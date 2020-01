Stralsund, Demmin und Rügen gründen Deutschlands größte Pfarrei

Stralsund

Die Katholiken der Pfarreien Stralsund, Demmin und Rügen haben sich mit Jahresbeginn zur neuen Pfarrei „St. Bernhard von Clairvaux“ mit Hauptsitz am Sund zusammengeschlossen. Mit 4122 Quadratkilometern ist sie die flächenmäßig größte Pfarrei in Deutschland. Festmesse und Gründungsfeier sind für den 28. März geplant. Die OZ hat mit dem Leitenden Pfarrer, Andreas Sommer, und Jürgen Grieger, Vorsitzender des Fördervereins „Heilige Dreifaltigkeit“ Stralsund, über Herausforderungen, den Namenspatron und neue Projekte gesprochen.

OZ: Was ändert sich für die Gläubigen?

Andreas Sommer: Ich hoffe, dass sie das im Alltag am wenigsten spüren, dass sie weiterhin ihre Kirche haben, ihren Glauben leben können. Das war auch das Ziel: Was vor Ort ist, soll bleiben und gestärkt werden.

Also gibt es keine direkte Veränderung?

Sommer: Positiv gesprochen: Was für kleine Gemeinden allein nicht mehr zu stemmen ist, können wir vielleicht mit der neuen Pfarrei möglich machen. Zum Beispiel gibt es einen Wallfahrtstag in Bergen für ganz Vorpommern. Da kommen 200 Leute. Für Rügen alleine wäre es zu viel, das vorzubereiten. Als Stralsunder helfen wir da selbstverständlich organisatorisch und inhaltlich, von der Gottesdienstgestaltung über den Chor bis zu rein praktischen Dingen. Aber man darf jetzt auch nicht alles rosarot malen. Die Angst bei kleinen Gemeinden ist da, dass sie etwas untergehen – wie bei der politischen Kreisgebietsreform. Das nehmen wir ernst.

Alle Gotteshäuser sollen erhalten bleiben

Was sagen Sie diesen Leuten?

Sommer: So lange sie vor Ort etwas tun wollen, werden wir das auch mittragen. Wir haben relativ schnell einen Verwaltungsleiter bekommen, damit wir, die wir als Priester in der Seelsorge unterwegs sind, entlastet werden und uns nicht mehr so viel um die Verwaltung kümmern müssen. Er bereitet viel vor für die ehrenamtlichen Gremien, holt etwa Kostenvoranschläge für Bausachen ein, und erledigt Sachen, die sonst einfach liegen geblieben sind.

Andreas Sommer und Jürgen Grieger stehen vor der katholischen Kirche. Alle zwölf Gottesdienststandorte sollen erhalten bleiben. Quelle: Kai Lachmann

Wird es nach dem Zusammenschluss weniger Gottesdienste geben?

Sommer: Alle unsere Gottesdienststandorte, wir haben ja zwölf eigene Gotteshäuser auf dem Gebiet, werden wir aufrechterhalten, damit Gläubige vor Ort Gottesdienst feiern können. Ich kann aber nur vom Jetzt reden. Was in Zukunft sein wird, kann ich nicht sagen.

Bleiben die drei Priesterstellen?

Sommer: Einer in Bergen, einer in Demmin, einer in Stralsund: Drei Priester für 6500 Gläubige, das ist schon Luxus, ist aber der Fläche geschuldet. Bis jetzt steht das Bistum dazu. In Berlin gibt es Pfarreien mit 20 000 Katholiken. Der Pfarrer von Rügen ist gerade 60 geworden, der Demminer und ich sind 52. Wir haben noch einige Jahre vor uns. Mit 70 darf man den Ruhestand einreichen.

Ist der Zusammenschluss ein notwendiges Übel?

Sommer: Ja. Wir müssen das tun. In der katholischen Kirche und bei uns in der Diaspora war das schon lange ein Thema, wie wir auch zukünftig eine Kirche bleiben für die Menschen vor Ort. Weil unsere Gemeinden kleiner werden und unser Personal weniger wird. Das ist einfach so. Wir wollten rechtzeitig damit anfangen, eine Struktur zu schaffen, die Bestand haben kann.

„Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen“

Wie kam es zum Zusammenschluss mit Rügen und Demmin, wieso nicht auch mit Greifswald?

Jürgen Grieger: Es gab Überlegungen, mit Greifswald zusammenzugehen, aber da waren Befindlichkeiten bei den Gläubigen. Greifswald hat als Universitätsstadt ein anderes Image als der ländliche Raum. Aber es war letztlich ein freimütiger Prozess, alle haben gesagt: Wir, also Stralsund, Rügen und Demmin, passen zusammen und wollen diesen Weg gemeinsam gehen.

Sommer: Das begründet sich auch aus der Historie, die Pfarreien Rügen und Demmin wurden vor 100, 150 Jahren von Stralsund aus gegründet, bevor sie irgendwann selbstständig wurden. Es gab auch Überlegungen, einen gesamten Vorpommernkreis zu gründen, das wäre aber zu groß geworden. Die Greifswalder haben sich am Wochenende mit Usedom und Anklam zusammengeschlossen.

Neue Heimat für 6500 Gläubige Der neuen Pfarrei St. Bernhard gehören rund 6500 Katholiken an (Alterdurchschnitt: 46,4 Jahre). Sie umfasst die Territorien der Gemeinden Heilige Dreifaltigkeit ( Stralsund), St. Bonifatius ( Rügen) und Maria Rosenkranzkönigin (Demmin) mit den Kirchen Heilige Dreifaltigkeit ( Stralsund), St. Marien ( Richtenberg), St. Maria ( Barth), St. Bonifatius ( Bergen), Stella Maris ( Binz), Herz Jesu ( Garz), Maria Meeresstern ( Sellin), Maria Rosenkranzkönigin (Demmin), Heiliges Kreuz ( Altentreptow), St. Jakobus ( Grimmen) sowie die Kapellen St. Michael ( Zingst) und die Kapelle im Seniorenzentrum St. Josef ( Stralsund).

Der Name der neuen Pfarrei lautet „St. Bernhard von Clairvaux“? Wie kamen Sie auf ihn?

Sommer: Er hat die Reform der Zisterzienser vorangebracht. Die Zisterzienser waren an vielen Orten unserer heutigen neuen Pfarrei präsent, etwa Groß Franzburg, in Stralsund gab es ein Stadthaus, in Bergen ein Zisterzienserkloster, auf Hiddensee, in Demmin gab es eine Reliquie im Altar vom Heiligen Bernhard von Clairvaux. Die Zisterzienser haben hier das Christentum sehr geprägt und letztendlich auch etabliert. Aber es gibt auch Gemeindemitglieder, die mit ihm Bauchschmerzen haben, denn er hat den Kreuzzug gepredigt, er war ein Kind seiner Zeit. Man würde heute nicht mehr alles von ihm unterschreiben, auch wenn er ein begnadeter Prediger war.

Grieger: Es geht nicht nur um die Christianisierung durch die Zisterzienser, sondern auch um die wirtschaftliche Entwicklung. Das war ja ein Gleichklang. Wo die Kirche Klöster oder Orden gründete, gab es auch wirtschaftlichen Aufschwung.

Großes Bauprojekt in Sicht

Freuen Sie sich aufs Zusammenwachsen?

Grieger: Die Vielfalt wird größer, weil ja jede Gemeinde gewisse Spezialitäten hat. Der Austausch untereinander ist sehr erwünscht. Das ist eine spannende Geschichte.

Sommer: Wir hoffen, dass es einfacher wird, weil wir zum Beispiel nicht mehr drei Haushalte haben. Wir hoffen, dass nicht jeder nur seinen Kirchturm sieht, sondern merkt, dass er zu einem großen Ganzen gehört.

Grieger: Durch die Pfarreigründung hat unser Erzbistum auch gesehen, dass die Kommunikationszentrale in Stralsund sein soll. Da gibt es die Bereitschaft, Geld in die Hand zu nehmen, damit wir hier einen vernünftigen Pfarrsaal bauen können und auch die Caritas vernünftige Arbeitsbedingungen bekommt. Wir hoffen, dass wir auf dem Hof in Stralsund in diesem Jahr schon mit den Abrissarbeiten anfangen können, um ein neues Pfarrzentrum mit Gemeindesaal für 120 Personen und Caritas Sozialstation errichten können. Hier auf dem Pfarrhof. Das ist der nächste Höhepunkt.

Von Kai Lachmann