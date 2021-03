Stralsund/Grimmen/Bergen/Ribnitz

Nur mit einem Corona-Negativ-Test ist der Weg frei zum Barbier oder zur Kosmetik – diese Forderung der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sorgte erst mal für große Unruhe.

Während sich der Otto Normalverbraucher fragte, wo er sich testen lassen kann, haben die Apotheken schon geahnt, dass man die Aktion – wie schon bei den kostenlosen Masken im Dezember – zu großen Teilen auf sie abwälzen wird, ohne dass jemand weiß, wie es funktionieren soll.

Diese Woche gilt zwar noch eine Übergangslösung, aber nach jetzigem Stand braucht man ab 15. März das attestierte Negativergebnis für die so genannten körpernahen Dienstleistungen. Die OZ fragte nach, wo die Tests angeboten werden und wie sie ablaufen sollen.

Stralsund: Testzentrum in der Altstadt

In Stralsund gab bereits seit Wochen in mehreren Apotheken die Möglichkeit, sich für 35 Euro testen zu lassen. „Das wurde ganz gut angenommen. Und da wir die Infrastruktur schon vorhalten, wollen wir auch die kostenlosen Schnelltests übernehmen. Das läuft wie bisher im Quartier 17, Eingang Badenstraße, und zwar täglich vormittags und nachmittags. Wir bitten aber um vorherige Anmeldung. An einem Online-System arbeiten wir zurzeit noch“, sagt Dr. Marco Neumann (03831/ 39 23 34, marco.neumann@knieper-apotheke.de).

Der Filialleiter der Knieper-Apotheke in Stralsund sieht zwar das Apotheken-Trio von Birka Zander (Knieper-, Baltic- und Warmbad-Apotheke) zwar gut aufgestellt, weil man die Räume hat, das Personal geschult und mit Schutzanzügen ausgestattet ist, aber eins macht ihm Sorge: „Es sind doch für Stralsund viel zu wenig Apotheken, die mitmachen. Und auch wenn wir im Moment Testmaterial haben, weiß man nicht, wie lange die Händler liefern können.“

So läuft der Test ab Wer sich testen lassen will, sollte mit der Apotheke einen Termin vereinbaren, dazu dann den Personalausweis mitnehmen. Der Test ist seit 8. März für uns kostenlos, und zwar einmal pro Woche. Eine Altersbeschränkung liegt nicht vor. Bisher ist der Schnelltest fast nur in Apotheken möglich. Beim Test erfolgt ein Rachen- oder in den meisten Fällen ein Nasenabstrich. In der Regeln wird ein hochsensibler Test (zum Beispiel von Roche) verwendet, um Falschaussagen zu minimieren. Nach 15 bis 30 Minuten steht das Ergebnis fest. Nach aktuellem Stand gilt der Test 24 Stunden. Wer die Datenschutzvereinbarung unterschrieben hat, bekommt dann auch sein Testergebnis schriftlich, um es zum Beispiel bei Kosmetik oder Barbier vorzeigen zu können. „Laut Impfverordnung kann jemand, der zur Kosmetik will, auch direkt einen Selbsttest mitnehmen und dort durchführen. Ist der negativ, ergibt sich die momentane Sicherheit, die für die körpernahe Dienstleistung gefordert ist“, sagte Landkreissprecher Olaf Manzke. iso

Lindencenter in Grünhufe in den Startlöchern

Das treibt auch Alexander Eschrich um. „Wir tun, was wir können, aber sollte es einen Ansturm geben, brauchen wir Unterstützung. Da appelliere ich an die Apotheker-Kollegen. Vielleicht sollte man auch hier die Bundeswehr um Hilfe bitten“, findet der Inhaber der Bodden-Apotheke in Grünhufe. Die Einrichtung im Lindencenter hatte in Zusammenarbeit mit dem ASB als erste die Bezahl-Tests angeboten. „Wichtig ist, dass die Leute einen Termin vereinbaren, wir haben das auf unserer Internetseite bereits vorbereitet.“ (bodden-apotheke.de)

