für ihn wäre.“ Eine halbe Stunde habe seine Ausbildung gedauert, ehe er sie abgebrochen habe.

Arbeitskleidung vorab zuschicken

Was können Arbeitgeber tun, um angehende Azubis schon im Vorfeld ans Unternehmen zu binden? Radloff gibt Empfehlungen: Man könne die Lehrlinge in spe zum Beispiel schon mal zum Sommerfest des Betriebes einladen. Möglich sei auch, schon mal ein Praktikum anzubieten, die Arbeitskleidung vorab nach Hause zu schicken oder die neuen Kollegen für den Newsletter des Unternehmens anzumelden. Effektiv sei auch, die Eltern einzuladen, wenn es darum geht, den Ausbildungsvertrag im Betrieb zu unterschreiben. So könnte ein Gefühl der Verpflichtung entstehen.

Der Pommerschen Volksbank ist das beschriebene Phänomen fremd, vielleicht auch, weil sie einige der Vorschläge beherzigt: „Wir melden uns vor Beginn immer mal wieder bei den angehenden Lehrlingen“, sagt Ausbilderin Lisa Quaas. „Es gibt auch vorab kleine Kennenlernrunden.“ Zudem haben die zukünftigen Bankkaufleute Aschot Kirakosyan, Ben Sellin, Christine Röver, Isabell Schröder, Lisa Senger und Niklas Woltmann schon ihre Anzüge, Blusen, Krawatten und Tücher erhalten – in fünffacher Ausführung.

