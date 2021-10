Berlin/Greifswald

Der Experte für Energie- und Klimaschutzrecht, Simon Schäfer-Stradowsky, spricht sich für einen Paradigmenwechsel für Berufspendler aus. Der Jurist leitet das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) in Berlin.

Ist die Erhöhung der Pendlerpauschale als Reaktion auf die steigenden Spritkosten sinnvoll?

Schäfer-Stradowsky: Nein, denn die Wirkung der Entfernungspauschale ist zu komplex, als dass man sie aufgrund eines singulären Ereignisses anfassen sollte. Solche Entwicklungen können besser durch einen einmaligen, einheitlichen Pro-Kopf-Bonus ausgeglichen werden. Dieser bietet dabei den Vorteil, dass er für einkommensschwache Haushalte eine – relativ gesehen – stärkere Entlastung darstellt als für Wohlhabende. Besserverdienende profitieren aufgrund der Anrechenbarkeit auf ihre Steuerlast stärker von ihr als Geringverdiener.

Der Experte für Energie- und Klimaschutzrecht Simon Schäfer-Stradowsky leitet das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität Quelle: IKEM

Das würde aber bedeuten, dass Menschen die längere Fahrstrecken zurücklegen, weniger vom Pro-Kopf-Bonus profitieren?

In der Tat. Deshalb muss die Reform der Entfernungspauschale unbedingt im Zusammenhang mit weiteren Reformen im Mobilitätsbereich stehen. Wir brauchen weniger Emissionen im Verkehrssektor. Vorstellbar wäre, die Anschaffung von E-Autos und der Ladeinfrastruktur für Berufspendler stärker zu fördern. Zudem müssen konkurrenzfähige Alternativangebote her, wie regelmäßige Busverbindungen oder ein On-Demand-Verkehr.

Ist das nicht sehr städtisch gedacht? Konkurrenzfähige Alternativen gibt es in Metropolen, aber kaum in Flächenländern wie MV?

Die Entfernungspauschale hat, so wie sie aktuell konzipiert ist, negative soziale und klimatische Auswirkungen. Fortbewegung auf Basis der Verbrennung von fossilen Brennstoffen muss in Zukunft teurer werden, um langfristig in eine nachhaltige, klimafreundliche Mobilitätszukunft zu gelangen. Entscheidend ist, dass der Staat die notwendige Infrastruktur schafft, damit die Menschen auch auf dem Land klimafreundlich und den Geldbeutel schonend zu ihrem Arbeitsplatz gelangen. Dazu gehören unter anderem Radwege, Ladestationen für E-Fahrzeuge und eine gute digitale Infrastruktur.

Von Martina