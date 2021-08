Stock-Car in der Trebelstadt - Stockcar in Grimmen: So kann der Wahnsinn auf vier Rädern wieder starten

Am 11. und 12. September gibt es im Grimmener Hexenkessel die erste Stock-Car-Veranstaltung nach zweijähriger Pause. Es ist das erste Rennwochenende nach dem Tod von Benno Rüster. Hierauf müssen sich die Stock-Car-Fans einstellen und dies müssen sie beachten. Heike Hübner, Vorsitzende der 1. Grimmener Stock-Car-Legion im großen OZ-Interview.