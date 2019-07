Stoltenhagen

Die Stoltenhäger Marienkirche ist in diesem Jahr 750 Jahre alt. Das zumindest fand Torsten Rütz bei jüngsten bauhistorischen Untersuchungen heraus. Und deshalb feiert die Grimmener Evangelische Kirchgemeinde vom 6. bis 8. September dieses Jubiläum rund um die Kirche in Grimmens Stadtteil mit einem Festwochenende.

Das Festwochenende Das Festwochenende beginnt am 6. September um 18 Uhr mit einem Konzert für Orgel und Flöte. Gegen 19.30 Uhr wird das Buch „Kirchliches Leben zwischen Trebel und Strelasund – Beiträge zur Geschichte des Kirchspiels Grimmen“ präsentiert. Um 20 Uhr ist ein gemeinsames Abendessen geplant. Am 7. September wird Torsten Rütz um 10.30 Uhr die neuen Erkenntnisse zur Baugeschichte der Marienkirche in Stoltenhagen erläutern. Eine Stunde später spricht Volker König über die Freilegung der Kalkmalereien. Am Nachmittag ab 13.30 Uhr folgen die Vorträge von Bengt Büttner „Das Kirchspiel Stoltenhagen im Archidiakonat Tribsees“ und von Haik Porada „Zwischen schwedischen Adligen und schwedischem König: Das Tertialgut Hohenwarth und das Patronat der Stoltenhäger Pfarre“. Gegen 16 Uhr schließt sich ein Rundgang durch Hohenwarth mit Haik Porada an. Am 8. September ist ein Festgottesdienst geplant sowie ab 11.30 Uhr ein Kirchenkaffee.

Veröffentlicht wird dabei auch der zweite Band der Publikation „Kirchliches Leben zwischen Trebel und Strelasund – Beiträge zur Geschichte des Kirchspiels und der Synode Grimmen“. Und in eben diesem rund 700 Seiten umfassenden Werk der Herausgeber Haik Porada und des Grimmener Pastors Wolfgang Schmidt informiert Torsten Rütz über „Neue Beobachtungen und Daten zur Baugeschichte der Marienkirche von Stoltenhagen“. Rütz hat bei Untersuchungen des Dachstuhls im Chor der Dorfkirche, die nie zu Ende gebaut wurde, weil der Turm fehlt, festgestellt, dass das dort verbaute Holz aus dem Jahr 1269 stammt.

Sein Aufsatz ist einer von knapp 40 Aufsätzen des Werkes rund um Kunstgeschichte, Archäologie und Baugeschichte, aus der Historie der kirchlichen Entwicklung im Land und speziell im Grimmener Raum. Erst 1291 allerdings wurde die Kirche erstmals urkundlich erwähnt und später der Mutter Gottes geweiht.

„Diese Publikation wird am ersten Tag des Festwochenendes präsentiert“, informiert Wolfgang Schmidt. Zum anschließenden gemeinsamen festlichen Abendessen lädt der Stoltenhäger Agrarverbund ein. „Wir freuen uns sehr über dieses Engagement der Geschäftsführer Hartmut Ruhtz und Eckhardt Rath“, sagt Schmidt.

Im Vorfeld habe das Landwirtschaftsunternehmen geholfen, das Umfeld der 750 Jahre alten Dame wieder schick zu machen. Der gesamte Friedhof sei in Ordnung gebracht, Gestrüpp beseitigt und Steinplatten sowie Erde mit schwerer Technik bewegt worden.

Auch im Inneren der Kirche geschieht bis zum Jubiläum noch einiges: Die Restauratoren haben in dieser Woche noch zu tun, einige der Malereien im Deckengewölbe wieder sichtbar zu machen. Pastor Schmidt: „Das ist mit Landesmitteln möglich.“ Das gesamte Deckengewölbe sei mit beeindruckenden Malereien verziert, auch das hätten Untersuchungen ergeben. Leider sei die weitere Sanierung derzeit aus finanziellen Gründen nicht möglich, sodass lediglich seitlich über dem Alter die Farben hervortreten .

Am Gestühl in der Kirche baut Tischler Felix Kümmel der Grimmener Tischlerei Hatunschek. Denn die Sitzbänke sind teilweise sehr marode und müssen gesichert werden.

Schließlich werden zum runden Geburtstag viele Gratulanten und Interessierte in und um die Kirche erwartet. Dann hält übrigens Torsten Rütz einen der Festvorträge zur Stoltenhäger Kirchengeschichte in Form eines Rundganges und auch in den weiteren Festreden steht die kleine Kirche zum Beispiel mit den freigelegten mittelalterlichen Kalkmalereien im Vordergrund.

Die erhaltenen Stücke der mittelalterlichen Ausstattung der Feldsteinkirche – ein Sakramentshaus und ein Tabernakel – befinden sich heute in der Grimmener Marienkirche. Dreimal wurde die Stoltenhäger Kirche im Laufe der Jahre umgestaltet: erstmals im 18. Jahrhundert, dann wieder Anfang des 19. Jahrhundert. Die erhalten geblieben Kanzel vermittelt noch heute eine Vorstellung von der einst reichen barocken Ausstattung. Der Altarraum, die Empore und das Gestühl sind von einer vollständig erhaltenen neugotischen Umgestaltung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt.

Almut Jaekel