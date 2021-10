Abtshagen/Klausdorf

Der Landkino-Verein aus Niepars ist wieder auf Tour. Am 15. Oktober wird die Leinwand in Abtshagen im Feierraum der ehemaligen ZBE aufgestellt. Gezeigt wird um 19 Uhr der Streifen „Lindenberg! Mach dein Ding!“

Am Tag darauf hält das Kino-Mobil am Vorpommernhus in Klausdorf. Um 19.30 Uhr wird dann der Film „A Star Is Born“ gespielt. Der Eintritt für beide Kino-Abende kostet jeweils vier Euro. Besucher sollten den Mund-Nase-Schutz nicht vergessen, der ist nämlich Pflicht.

Verein wurde 2015 gegründet

18 Spielstätten hat der Landkino-Verein, der mal 2015 ganz klein in Obermützkow angefangen hat, mittlerweile zu bedienen. Die Kino-Spezis aus Niepars wurden übrigens 2019 in Rostock mit dem Kinokulturpreis Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Dieser Preis wurde zum ersten Mal vergeben. Damit gehören die Ehrenamtler in der Kategorie „Nicht gewerbliche Spielstätten“ zu den Besten im Land.

Und doch ist der Landkino-Verein etwas Einzigartiges. Die 14 Mitglieder fahren mit dem Auto durch die Gegend, verlegen Kabel, bauen Tontechnik und Leinwand auf, um den Menschen an verschiedenen Orten gute Filme zeigen zu können. Deshalb sind weitere Mitstreiter jederzeit willkommen.

Von iso