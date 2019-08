Rolofshagen

„Wetter muss man fühlen. Die Schneeflocken auf seiner Haut, einen kühlen Regenschauer im Gesicht, stürmischen Wind in seinen Haaren. Für mich gibt es kaum etwas Schöneres“, sagte Stefan Kreibohm. Seit 1998 liefert er von der Insel Hiddensee aus für das Fernsehen und den Hörfunk Wettervorhersagen. Am Sonnabend war er nun erstmals zu Gast in Rolofshagen. In der Kirchenruine stellte er sein Buch „ Kreibohms Wetter! Sonne, Regen – und die Kunst der Vorhersage“ vor.

„Immer wieder wird man falsch verstanden“

Dabei gab der vom Wetter begeisterte und in Parchim geboren Mann einen Einblick in seine Arbeit. „Meine Arbeit ist eigentlich der Wahnsinn. Ich erzähle für alle hörbar, was in der Zukunft passiert und die Zuhörer können dies auch kontrollieren. Und am Ende sind immer Leute enttäuscht“, beschrieb Kreibohm. Wenn der ausgebildete technischen Assistenten für Meteorologie so beispielsweise von örtlichen Schauern spricht, heißt dies noch lange nicht, dass es auch bei jedem in dieser Region regnet. Warum es diese ganz regionalen Unterschiede gibt, versuchte der Wetterexperte den rund 70 interessierten Zuhörern in der Kirchenruine zu erläutern.

Ebenso warum die Wetter-App auf dem eigenen Handy eigentlich nur sehr oberflächlich das Wetter vorhersagt. „Es ist heutzutage möglich das Wetter bis maximal vier Tage vorauszusagen. Jedoch wird es ungenauer, je mehr Zeit vergeht“, erklärte er und sagte: „Die Grundlage für eine Vorhersage sind zum einen erhobene Wetterdaten, aus denen dann komplexe Formeln entworfen werden. Dies nennt man ein Wettermodell, von denen es sehr viele verschiedene gibt. Meine Aufgabe ist es nun, aus den vielen Modellen das passendste für den jeweiligen Tag auszuwählen. Eine App macht dies nicht. Wenn man etwas auf dem Handy haben will, was einigermaßen genau ist, dann ein Wetter-Radarbild.“

Wetterexperte Stefan Kreibohm während seiner Buchlesung in der Kirchenruine in Rolofshagen. Quelle: Raik Mielke

Was beeinflusst eigentlich das Wetter und was nicht?

Zudem räumte der Wetter-Experte einige Legenden aus dem Wege. „In Deutschland drehen wir bei manchen Wetterlagen ja sofort durch“, sagte Kreibohm und nannte ein Beispiel: „Wenn im Winter auf unseren Straßen mal Schnee liegt, überschlagen sich die Schlagzeilen. Kommt es zu einigen sehr heißen Tagen im Sommer, dann wird nach Erklärungen gesucht und plötzlich kommt der Planet Mars ins Spiel. Bei dieser Panikmache muss ich immer wieder schmunzeln“, sagte er und erklärte den Besuchern in Rolofshagen, dass es die Sonnenstrahlen sind, die das Wetter in Gang bringen. Erst wenn Gegenstände auf der Erde von der Sonne erwärmt werden und warme auf kalte Luftmassen treffen, entwickelt sich Wetter.

Die Temperatur richtig messen

Und noch einen wichtigen Tipp gab Stefan Kreibohm den interessierten Besuchern in der bestens gefüllten Kirchenruine. „Wenn ich von Temperaturen spreche, dann sind dies immer Schatten-Temperaturen“, sagte der Wetterexperte, schlug die Hände vor sein Gesicht und meinte: „Irgendwann werde ich wahrscheinlich einfach platzen. Sie glauben nicht, wie oft ich Anrufe bekomme, dass die Temperatur-Vorhersage so gar nicht stimmt. Dann beginne ich jedes Mal aufs Neue zu erklären, dass der Anrufer mich gerade über die Temperatur seines Thermometers informiert und nicht über die Lufttemperatur.“

Aber Stefan Kreibohm liebt das Wetter. Er liebt es dem Wetter ausgeliefert zu sein und es Menschen zu erklären.

So gut war die Kirchenruine in Rolofshagen schon lange nicht gefüllt: Rund 70 Besucher verfolgten die spannenden Ausführungen von Stefan Kreibohm. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke