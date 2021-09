Stoltenhagen

Stoltenhagen ist seit 2004 Stadtteil von Grimmen. Rund 220 Einwohner leben dort. Und es scheinen immer mehr zu werden. Viele neue Häuser sind in den letzten Jahren erbaut worden. Es zieht junge Familien ins Dorf, das einerseits nicht weit von Grimmen entfernt ist, andererseits den Wald in der Nähe hat. Die Dorfstraße ist gut asphaltiert, der Waldweg in Richtung Bremerhagen wird regelmäßig, dem ländlichen Charakter entsprechend, gepflegt.

Hannelore Bösel lebt seit 1955 in Stoltenhagen. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Hannelore Bösel kam als 18-Jährige nach Stoltenhagen. Sie wohnte anfangs bei der Tante. „Eigentlich wollte ich gerne Lehrerin in Güstrow studieren. Hatte die Zusage in der Tasche. Aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Mein Vater ist im Krieg geblieben und ich wollte meine Mutti lieber unterstützen“, erzählt die Frau, die wahrscheinlich wie kaum jemand anderes die Entwicklung von Stoltenhagen seit 1955 miterlebt hat. Hannelore Bösel fuhr früher jeden Tag mit dem Fahrrad nach Grimmen zur Arbeit. Ihre Tante arbeitete als Köchin bei der VEAB, dem Eierlager, und besorgte der Nichte dort eine Arbeit. Ältere Menschen können sich wahrscheinlich noch an die vielen Eierannahmestellen auf den Dörfern erinnern. Bei Hannelore Bösel liefen die Fäden zusammen. „Ich bin regelmäßig mit einem Säckchen Geld gemeinsam mit einem Lkw-Fahrer unterwegs gewesen und haben die Eier aufgekauft. Es war eine schöne Zeit, aber heute nicht mehr vorstellbar“, erinnert sich die Mutter zweier Söhne gerne zurück.

Später lernte sie ihren Mann im Dorf kennen, gründete eine Familie und fand eine Arbeit im Gemeindebüro. Von 1963 bis 1992 erfüllte sie diese Tätigkeit mit großer Leidenschaft. „Ich habe vier Bürgermeister gehabt. Ein ganz schöner Verschleiß“, scherzt die 84-Jährige und denkt gerne an die Tätigkeit zurück. Durch die Arbeit hatte sie schon immer die Verbindung nach Grimmen. Als Finanzbuchhalterin war sie wöchentlich beim Rat des Kreises bei der zentralen Buchungsstelle. Hannelore Bösel ist sich sicher: „Wir konnten noch wirklich kopfrechnen – alles mit der Hand.“ Vor dem Einzug der modernen Computertechnik ist sie in den Ruhestand gegangen. Als junge Mutter musste sie die Schließung der Grundschule erleben, wo ihre Jungs eingeschult wurden. Heute besuchen die Kinder die Schulen in Grimmen. Hannelore Bösel findet es gut, das es ambitionierte junge Leute im Dorf gibt, die in ihrer Freizeit etwas für den Sport tun. Zwar ist es aus Spielermangel derzeit nicht optimal um den Fußball beim SV Traktor Stoltenhagen bestellt, aber es wird nach wie vor auf dem Sportplatz gekickt. Neuerdings gibt es ein Volleyballnetz für den Breitensport. Sportlich sind die Stoltenhäger in jeder Hinsicht gut unterwegs.

Beim Floor Barre kommt man richtig ins Schwitzen

Liane Casper auf der Obstbaumwiese mit den Schafen der Rasse Oussant Quelle: Roswitha Pendzinsky

Ein ganz besonderes Angebot unterbreitet seit einiger Zeit Liane Casper. Die staatlich geprüfte Bühnentänzerin bietet verschiedene Yoga- und Pilateskurse an. Noch ziemlich unbekannt ist Floor Barre, eine Mischung aus Pilates, Yoga und Tanz in einem. Dies richtet sich besonders an Frauen. Und die Stoltenhäger Damen – im Alter von 14 bis 70 Jahren – nehmen das überaus gerne war. Liane Casper erläutert den Inhalt: „Floor Barre ist ein ausgereiftes und ganzheitliches Körpertraining für Frauen jeder Altersgruppe. Eine Mischung aus Tanz, Pilates und Yoga ergibt ein intensives, gezieltes, hocheffektives Workout, das in kürzester Zeit Bauch, Beine, Po, Rücken und Armmuskulatur trainiert und in Form bringt.“

Aber nicht nur Sport und Bewegung sind der sympathischen Frau wichtig. Eine große Leidenschaft verbindet sie mit ihrem Lebensgefährten für Obstgehölze insbesondere alter Apfelsorten. Auf ihrem Gehöft in Richtung Glashagen gab es schon einen alten Obstgarten. Viele neue Bäume sind dazugekommen. Aber damit nicht genug. Das Paar kaufte die gegenüberliegende Fläche und pflanzte eine Streuobstwiese mit alten Obstsorten an. „Ich habe ein Jahr lang in einer Baumschule Erfahrungen gesammelt und finde Pomologie spannend. Wir halten auch Bienen für die Bestäubung“, erzählt die Frau, die sich wünscht, dass es sich schnell zu einem Obstpark entwickelt. Und dieser soll der ganzen Dorfgemeinschaft zugänglich sein.

Ein Kunstobjekt „Kostprobe“ – das ist eine Eiseninstallation – soll einmal mit Obst gefüllt sein. Eine Bank zum Ausruhen oder Beobachten der kleinsten Schafrasse von Europa, ist in Planung. Ouessant nennt sich die französische Schafrasse, die auf der Wiese weidet. Hauptbock Toni ist der Chef im Gehege. Alle Tiere sind streichelzahm und zutraulich. Und auch bei ihnen im Gehege ist eine Skulptur mit dem Namen „Einsicht“ von der Straße aus gut zu erkennen. Insgesamt eine schöne natürliche Anlage in guter Nachbarschaft mit Pferden am Dorfrand. Auch zur Freude aller, denen etwas an Artenvielfalt gelegen ist. „Nicht nur alte Kirchen und Barockschlösser, auch alte Obstsorten gehören zum Kulturerbe der Menschen“, steht auf der Info-Tafel.

Orgel in der Kirche stammt aus Berlin

In der Kirche wurde jüngst die restaurierte Orgel wieder bespielt. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Kultur in jeglicher Form wurde in Stoltenhagen schon immer gepflegt. Und endlich können die Einwohner, die Kita-Kinder und andere mehr das sanierte Kulturhaus nutzen. „Der Kulturraum ist wirklich schön geworden“, betont Hannelore Bösel, die sich freut, dass nach langem Stillstand auch die Seniorenzusammenkünfte wieder stattfinden können. Nicht nur im Kulturraum, sondern auch in der Kirche oder dem Gemeinderaum der Kirche. Die wertvolle Orgel wurde 1821 vom Orgelbaumeister Carl August Buchholz aus Berlin gefertigt und kürzlich saniert.

Stoltenhagen ist ein lebenswerter Ort, der von jeher durch die Landwirtschaft geprägt ist.

Von Roswitha Pendzinsky