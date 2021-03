Greifswald

Potsdam und Greifswald haben eines gemeinsam. Dank einer drehbaren Kuppel ist sowohl auf dem Potsdamer Einsteinturm als auch auf der Sternwarte im historischen Campus Domstraße in Greifswald ein Rundumblick möglich. Beide Teleskope sind im Wesentlichen baugleich und wurden 1924 eingeweiht. Weltweit einzigartig ist das Greifswalder Zeiss-Doppelteleskop, dessen Generalsanierung in Vorbereitung des 100. Geburtstages der Sternwarte 2024 begonnen hat.

Greifswalder Sternwartenkuppel wird repariert

Doppelteleskop der Greifswalder Sternwarte wird demontiert: Verein berichtet via Whatsapp-Gruppe

Erst Renten- und dann wieder Reichsmark

Henry Witt hat in den Akten des Vereins der Freunde und Förderer der Universität nachgesehen. Dieser habe für die Grundausstattung der Sternwarte gesorgt. Angeschafft wurde 1924 ein 20-Zentimeter-Refraktor der Firma Carl Zeiss Jena. „Am 12. Juli 1924 wurde für die optische Einrichtung ein Betrag von 4450,20 RM ausgezahlt“, so Witt. Am 11. Dezember des gleichen Jahres kamen als „Rest für die optische Einrichtung der Sternwarte“ noch mal 3945,30 RM dazu.

Weitere 400 RM wurden für die astronomische Abteilung und 200 RM für fotografische Platten bezahlt. Das Kürzel RM stand nun nicht mehr wie im Juli für die im November 1923 zur Stabilisierung der Hyperinflation eingeführte Rentenmark. Am 30. August wurde sie durch die wertgleiche (neue) Reichsmark abgelöst.

Sternwarte gehörte zu eigenständigem Institut

Als Initiatoren der Sternwarte gelten der Professor für Physik und Mathematik Friedrich Krüger (1877 bis 1940) und der Mathematiker und Astronom Alfred Klose (1895 bis 1953), der 1921 bis 1923 in Greifswald, zuletzt als Privatdozent, wirkte. Sie wählten dafür den Turm des 1891 eingeweihten Physikalischen Instituts. Das Observatorium unterstand dem Astronomisch-Mathematischen Institut. 1931 bis 1935 leitete es Paul ten Bruggencate (1901-1961). Er schaffte 1935 einen 40-Zentimeter-Newton-Reflektor von Carl Zeiss an – das Doppelteleskop war komplett. Das Astronomisch-Mathematische Institut wurde 1939 aufgelöst. Das Physikalische Institut hatte nun eine astrophysikalische Abteilung.

Nach der Wende wurden Astronomielehrer ausgebildet

Die Wiedereröffnung der Uni 1946 erfolgte ohne die Astronomie. Amateurastronomen kümmerten sich aber um die Geräte der Sternwarte und hielten von Zeit zu Zeit öffentliche Vorträge. Seit 1988 ist die Sternwarte auf Initiative von Mitarbeitern der damaligen Sektion Physik wieder einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Ab 1992, dem Gründungsjahr des sehr aktiven Sternwartenvereins, bis 2006 wurden Lehramtsstudenten in Astronomie ausgebildet. Das wurde in der damaligen großen Einsparrunde genau wie die Physiklehrerausbildung geopfert.

Von eob