Stopp beim Breitbandausbau in Sundhagen aufgehoben

Reinkenhagen

Der Breitbandausbau ist in der Gemeinde Sundhagen in Reinkenhagen und Mannhagen angekommen. „Es gab in der vergangenen Woche einige Probleme vor Ort während der Bauarbeiten“, informiert Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU). Aber die seien bei der Telekom als Generalauftragnehmer für den Glasfaserausbau angezeigt worden. Daraufhin gab es einen kurzzeitigen Baustopp, aber mittlerweile sind alle Unklarheiten beseitigt“, sagt der Bürgermeister.

Lob für die Verwaltung

Ein Lob spricht Krüger, auch im Namen der Telekom, in diesem Zusammenhang den Amtsmitarbeitern des Verwaltungsamtes Miltzow, speziell Matthias Beilke aus der Bauverwaltung aus. Sie würden sehr gut darauf achten, dass Qualität geleistet werde und kontrollieren die Arbeiten regelmäßig vor Ort.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von Almut Jaekel