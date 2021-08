Stoltenhagen: Alte Orgel-Pfeifen werden am Sonntag versteigert

Stoltenhagen

Am Sonntag erklingt sie erstmals wieder in vollem Umfang: Die historische Buchholz-Orgel in der Stoltenhäger Marienkirche ist restauriert. Vier Monate lang war der Orgelbaumeister Rainer Wolter aus Dresden mit der Orgelsanierung beschäftigt. „In unserer Region gibt es nur noch vier dieser Buchholz-Instrumente aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts“, sagt Pastor Wolfgang Schmidt. Die Stoltenhäger Orgel wurde 1839 erbaut.

Ab 16.30 Uhr lädt Kantorin Sophia Blüm zum Orgelkonzert ein, zuvor ist ab 15 Uhr eine Andacht mit Orgelweihe und anschließend rund um die Kirche ein Kaffeetrinken vorgesehen. Und etwas Besonderes ist in der Kirche geplant: „Wir werden die alten Orgelpfeifen meistbietend versteigern. Das Geld soll in die weitere Sanierung der Stoltenhäger Kirche fließen“, sagt Pastor Schmidt. Vielleicht gibt es ja Interessenten für die Prospektpfeifen, 38 dieser Orgelteile aus Zink kommen unter den Hammer. Der Orgelbauer Rainer Wolter selbst wird die Versteigerung durchführen. Diese Zinkpfeifen sind allerdings nicht die Originalteile.

23 000 in Orgel investiert

In den Jahren 2005 und 2008 war bereits einmal angefangen worden, die historische Orgel zu restaurieren, berichtet Schmidt. Aber Pfeifen und die Pedalklaviatur waren zuletzt ausgebaut, lagerten jahrelang verteilt in der Kirche.

23 000 Euro wurden jetzt in die Orgel investiert. „Wir haben jährlich versucht, dafür Fördermittel einzuwerben. Jetzt hat es endlich geklappt“, erzählt Schmidt. Ein Großteil des Geldes stammt von der Friede-Springer-Stiftung. Aus der Landeskirche kamen 5000 Euro dazu und Spenden und Eigenmittel ergänzten die Finanzierung.

Damit ist die technische Seite der Orgel umfassend saniert, die neuen Prospektpfeifen beispielsweise sind wie ursprünglich aus Zinn und erstrahlen hell auf der Empore. „Sie haben aufgrund des anderen Materials auch einen anderen Klang als in den vergangenen Jahren“, erklärt Schmidt.

Einige der Malereien in der Kirche sind bereits freigelegt. Quelle: Almut Jaekel

„In der Stoltenhäger Kirche sind weitere Sanierungen notwendig“, sagt Schmidt. Bereits vor Jahren sei damit begonnen worden, einen Teil der Malereien an der Decke des Chorraumes freizulegen. Sie zeigen unter anderem Apostel und sind sehr gut erhalten. „Weitere dieser Malereien, die immerhin aus dem 13. Jahrhundert stammen, gibt es in der gesamten Kirche an den Wänden und im Mittelschiff“, erklärt der Pastor. Um aber die gesamte Decke im Chorraum freizulegen, benötige man etwa 100 000 Euro, für alle Malereien in der Kirche sogar 600 000 Euro. „Das wird nicht machbar sein“, schätzt Schmidt ein. „Aber vielleicht wenigstens im Chorraum?“, hofft er.

Die Kanzel ist ein wahres Schmuckstück, muss aber restauriert werden. Quelle: Almut Jaekel

Verborgene Schätze

Auch die barocke Kanzel aus dem 18. Jahrhundert braucht dringend Hilfe. Vor Jahren waren schon einmal 16 000 Euro für Sicherungsarbeiten an der Kanzel investiert worden. Aber jetzt sind einige Hände und Füße der Figuren dringend reparaturbedürftig. Kostenpunkt: rund 36 000 Euro. „Es gibt viele verborgene Schätze in dieser kleinen Dorfkirche, und sie sind es wert, erhalten zu werden“, sagt Schmidt.

Auch an der Orgel ist die Sanierung zwar von technischer Seite, aber nicht die Gesamtsanierung abgeschlossen. Für die Holzverzierungen, die teilweise fehlen, hätten jetzt aber die finanziellen Mittel nicht gereicht.

Von Almut Jaekel