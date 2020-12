OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ - Stock-Car-Rennen in Grimmen: Ohne die Retter in Rot nicht so sicher

Die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft sichern seit vielen Jahren die Rennen im Grimmener „Hexenkessel“ ab. Zumeist sind sie nach einem Crash als erstes am Fahrzeug und helfen den Fahrerinnen und Fahrern.