Stralsund

Ein 38-jähriger Mann schlug am Donnerstag gegen 20 Uhr auf dem Hauptbahnhof in Stralsund ( Landkreis Vorpommern-Rügen) mit einem Nothammer um sich.

Reisende belästigt

Er hatte zuvor Reisende am Querbahnsteig 3-4 belästigt, wie eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Stralsund am Freitag mitteilte. Als Bundespolizisten eingreifen wollten, sprang der 38-Jährige den Angaben zufolge in das Gleisbett. Aufforderungen, das Gleisbett zu verlassen, sei er nicht nachgekommen. Als die Beamten den Mann daraufhin dort herausholen wollten, hätte er plötzlich einen Nothammer hervorgeholt und nach ihnen geschlagen.

Keine Verletzten

Die Bundespolizisten hätten den Angriff mit einem Schlagstock abgewendet. Niemand sei verletzt worden.

Warum der Mann so aggressiv war, konnte nicht geklärt werden. Er hätte nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gestanden.

Der Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald hat sich nun wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten.

Von OZ/dl