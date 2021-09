Stockcar im Hexenkessel: „Mehr Adrenalin als auf der Achterbahn“

Grimmen

Durchdrehende Reifen, aufheulende Motoren, Nervenkitzel und Gefahr – für all das steht Stockcar. In Grimmen wird das am Wochenende für Fahrer, Zuschauer, Organisatoren, Familie und Crew wieder spürbar. Zwei lange Jahre hat kein Reifen Spuren im Hexenkessel hinterlassen. Jetzt startet der Wahnsinn auf vier Rädern und Fahrer und Fans können es kaum erwarten. Bevor die erste Fahne geschwungen wird, hat die OSTSEE-ZEITUNG nachgefragt: Was begeistert Fahrer und Schrauber an dem Motorsport und wofür nehmen sie die Gefahren im Rennen auf sich?

„Das kann ich schwer beschreiben. Dieses Gefühl beim Start, der Kick im Rennen, die Gefahr – einfach alles“, erklärt Marcel Max, Fahrer im 1. Buggy-Team Vorland. „Auf der Strecke spürst du mehr Adrenalin als auf der Achterbahn“, definiert Max begeistert. Seiner Erklärung würden sich wohl viele anschließen, die die Rennen verfolgen, ob nun aus dem Stockcar, aus den Zuschauerecken oder der Werkstatt. Denn das Wort „Adrenalin“ fällt in dem Zusammenhang in Interviews oft.

Solange Fahrer Marcel Max (32) die Unterstützung von Teamkollege und Partnerin bekommt, tritt er in seiner Fahrerlaufbahn nicht auf die Bremse. Quelle: privat

Seit ungefähr zehn Jahren fährt Max aktiv die Rennen in der 80er Klasse mit und kann die Hände nicht vom Lenkrad lassen. „Mich begeistert das Fahren. Viele schrauben lieber, aber dafür habe ich nicht viel Zeit“, sagt der Grimmener. Neben Familie, Job und Haupthobby Fußball muss sich der Fahrer auf seine Vereinskollegen verlassen. „Ich bin meinem besten Teamkumpel sehr dankbar, denn ohne seine Unterstützung und Hilfe wäre das Auto nicht fit. Ich würde es nicht mehr schaffen“ und bemerkt gleichzeitig: „Und ohne die Unterstützung meiner Partnerin, die immer dabei ist und das mitlebt, würde es gar nicht gehen.“

Der GSV-Trainer ist sportlich stark eingebunden und sehr gewissenhaft und zuverlässig, was Training und Turniere betrifft. Doch für das Spektakel im Grimmener Hexenkessel, macht selbst Max eine Ausnahme. „Das ist der einzige Termin, wo Fußball für mich ausfällt. Da hat Stockcar ganz klar den Vorrang“, weiß Max. Denn neben dem Spaß am Fahren gehört zum Rennwahnsinn auch das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten. Die Familie campt das ganze Wochenende, trotz nahem Wohnsitz, an der Strecke. „Die Leute, das Zusammensein, der Austausch, das Festzelt – das ist wie ein großes Familientreffen und gehört zu dem Sport genauso dazu“, erklärt Fahrer Max.

Marcel Max fährt unter der Haube des 1. Buggy-Team Vorland für eines der ältesten Teams. Quelle: Andrea Kluth

Ein weiterer Aspekt des Motorsports ist die Gefahr. „Wir Fahrer brauchen weniger Action als die Zuschauer. Aber die Gefahr ist unumgänglich und es ist auf jeden Fall gefährlicher als Fußball“, sagt Max. Auch wenn sich der 32-jährige beim Kicken schon fast jeden Knochen gebrochen oder geprellt hat. „Bisher hatte ich Glück. Mir ist beim Rennen noch nichts Ernsthaftes passiert“, so Max weiter. Kurz vorher hätte der Grimmener schon darüber nachgedacht, was alles passieren könnte, wenn Situationen brenzlich ausgehen. Doch dann stand sein Fuß auch schon auf dem Gaspedal. Ob vor dem Start oder beim Überschlag: „Der Kick, den man in dem Moment spürt, ist unbeschreiblich“, betont Max.

„Grimmen ist für jeden ein Begriff – das ist schon eine Hausnummer“

Willi Helwig (25) will mit seinen Teamkollegen Erfolge für die „Motorsport Brote“ einfahren. Quelle: privat

Willi Helwig weiß genau, wovon Max spricht. „Der Nervenkitzel, das Adrenalin – dafür lohnt sich die Arbeit eines ganzen Jahres. Das Rennen ist die Krönung, deshalb macht man das“, beschreibt der Fahrer der „Motorsport Brote“. Denn für die aufregenden, wenigen Minuten im Rennen muss vorher viel geschraubt und geschweißt werden. Aber das ist es dem Stockcar-Team aus Süderholz wert.

Der 25-Jährige sitzt bereits seit 8 Jahren im Käfig. Doch zählt für ihn und seine Teamkollegen auch der Zusammenhalt. Auch wenn es kleine Rivalitäten gibt, spätestens im Festzelt ist das vergessen. „Wenn es hart auf hart kommt, ist Stockcar eine große Familie. Da hilft man sich auch untereinander. Diese Mentalität hat Benno Rüster in Grimmen geprägt“, erklärt Helwig. Dadurch sei der Hexenkessel auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden. „Grimmen ist für jeden ein Begriff. Das ist schon eine Hausnummer. Allein wegen des Traktor-Pullings“, so Helwig weiter.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten Tageskarte Samstag, den 11. September: 10 €Tageskarte Sonntag, den 12. September: 10 €After-Race-Party am Sonnabend: 5 €Menschen mit Behinderung und eine Begleitperson: Eintritt freiKinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr: Eintritt frei Die Kasse öffnet am Sonnabend und Sonntag bereits um 7.30 Uhr.

Viele Vereine und Stockcar-Teams haben sich in der Vergangenheit rund um die Trebelstadt gruppiert und angesiedelt. Ein Vorteil des Motorsports ist, dass keine heißen Schlitten die Rennen machen. Es sei denn, die Sportler wollen es so. „Das Coole ist aus den Autos, die für den Schrott abgegeben wurden, wieder was Schönes und Schnelles zu machen. Jeder in seiner Dimension. Der eine knallt da ordentlich Geld rein, der andere schafft das, was er will, mit kleinerem Budget“, erzählt der Helwig. Die Philosophie der Motorsport Brote sei es jedenfalls, alle Autos an den Start zu bekommen und nicht in einzelne zu viel zu investieren.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem versuchen die Teammitglieder, die Gefahr nicht aus den Augen zu verlieren. „Ich hab schon ein paar Überschläge miterlebt, aber mich nie ernsthaft verletzt. Das kann auch gerne so bleiben. Wenn man sich an das Reglement hält, wird die Gefahr geringer. Aber es kann immer was passieren“, weiß der Stockcar-Fahrer. Für den Ernstfall sind Helfer in großer Vielzahl, der Veranstaltung entsprechend, vor Ort und auf alles gewappnet. „Die Versorgung ist so gut aufgestellt, da wird jeder schnell aus dem Auto geholt“, weiß Helwig. Und auch für die leibliche Versorgung wären sie gewappnet. In diesem Zusammenhang wurde der berühmte Bierwagen in den Gesprächen mit den Stockcar-Begeisterten erwähnt.

Von Christin Assmann