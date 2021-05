Stiller Protest in Grimmen: Bürger fordern mehr Öffnungen trotz Corona

Grimmen

Samstagmorgen, zehn Uhr – immer mehr Privatleute schlendern am Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ vorbei und bleiben von einer riesigen Plakatwand stehen. Auf einer Länge von 16 Metern präsentieren sich dort Vereine. Mit der klaren Botschaft: „Öffnet den Sport, Öffnet die Kultur, Öffnet das Leben!“ Geplant war an diesem 1. Mai eine gemeinsame Versammlung Grimmener Vereine. Aufgrund der aktuellen Inzidenzzahlen und der damit nur zugelassenen Teilnehmeranzahl von 50 Personen, wurde diese abgesagt. „Mit diesen massiven Einschränkung wären der Zweck und das Anliegen der Veranstaltung ins Gegenteil verkehrt worden, begründet Mitorganisator Björn Schulz – stellvertretender Präsident des Grimmener Sportvereins - die Absage. Zudem befürchtet er, dass die Veranstalter die Auflagen gerade wegen der großen Resonanz niemals hätten einhalten können.

Polizei spricht von nicht gestatteter Menschenansammlung

Polizeibeamte erklären den Leuten, dass dies eine nicht gestattete Menschenansammlung ist. Quelle: Raik Mielke

Doch trotz der Absage waren rund 100 Privatleute auf den Beinen. Mit Kreide wurde auf dem Gehweg vor dem Stadtkulturhaus gemalt. Mancher baute sich sogar eine Bierzeltgarnitur auf und verweilte dort mit einem Buch in der Hand. „Für mich ist dies ein stiller Protest. Dies ist keine Versammlung. Wir stehen mit Abstand und dies ist ja nicht verboten“, erklärt Daniel Lemke und blätterte weiter in seinem Buch.

Dies alles wurde von vier Beamten des Grimmener Polizeireviers kritisch beäugt. „Wir sind mit den Leuten vor Ort ins Gespräch gekommen. In diesen Zeiten ist dies eine nicht gestattete Menschenansammlung. Keiner der Teilnehmer wollte in diesem Zuge eine Versammlung anmelden“, erklärt Dietmar Grotzky, Leiter des hiesigen Polizeireviers. Jedoch war die Polizei - mit vier Beamten - rein zahlenmäßig nicht in der Lage, den Platz zu räumen.

So ging das friedliche Treiben etwa zwei Stunden weiter. Die versammelten Personen setzten zudem ein Zeichen, dass dieses – wie sie es nannten – spontane und zufällige Treffen vieler Einzelpersonen keine politische Veranstaltung war. Denn auf dem gegenüberliegenden Parkplatz hatte sich ein Bus der AfD positioniert und wollte die Situation für Wahlwerbung nutzen. „Ich war als Stadtvertreter Grimmens vor Ort und habe die AfD-Mitglieder gebeten, zu gehen“, sagt der Grimmener Jörn Kurowski. Und diese kamen der Aufforderung dann auch sofort nach.

Darum konnte die geplante Versammlung nicht stattfinden

Daniel Lemke kam zum Stadtkulturhaus, um dort ein Buch zu lesen - ein stiller Protest. Quelle: Raik Mielke

Zum Hintergrund: Zehn Grimmener Vereine haben sich als Initiative zusammengetan, um Rechte für Kinder unter der jetzigen Corona-Situation einzufordern. Deshalb war eigentlich für den 1. Mai eine Kundgebung vor dem Grimmener Kulturhaus organisiert worden. Diese Veranstaltung sagten die Organisatoren dann aber ab. „Die Kinder stehen im Mittelpunkt unserer Initiative“, sagt Björn Schulz, stellvertretender Präsident des Grimmener Sportvereins (GSV), der gemeinsam mit Daniel Lemke vom Grimmener Handballsportverein (HSV) zu den Initiatoren zählt. Wie er erklärt, haben sich in der Trebelstadt derweilen nicht nur Sportvereine, sondern beispielsweise auch das Kinder- und Jugendzentrum der evangelischen Kirche der Stadt sowie Stock-Car-Vereine zusammengetan.

„Die Vereine sind oft wie ein zweites Zuhause für die Kinder und Jugendlichen, ein Vereinsleben findet derzeit aber so gut wie gar nicht statt“, betont er. Schulz fragt: „Keine Schule, keine Kita, kein Verein, kein Sport – was macht das mit unseren Kindern?“ Zudem hätten die Vereine mittlerweile erhebliche Mitgliederverluste.

Doch die derzeitige Situation ließ eine Veranstaltung, zu der sich bereits Hunderte angemeldet hatten, nicht zu. „Wir hatten die volle Unterstützung aus dem Grimmener Rathaus“, berichtet Björn Schulz und informiert: „Aber am Mittwoch gab es eine konkrete Reaktion der Genehmigungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen. Uns wurde unter Verweis auf die landesweiten Inzidenzwerte und die aktuellen Vorgaben aus Schwerin unmissverständlich klargemacht, dass die geplante Veranstaltung für maximal 50 Teilnehmer gestattet sein würde, wobei Kinder, egal welchen Alters, mitzuzählen wären“, sagt er.

Organisatoren wollen Veranstaltung im Juni nachholen

„Wir wollen aber definitiv einen zweiten Anlauf wagen und hoffen, dass im Juni – vielleicht um den Kindertag herum – eine Veranstaltung mit mehreren Leuten möglich ist“, sagt Björn Schulz. Denn die für ihn einzige positive Sache an dieser schweren Situation ist folgende: „So eng sind die Vereine der Stadt noch nie zusammengerückt. Es geht uns allen um den Nachwuchs und die Vereinsarbeit – sei es nun in sportlichen oder kulturellen Vereinen. In den letzten Tagen haben weitere Vereine erklärt, an unserer Initiative teilnehmen zu wollen. Und nochmals mit der Menschenansammlung am Sonnabend haben die Vereine nichts zu tun. Wir haben lediglich eine genehmigte Plakataktion gestartet.“

Von Raik Mielke