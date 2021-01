Stralsund

In der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen kommt es am Mittwoch und Donnerstag teilweise zu Einschränkungen in der Kommunikation per Telefon. Betroffen ist der Verwaltungssitz am Umspannwerk in Stralsund. Der werde am 27. und 28. Januar zeitweise telefonisch nicht erreichbar sein, teilt die Kreisverwaltung mit.

Notruf 112 von Einschränkung nicht betroffen

Am Standort Umspannwerk der Kreisverwaltung in Stralsund, unter anderem Sitz der Leitstelle des Landkreises sowie des Brand- und Katastrophenschutzes, werde eine Telefonanlage ausgetauscht, informiert Kreis-Sprecherin Stefanie Skock. Deshalb bestehe die Möglichkeit, dass der Standort an beiden Tagen zeitweise nicht über die Amtsleitungen erreichbar ist. Dies betrifft die Anschlüsse mit dem Rufnummernblock 357-2200 bis 357-2299.

Die Einschränkungen werden zeitweise und sporadisch sein. In dem Zusammenhang weist die Kreis-Sprecherin ausdrücklich darauf hin, dass der Notruf 112 nicht davon betroffen. „Die Annahme von Notrufen ist jederzeit gewährleistet.“

