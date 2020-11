Stoltenhagen/Poggendorf

Es löst wahre Familiendramen aus, es geht nicht immer schnell – doch am Ende ist die Freude stets riesig. Dieses traditionelle Prozedere wiederholt sich Jahr für Jahr im Dezember. Wissen Sie schon, worum es in dem folgenden Beitrag geht? Richtig, um den Tannenbaum! Bis die Tanne oder in seltenen Fälle Fichte ins heimische Wohnzimmer kommt, werden noch einige Wochen vergehen.

Doch wie läuft die Weihnachtsbaumsuche in diesem Jahr – in Corona-Zeiten – eigentlich ab? Kann man wie gewohnt an den bekannten Stellen sein Baum selbst schlagen und was wird aus den traditionellen Tannenbaumfesten? Die OSTSEE-ZEITUNG fragte im Stoltenhäger Tannenhof und im Forstamt Poggendorf nach.

Welche Bäume werden in Grimmen und Umgebung favorisiert?

Stellt sich doch zuerst die Frage, welche Bäume holen sich die Leute aus der Region denn zum Weihnachtsfest in die eigenen vier Wände? „Ganz eindeutig die Nordmanntanne“, sagt Justus Ahlmann. Der Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes in Stoltenhagen hat in dem Dorf unweit von Grimmen auf rund neun Hektar die „Königin der Weihnachtsbäume“ angepflanzt.

Sieben Jahre stehen sie dort, bevor die Tannen in der Regel geschlagen werden. „Wenn wir die Setzlinge bekommen, sind sie drei Jahre alt. Mit zehn Jahren haben die Nadelbäume dann in der Regel eine Höhe von rund 180 bis 220 Zentimeter. Und eben dies, ist die beliebteste Größe für die Käufer der Region“, weiß Mitarbeiter Andreas Kuhr.

Der Trend geht zudem zum Zweit- oder sogar Drittbaum. Häufig werden neben einem großen Exemplar ein kleinerer für den Wintergarten, Balkon oder Vorhof gekauft.

Doch bis der Baum so weit ist, als Weihnachtstanne eingenetzt zu werden, bedarf es viel Pflege. „Jede einzelne Nordmanntanne muss jedes Jahr mindestens einmal angefasst werden“, weiß Oliver Gottschalk. Wie der erfahrene Mitarbeiter in Stoltenhagen erklärt, brauchen die Bäume eine ganzjährige Pflege. „Man muss die Tannen unkrautfrei halten, sie beschneiden und nach ein paar Jahren dann entscheiden, welche Bäume sich eignen“. Denn nicht jede Tanne eignet sich. „Die Geschmäcker sind ganz unterschiedlich. Manche mögen kugelrunde Bäume, andere eher schlankere Modelle mit weit auseinanderstehenden Kränzen“, beschreibt Gottschalk.

Zeit des Tannengrüns hat bereits begonnen

Und aus manchen Tannen wird am Ende dann doch „nur“ Tannengrün. Diese Nachfrage ist seit einigen Tagen sowohl in Stoltenhagen als auch in Poggendorf traditionell stark gestiegen. Während man in Stoltenhagen einfach vorbeifahren und sich ein Bund oder eben mehrere kaufen kann, empfiehlt sich in Poggendorf ein vorheriger Anruf und eine Terminabsprache. Doch auch im Forstamt nimmt die Nachfrage diesbezüglich täglich zu. In erster Linie kaufen die Leute das Tannengrün, um Gräber für den Winter vorzubereiten. Zudem beginnt Ende November auch die Zeit des Dekorierens.

Stoltenhagen : Kein Tannenbaumfest , aber verkaufsoffene Wochenenden

Das traditionelle Tannenbaumfest mit Besuch des Weihnachtsmanns, Fressbuden und Musik kann in Stoltenhagen in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Trotzdem soll die Suche nach dem perfekten Baum ein Erlebnis sein. „Wir werden mit dem Verkauf auf unserem Hof und auch wieder am Grimmener Stadtkulturhaus am 5. Dezember beginnen. Zudem kann man am Wochenende des dritten und vierten Advents zu uns nach Stoltenhagen kommen, sich dort einen Baum aussuchen oder auch selber schlagen“, sagt Justus Ahlmann.

Poggendorf und Sievertshagen: Auch hier kann der Baum selbst geschlagen werden

Wer seine Nordmanntanne traditionell in Poggendorf oder Sievertshagen holt, hat in diesem Jahr am 12. Dezember die Möglichkeit dazu. Auch hier wird auf ein großes Fest verzichtet. Jedoch kann jeder mit der Säge losziehen und sich die perfekte Tanne aussuchen. Natürlich werden bereits geschlagene Exemplare der verschiedenen Größenordnungen an diesem Tage auch wieder bereitstehen. Wer lieber auf eine Fichte oder Kiefer als Tannenbaum steht, kann sich diesbezüglich telefonisch im Forstamt melden.

Von Raik Mielke