Martensdorf

Fix Grippetabletten holen, wenn es einen so richtig erwischt hat? Für die 2000 Einwohner der Gemeinde Niepars ist das mit großem Aufwand verbunden, denn eine Apotheke gibt es in der für ihr Handwerk berühmten Kommune nicht. Die Region westlich von Stralsund ist in puncto Medikamentenversorgung abgehängt. Genau das wollte Apotheker Peter Cramer ändern und hatte eine super Idee.

Rezepte und andere Bestellungen einfach einwerfen

Und die wird jetzt sozusagen als Pilotprojekt in Martensdorf umgesetzt. Der Stralsunder Apotheker ging auf den dortigen Netto Markendiscount zu und fand so einen Partner, mit dem jetzt die Eröffnung des Apotheken-Servicepoints gefeiert wurde. Und so funktioniert das Ganze: Die Einwohner der Gemeinde können am Netto-Eingang an einer kleinen Servicestation in speziell dafür vorgesehenen Briefumschlägen ihre Rezepte, aber auch ganz normale rezeptfreie Bestellungen verstauen und dann in den Kasten werfen.

Neuer Service im Supermarkt direkt an der B 105 Apotheker Peter Cramer (53) hat die Ratsapotheke in Stralsund am Alten Markt seit 1998. Das Unternehmen zählt mit Teilzeitkräften 15 Mitarbeiter. Eine Rats-Apothe gab es in Stralsund schon seit dem 17. Jahrhundert. Sie war mal im Artushof, mal am Alten Markt und auch schon in der Heilgeiststraße. Die kleine Servicestation im Netto in Martensdorf direkt an der B 105 steht im Eingangsbereich und kann während der gesamten Öffnungszeit des rund 800 Quadratmeter großen Supermarktes genutzt werden. Und das ist Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr. Der Netto Markendiscount in Martensdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Niepars, wurde 2013 eingeweiht und bekam schon 2019 eine Frischekur. In dem Supermarkt arbeiten inclusive Teilzeitkräften 15 Mitarbeiter. Netto betreibt rund 100 Märkte in MV. iso

„Wir holen die Zettel und Rezepte jeden Tag kurz nach 12 Uhr ab, fahren nach Stralsund in unsere Apotheke und bearbeiten dort die Bestellungen. Noch am gleichen Tag werden die Sachen ausgeliefert, und zwar direkt zu den Leuten nach Hause“, erklärt Peter Cramer das Prozedere und schiebt hinterher: „Für alle mit der Postleitzahl 18442 ist dieser Bringe-Service von unserem Apotheken-Boten kostenlos. Die normale Rezept-Zuzahlung oder die Kosten für rezeptfreie Medikamente muss der Besteller natürlich bezahlen wie woanders auch.“ Wer erst am Nachmittag seinen „Wunschzettel“ einwirft, bekommt die Lieferung dann am nächsten Tag.

Ganz wichtig: Die Absender müssen für die Lieferung ihre Adresse genau notieren – und die Telefonnummer. „So können wir nachfragen, falls es Unklarheiten zu einem Arzneimittel gibt“, sagt Tobias Bernhardt. Der 33-Jährige ist ebenfalls Apotheker im Haus am Alten Markt. Wie er informiert, werden demnächst noch Info-Flyer an alle Haushalte der Region verteilt.

Servicepoint im Netto-Markt: Hier wirft man seine Rezepte oder Bestellungen ein, die dann täglich abgeholt werden. Quelle: Ines Sommer

Rats-Apotheke seit 1998 präsent

Unternehmer Peter Cramer, der seit 1998 die Rats-Apotheke in der Hansestadt betreibt, will mit dem Projekt in Martensdorf zwei Dinge erreichen: Einerseits soll die Versorgung der Landbevölkerung verbessert werden, andererseits soll der lokale Handel gestärkt werden. Getreu dem Motto: Kauf lokal. Denn wenn man bei einem zentralen Versandhandel bestellt, landet das Geld zum Beispiel in Holland, wie bei Doc Morris.

Rechtlich hat sich Dr. Cramer natürlich abgesichert. „Wir betreiben den Servicepoint im Netto im Rahmen der Versandhandelsgenehmigung der Rats-Apotheke. So ein Handel ist seit 2004 zulässig, wir dürfen das seit 2006.“ Dass es so lange gedauert hat, bis der Stralsunder Apotheker seine Pläne umsetzen konnte, hatte mit bundesweiten rechtlichen Unsicherheiten zu tun.

Denn lange Zeit war der lokale Versandhandel schlechter gestellt als die großen Online-Anbieter. Das wurde im April 2020 per Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes geändert. „Wir senden jetzt ein Signal an die Politik: Wir können das auch“, so der 53-Jährige im OZ-Gespräch. Andererseits dürfte die Politik sehr daran interessiert sein, Versorgungsmodelle für das platte Land „serviert“ zu bekommen.

Der Bestellschein für frei verkäufliche Arzneimittel liegt in einer Box aus. Quelle: Ines Sommer

Netto-Gebietsleiter begeistert von der Idee

Und auch bei Netto ist man begeistert von der Idee: „So einen Service gibt es noch nicht. Das Apotheken-Angebot beißt sich nicht mit unserem Sortiment. Insofern war auch die Netto-Chefetage sofort bereit, mit der Rats-Apotheke zusammenzuarbeiten“, sagt Patrick Muranko. Der Gebietsleiter Ost des Marken-Discounts sieht da für die Zukunft noch richtig Potenzial. „Das Beispiel könnte Schule machen, zum Beispiel auch auf Rügen. Also wir sind da ganz offen“, sagt er und ist natürlich froh, dass Netto hier den Fuß in der Tür hat.

In diesen Umschlag kommen die Rezepte, dann wird das Ganze in den Briefschlitz geworfen. Quelle: Ines Sommer

Doch auch die Stralsunder Rats-Apotheker haben Pläne. „Wir gucken jetzt, wie es läuft, und dann sehen wir weiter. Aber gerade in ländlichen Gebieten, wo Kollegen von uns wie jetzt in Samtens in Rente gegangen sind und keinen Nachfolger haben, klafft dann ein Versorgungsloch. Da besteht schon Handlungsbedarf.“

Von Ines Sommer