Ole Tietz kommt an den Wochenenden immer mit dem Zug aus Grimmen in die Hansestadt, um am Sund seinem Hobby zu frönen. Hier steigt er gewissermaßen von der Bahn auf das Flugzeug um – genauer gesagt in ein Segelflugzeug. Der 16-Jährige hat beim Verein Flugsportklub Volkswerft die lautlose Art des Fliegens für sich entdeckt.

„Seit einem Jahr begeistere ich mich für das Segelfliegen“, sagt Ole Tietz. Vor Kurzem hat er seinen ersten Alleinflug absolviert. „Bei diesem Flug habe ich noch mit mir selbst geredet – welche Kurve ich denn gerade fliegen will“, erinnert er sich, wie aufgeregt er war. Dennoch sei es tolles Gefühl gewesen, da oben durch die Luft zu gleiten und die Aussicht auf Stralsund zu genießen.

Durch Dokumentation zum Fliegen gekommen

Durch eine Dokumentation im Fernsehen war der Schüler auf das Fliegen aufmerksam geworden. Kurze Zeit später saß er bereits vor seinem Computer zu Hause am Flugsimulator. Da hat er sich gleich an die großen Flieger gewagt, wie etwa den Airbus A 320. Dann stand sein Entschluss fest. „Ich wollte selbst in einem echten Cockpit sitzen und abheben.“ Mit seinen Eltern war er im Sommer letztes Jahr auf den Segelflugplatz gekommen, hatte sich beim Klub umgeschaut und war geblieben.

Abiturient mit Fluglizenz

Sein Vereinskamerad Karl Gaikowski hat schon als Baby in einem Segelflugzeug gesessen – glaubt man seinem Opa Fritz Gaikowski. Und der muss es wissen, ist er doch einer von drei Segelfluglehrern des Fliegerklubs. Der 79-Jährige geht immer noch selbst mit in die Luft und hat den Enkel ausgebildet. Mit 17 Jahren ist der Abiturient des Schulzentrums am Sund dank Opas Ausbildung seit September im Besitz der Fluglizenz. Bleibt zu erwähnen, dass das Fliegen bei Familie Gaikowski gewissermaßen in den Genen liegt. Denn auch Vater Dieter hat die Lizenz zum Fliegen – mit und ohne Motor.

Ein Segelflieger hebt nicht von alleine ab

Die beiden Schüler gehören zu den vier aktiven Nachwuchshoffnungen von Vereinschef Joachim Wolfgramm. „Wir sind froh, wenn sich junge Leute für das Fliegen interessieren“, sagt der 74-Jährige. Er weiß aber auch, dass so mancher Jugendliche mit falschen Erwartungen vorbeischaut. „Klar wollen sie alle fliegen“, sagt Wolfgramm. „Aber es gehört mehr dazu, als schnell mal in die Luft zu gehen und danach wieder nach Hause.“ Er weiß aus Erfahrung: „Man muss schon den ganzen Tag auf dem Platz sein, denn ein Segelflieger hebt nicht von alleine ab. Da gehören immer mehrere Leute dazu, das Flugzeug in die Luft zu bringen.“

Joachim Wolfgramm ist seit 1962 bei den Segelfliegern. Der heutige Fliegerklub war kurz zuvor 1956 als Sektion Flugsport der Volkswerft gegründet worden. Den Segelflugplatz vor den Toren der Hansestadt gibt es seit 1958.

Volkswerft unterstützte einst die Segelflieger

„Alles, was hier steht – Hangar und Vereinsgebäude – hat gewissermaßen die Volkswerft über ihren Kultur- und Sozialfonds finanziert“, sagt Fritz Gaikowski, der seit 1965 im Segelflugzeug sitzt. „Und beim Bau haben wir alle mit Hand angelegt.“ Der Träger jedoch war zu DDR-Zeiten die Gesellschaft für Sport und Technik, kurz GST. Schwerpunkt war die die Ausbildung für das fliegerische Personal der Nationalen Volksarmee.

Nationale und internationale Meisterschaften am Sund

„Wer dafür nicht tauglich war, blieb als Segelflieger in Stralsund. Nachwuchssorgen kannten wir damals nicht“, sagt Vereinschef Wolfgramm. Zu DDR-Zeiten zählte die Sektion Flugsport etwa 60 Mitglieder und in Spitzenzeiten zwölf Segelflugzeuge. Die Truppe war so aktiv, dass in den 70er-Jahren zwei DDR-Motorkunstflugmeisterschaften und ein internationaler Modellflugwettkampf nach Stralsund vergeben wurden.

Die ältere Generation hält die Flieger in der Luft

Heute zählt der Flugsportklub Volkswerft, zu dem auch Flugmodellbauer gehören, 106 Mitglieder. „Etwa die Hälfte davon ist aktiv. Im Klubeigentum befinden sich drei Segelflugzeuge und ein Ultraleicht-Motorflugzeug. Die 80 Hektar des Segelflugplatzes hat der Verein etwa je zur Hälfte von der Hansestadt und der Gemeinde Kramerhof gepachtet. „Es könnten schon ein paar mehr Jugendliche mitmachen, denn bei unserer Mitgliederzahl ist der Mittelbau ziemlich ausgedünnt, weil viele Segelflieger im Laufe der Zeit der Arbeit hinterhergezogen sind“, sagt Wolfgramm. So ist es heute vor allem die ältere Generation, die den Segelflugsport am Strelasund hochhält.

Der Fliegernachwuchs fühlt sich ernst genommen

Ole und Karl sind auf jeden Fall mit Freude dabei. „Es ist ja nicht nur das Fliegen, was Spaß macht. Ich bin jedes Wochenende an der frischen Luft, lerne hier viel über Technik, kann überall mit anpacken und fühle mich ernst genommen“, sagt Ole Tietz. Mit seiner Fluglizenz in der Tasche träumt Karl Gaikowski davon, am Streckenflug teilzunehmen, der Königsklasse für Segelflieger, an der jeder Pilot teilnehmen kann, ohne eine spezielle Wettbewerbsqualifikation zu benötigen. Rekorde auf der freien Langstrecke liegen da schon mal um die 800 Kilometer herum. Sein Opa Fritz traut ihm zu, da ganz vorne mitzufliegen. „Der Junge hat das Talent dazu“, sagt Gaikowski Senior stolz.

Ob die beiden ihr Hobby einmal zum Beruf machen wollen? Da sind sich beide einig: eher nicht. Karl, der nach dem Abi Maschinenbau in Rostock studieren möchte, würde gerne seinen Schein für den Segelfluglehrer machen. Er ist überzeugt: „Man kann es auch mit seinem Hobby weit bringen.“

