Greenpeace verärgerte mit der „Steinwurf-Protestaktion“ vor Rügens Küste in diesem Sommer unter anderem die einheimischen Fischer und Politiker. Vor 175 Jahren waren es die Fischer, die mit vielen Anfeindungen leben mussten, weil sie mit dem „ Steinzangen“ ihre schmale Geldbörse füllten und dabei nicht immer an den Naturschutz dachten.

Die Plätze, an denen damals viele Schiffer und Fischer ein neues Gewerbe begannen, an der steinreichen vorpommerschen Küste, sind bekannt. Doch das Handwerk, welches recht kurzzeitig von ihnen betrieben wurde, scheint heute fast vergessen. Damals begann die Provinzialverwaltung in Vorpommern und Rügen mit dem Ausbau der Landstraßen zwischen Peene, Recknitz und Kap Arkona.

Findlinge auch für Molen und Uferschutz verwendet

Einige hundert Kilometer Straße entstanden in dieser Zeit. Dazu brauchte man die großen Steine der Ostseeküste, vor allem aus den flacheren Gewässern. Später nutzte man die Steine sogar für den Molenbau in den Häfen von Sassnitz und Swinemünde, zu den Uferschutzbauten auf Rügen, Usedom und der Greifswalder Oie.

Fürst Wilhelm zu Putbus Quelle: Repro André Farin

Den Alltag eines Steinzangers hatte sich Wolfgang Rudolph von Christoph Andres aus Groß Stresow erzählen lassen: „Morgens um 2 Uhr wurden Segel gesetzt, mit Kurs auf das Flachwasser unter der Granitz oder vor der Stubnitz… Vom Schiffsboot aus wurden die Steine aufgehoben, mittels einer 17 Zoll großen Zange an etwa drei Meter langen Griffstangen. War das Boot (Polte) bordvoll, ruderten die beiden Werber zum größeren Fahrzeug (Jacht). Einer enterte an Deck, der andere reichte ihm die Steine zu… So wurde in einem fort von fünf bis nachts gegen halb elf Uhr gearbeitet, solange man am Grunde etwas erkennen konnte, und das konnte man besonders auf dem halben Kreideboden vor der Stubnitz bis in die helle Sommernacht hinein…“

In Andres‘ Yacht passten 30 Kubikmeter Steine. Für den Kubikmeter gab es um 1890 in Greifswald vier Mark. Die dort gelöschten Steine verwandte man zum Straßenbau. Christoph und sein Vater Albert Andres lieferten auch Steine nach Swinemünde zum Molenbau oder nach Stettin. In Swinemünde bezahlte man den Kubikmeter mit sechs und in Stettin sogar mit 7,50 Mark, abzüglich der Maklergebühren.

Schon 1845 war behördliche Erlaubnis nötig

Zur Kontrolle des Gewerbes ordnete die Regierung bereits 1845 an, dass Schiffer und Fischer zum Steinzangen einer Erlaubnisurkunde des Landratsamtes bedurften. Als jedoch immer häufiger und in unübersichtlicheren Gewässern geworben wurde, ließ man zur besseren Kontrolle ab 1867 die Erlaubnisscheine nur noch durch den Oberfischmeister in Stralsund ausstellen. Dieses Schreiben berechtigte zum Greifen der Blöcke außerhalb der Fünf-Fuß-Tiefengrenze (ca. 150 Zentimeter tief). Um diese unsichtbare, „nasse Grenze“ tobte in den nächsten Jahrzehnten ein erbitterter Kampf, der Gerichtsakten füllte. Beschwerden, Anzeigen, Drohungen, Verfügungen und Verordnungen wurden geschrieben, festgesetzt und bekannt gegeben.

Fürst zu Putbus schickte Forstbeamte

Zum Beispiel beschwerte sich der Schiffer Andres aus Groß Stresow beim Oberfischmeister in Stralsund über einen Zwischenfall bei Quitzlaser Ort in der Nähe von Sellin. Dort fischte er von seiner Polte aus kleine Steine mit der Zange. Plötzlich fuhr vom Selliner Strand aus ein mit vier Männern besetztes Boot zu seiner Jacht, um ihn über Bord zu werfen, weil er sich nicht ausweisen wollte.

Sein Sohn, der von seinem Boot aus alles beobachtet hatte, kam zur Hilfe und fand an Bord drei Forstbeamte des Putbusser Fürsten. Sie waren mit Hirschfängern bewaffnet und gaben sich mit der vorgezeigten „Gestattungsurkunde zum Steinzangen“ nicht zufrieden. Schiffer Andres sollte sie ans Land begleiten, wo ihn der Fürst Wilhelm zu Putbus erwartete.

Dort angekommen, fragte der Schiffer, ob der Fürst das ihm erlaubte Steinzangen verbiete, worauf dieser kurz erwiderte: Er, der Fürst, litte auf seinem Eigentum das Steinzangen nicht. Wenn die Regierung ihm die Erlaubnis zum Zangen der Steine gegeben habe, möge er auf dem Eigentum der Krone zangen. Hier habe weder Krone noch deren Oberfischmeister etwas zu erlauben. Der Legitimationsschein kümmere ihn nicht.

Das „Zangen“ gefährdete die Ufer

Der Fürst hatte damit der Zeit voraus gegriffen. Denn nachdem die Anzahl der Steinzanger mit Beginn des Hafenbaus in Sassnitz sprunghaft angestiegen war, sah sich die Stralsunder Behörde dazu gezwungen, das Steinwerben an einzelnen Stellen zu verbieten. Waren es 1887 noch 45 angemeldete Steinzanger, arbeiteten zwei Jahre später schon 1169 Männer in dem Gewerbe.

Viele Küstenstreifen mit flachen und steilen Abschnitten wurden dadurch stark gefährdet, so vor Sassnitz, Dwasieden, rund um die Insel Vilm und die Greifswalder Oie. Der Putbusser Fürst beantragte 1895 ein Verbot des Zangens vor allen fürstlichen Steilküsten. Dieses Verbot wurde trotz Protestes von 14 rügenschen Steinzangern festgesetzt, bis letztlich Wissenschaftler immer häufiger auf die Gefährdung der Ufer durch das Steinfischen hinwiesen.

Die Regierung erließ im April 1906 eine neue Verordnung. Diese verbot das Zangen unter sechs Meter Wassertiefe und erlaubte es, in größerer Tiefe nur mit Taucherhilfe und auf dem Meeresgrund mit besonderer Erlaubnis. Gleichzeitig mussten sich die Wasserbauämter, die allein noch Abnehmer der geworbenen Findlingsblöcke waren, auf die Verwendung schwedischen und mitteldeutschen Granits umstellen, wodurch das rügensche Steinzangengewerbe in kurzer Zeit völlig zum Erliegen kam.

