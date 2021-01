Stralsund

Diesen Start haben in Vorpommern-Rügen viele Menschen herbeigesehnt: Am Dienstag wurde das erste Impfzentrum im Landkreis in Betrieb genommen. Unterbracht ist es in einem Gebäude auf dem Hof der Stralsund Innovation Consult (SIC) an der Rostocker Chaussee. Von dort schwärmen seit Ende 2020 auch die mobilen Impfteams aus.

Trotz der noch geringen Menge an Impfstoff ist der Start der stationären Corona-Schutzimpfungen aus Sicht der Verantwortlichen gut angelaufen. Von den 1370 am Montag eingetroffenen Impfdosen des Herstellers BionTech/ Pfizer konnten am Dienstag allein 106 im Impfzentrum injiziert werden. „Wir sind jetzt gefechtsbereit. Auch wenn es am ersten Tag noch Reibungsverluste gab“, sagte Landrat Stefan Kerth ( SPD) zur Eröffnung. Er hofft, dass sich die Verfügbarkeit des Impfstoffes zeitnah verbessert und die Probleme bei der Terminvergabe bald behoben sind. Das landesweite Anmeldesystem hatte noch Mängel, so blieben Anrufer in der Warteschlange der Hotline hängen oder konnten noch keine Termine vereinbaren.

Fiebermessen: Der eigentlich in Torgelow stationierte Stabsunteroffizier Tom Könnecke (v.r.n.l.) misst bei der 90-jährigen Stralsunderin Ingeborg Baas, die von Schwiegersohn Ludwig Ciarko, begleitet wird, die Temperatur. Quelle: Christian Rödel

Busse für Senioren geplant

Vorerst wird es bei einem Impfzentrum im Kreis bleiben. Dennoch arbeitet das Team um Impfmanager Markus Zimmermann an einer Lösung, um die Schutzimpfungen näher an die Bevölkerung zu bringen. Das Problem: Für viele der angeschriebenen Senioren ist eine Anreise nach Stralsund beschwerlich. Eine Alternative könnte laut Kerth der Einsatz von Impfbussen sein. Eine Übernahme der Kosten für die Anfahrt per Taxi wird es jedoch nicht geben, dieser Variante erteilte der Landrat eine Absage.

Eine zeitnahe Lösung ist wichtig. In Vorpommern leben viele ältere Menschen. „In Stralsund ist jeder Zehnte 80 Jahre alt oder älter. Wir haben die Aufgabe, diese Menschen zu schützen“, sagte Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU). „Mit dem Lockdowns kann man nicht zufrieden sein. Trotz der Einschränkungen gehen die Zahlen hoch. Die Impfungen sind umso wichtiger. Sie sind der Ansatz, die Pandemie zu besiegen.“

Zehn Personen pro Impf-Team

Zum Start wurden gleich drei Impfstraßen geöffnet. In jeder arbeitet ein Team von zehn Personen, das von einem Arzt betreut wird. Die Bundeswehr, die das Gesundheitsamt bereits seit Frühjahr 2020 unterstützt, stellt für das Zentrum allein 20 Soldaten. Diese kümmern sich unter anderem um die Anmeldung. Ein Soldat überwacht den Empfang, misst per Pistole die Körpertemperatur der Impflinge und verteilt medizinische Masken. „Die Temperatur darf nicht über 38 Grad sein“, erklärt der Daniel Eckert, Leiter des Impfzentrums. Aktuell könnten sie bis zu 288 Impfungen pro Tag schaffen, 1044 wären es in der Woche. Wenn genug Impfstoff da ist.

Ausruhen nach der Impfung: Die Sassnitzer Frauenärztin Dr. Renate Schwarz (rechts) bittet die frisch geimpfte Altenpflegerin Mandy Neumann sich 15 Minuten auszuruhen. Quelle: Christian Rödel

Eine Impfärztin ist Renate Schwarz. Die 68-Jährige aus Sassnitz hat vor knapp einem Jahr ihre Praxis an die Schwiegertochter abgetreten – und widmet sich nun dem Kampf gegen Corona. „Ich habe mich freiwillig gemeldet. Für mich ist das selbstverständlich“, sagt sie. „Über die Impfungen kann die Krise schnell beherrschst werden“, so ihre Meinung. Schwarz klärt Impflinge über mögliche Nebenwirkungen auf und behält diese auch danach noch im Blick. 15 Minuten Nachbeobachtung sind Pflicht, dafür wurde ein Extrabereich geschaffen.

Empfang im Foyer: Die Soldaten (v.r.n.l.) Pawel Zwigun (Hauptfeldwebel), Tom Könnecke (Stabsunteroffizier) und Amar Doljaku (Stabsunteroffizier) nehmen die Daten der Impflinge auf. Quelle: Christian Rödel

Einsätze in Pflegeheimen gehen weiter

Der Kreis Vorpommern-Rügen setzt weiterhin parallel auf die vier mobilen Impfteams. Diese haben am Dienstag 199 Personen in Pflegeeinrichtungen geimpft. Seit dem Start der Kampagne am 27. Dezember 2020 sind nun insgesamt fast 3000 Personen in Vorpommern-Rügen geimpft worden. Der Fokus der mobilen Teams wird vorerst auf Schutzimpfungen für Pflegeheimbewohner und medizinisches Personal liegen. Denn ab der übernächsten Woche starten die wichtigen Zweitimpfungen.

Von Kay Steinke