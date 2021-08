Kostenlos bis 16:00 Uhr Brand in Stoltenhagener Getreidetrockner: So schwer hatten es die Feuerwehrleute in den engen Schächten

Am späten Sonntagabend wurde den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen in Stoltenhagen körperlich alles abverlangt. Ein schwer zugänglicher Brand in einem Getreidetrockner eines Landwirtschaftsbetriebes entwickelte sich zur Materialschlacht. Zwei Feuerwehrmänner erlitten dabei Verbrennungen.