Stock-Car-Rennen in Grimmen fällt aus: Fahrer schrauben nun umso mehr an ihren Autos

Grimmen/Appelshof

Am nächsten Wochenende würde es wieder losgehen. Der Wahnsinn auf vier Rädern, die traditionellen und überaus beliebten Stock-Car-Rennen würden Tausende Besucher in den Grimmener Hexenkessel locken. Eine der verrücktesten Motorsportveranstaltungen der Welt begeistert in der Trebelstadt seit Jahrzehnten die Massen.

Doch jetzt ist Corona und dies bedeutet, vorerst kein Rennen im Motodrom der Stadt. Ob überhaupt eine der drei geplanten Veranstaltungen stattfinden kann, ist fraglich. Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte nur wenige Meter entfernt vom alten Hexenkessel in Appelshof, dem Geburtsort der verrückten Stock-Car-Rennen, das TNT Racing Team. Im Gepäck eine Frage: Wie funktioniert der Wahnsinn auf vier Rädern ohne absehbare Rennen?

„Nach stressigen Wintermonaten ist man vorerst in ein Loch gefallen“

Mit der Bekanntgabe, dass das erste Rennwochenende der Saison definitiv ausfallen wird, haben viele motorsportbegeisterte Menschen der Region erst einmal den Schraubenschlüssel in die Ecke geworfen. „Es war ein komisches Gefühl. Die Wintermonate sind immer sehr intensiv. Man nutzt jede freie Minute, um sein Fahrzeug für das erste Rennwochenende bestmöglich zu präparieren. Ich habe sogar Teile aus unserer Halle in Appelshof mit nach Hause genommen, um nach der Arbeit jede freie Minute nutzen zu können“, beschreibt Toni Grundt.

Wie der 25-Jährige beschreibt, fällt man nach solch einer Absage erst einmal in ein Loch. „Es ist schlagartig ruhig geworden und man hat das Thema ,Stock-Car’ auf Eis gelegt“, erklärt er. „Als abzusehen war, dass vorerst nicht gefahren wird, haben viele Leute aus unserem Team die Zeit anderen Projekten gewidmet. Es wurde ziemlich ruhig in unserer Halle“, verrät Kevon Neetz (23).

„Die Qualität der Rennen wird von der Zwangspause profitieren“

Doch diese Ruhe hält nicht lange an. „Nach einiger Zeit hat es wohl bei jedem Stock-Car-Fahrer wieder gekribbelt und man erkannte die Chance, die solche eine lange Zeit ohne Rennen mit sich bringt“, sagt Tom Sawtschenko und erklärt: „Man hatte nie so viel Zeit intensiv an seinem Fahrzeug zu werkeln. Normalerweise bereitet man sein Auto in den Wintermonaten auf die kommende Saison vor. Dann ist es kalt und früh dunkel. Jetzt kann man bei tollem Wetter an seinem Gefährt schrauben und völlig neue Projekte starten.“

Tom Sawtschenke ist sich sicher: „Von dieser Zwangspause werden die Stock-Car-Rennen auch profitieren. Jeder, der den Sport liebt, wird an seinen Fahrzeugen arbeiten und bei ersten Rennen wird eine Qualität da sein, die es so noch nicht gab.“

Zudem ist dies genau die richtige Zeit, neue Autos aufzubauen. „Ich bin bisher in der 140-PS-Klasse gefahren. Ich nutze nun die Corona-Zeit, um mir ein Fahrzeug für die 60-PS-Klasse aufzubauen. Dies hätte ich sonst wahrscheinlich in diesem Jahr, zwischen den Rennwochenenden, so nicht geschafft.

Kevin Neetz (23) in der Schrauberhalle des TNT Racing Teams in Appelshof. Der motorsportbegeisterte Mann nutzt die Corona-Zeit um sich ein Auto für die 60 PSKlasse aufzubauen. Quelle: Raik Mielke

„Das erste Rennen wird ein riesiges Fest für Fahrer und Fans“

Und eines steht für die drei Männer des TNT Racing Teams fest: Das erste Rennen nach Corona wird ein riesiges Fest für Fahrer und Fans. „Man merkt ja, wie die Vorfreude bei einem selber wächst. Derzeit ist nicht klar, ob man in diesem Jahr noch mal auf die Strecke kann. Aber sollte sich andeuten, dass an im Grimmener Hexenkessel doch noch ein Rennwochenende stattfindet, dann geht es richtig zur Sache und ich glaube, es werden so viele Starter kommen, wie lange nicht“, meint Tom Sawtschenko.

Doch bis dahin heißt es vorerst: Schrauben, basteln, lackieren und vom ersten Sieg nach Corona träumen.

Von Raik Mielke