Bahnhof-Apotheke testet schon

Auch die Bahnhof-Apotheke am Tribseer Damm testet bereits. „Wir sollten ja eine pragmatische Lösung finden, und deshalb nutzen wir unseren Beratungsraum fürs Testen. Schutzkleidung und Tests haben wir. Ich habe auch eine sehr gute Schulung gehabt“, sagt Apotheken-Chefin Gundula Mill und schiebt hinterher: „Ich hoffe, dass die Leute Ruhe bewahren und uns nicht überrennen. Wichtig ist, einen Termin zu vereinbaren. Das geht telefonisch unter 03831/292328 oder per Mail an bestellung@bahnhof-apotheke-stralsund.de.

Velgast: Arzt und Apotheke im Duo

Der Test-Startschuss ist auch in Velgast erfolgt. Hier arbeiten Apotheke und Arztpraxis in einer bisher einmaligen Kooperation zusammen. Ihr Personal führt vorerst dreimal wöchentlich Test im alten Pfarrhaus durch (mehr dazu hier). Hier hatte man drei Wochen Vorbereitungszeit und war wie die Stralsunder Kollegen froh, dass über den Apothekerverband ein Rahmenvertrag mit dem Land vereinbart wurde und damit die beauftragte Leistung, für die die Apotheken oder Praxen in Vorkasse gehen, später auch bezahlt wird.

Grimmener Apothekerin setzt auf gemeinsame Lösung

Christine Ruppert, Chefin der Ratsapotheke Grimmen, sagt auf OZ-Anfrage: „Wir stecken noch in den Vorbereitungen, werden die Tests aber bestimmt anbieten.“ Das Personal sei geschult, die Tests sind bestellt, aber es müsse noch geklärt werden, wie es räumlich aussehen soll. Denn schließlich müssten eventuell positiv Getestete ohne Kontakt zu anderen Kunden bleiben.

Außerdem müsse natürlich der normale Apothekenalltag aufrecht erhalten werden. „Ich favorisiere eine gemeinsame Lösung in Grimmen, vielleicht zusammen mit der Stadtverwaltung, der Außenstelle des Impfzentrums des Landkreises Vorpommern-Rügen in Grimmen und den beiden anderen Apotheken“, sagt Christine Ruppert.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Arztpraxis von Petra und Andreas Kümmel im Grimmener Ärztehaus bietet täglich eine Infekt-Sprechstunde an, um Patienten mit Symptomen von den anderen Patienten zu trennen. Außerdem testen sie ihre Patienten vor Ort und schicken die Abstriche ins Labor – so wie alle anderen Arztpraxen auch. Das sind allerdings keine Schnelltests.

Apotheken in Bergen in heißer Vorbereitungsphase

In Bergen bereiten sich die Billroth-Apotheke und die Apotheke am Rugard auf das Schnelltesten vor. Schutzausrüstung und eine Grundausstattung an Tests sind vorhanden, Mitarbeiter sind geschult. „Aber es gibt schon noch ein paar Fragen.

Die Leute können sich einmal in der Woche kostenlos testen lassen, bleibt es dabei, dass der Test nur 24 Stunden gültig ist? Was ist mit der Impfung der Mitarbeiter? Und auch der bürokratische Aufwand ist nicht zu unterschätzen“, sagt Apotheker Axel Poggendorf. Geplant sei, in beiden Apotheken zu testen, um in Bergen die Testwilligen gut zu verteilen. Doch auch hier ist eine Terminabsprache Voraussetzung: 03838/80340.

Ribnitz: Tests vor und nach Apotheken-Öffnung

Helma Mehltretter-Huth will vor und nach den offiziellen Öffnungszeiten ihrer Apotheke am Bodden in Ribnitz-Damgarten testen. „Wir haben räumlich keine anderen Möglichkeiten. Aber ich wollte schon meinen Beitrag an der Aktion leisten. Ich hoffe, es finden sich weitere Apotheken.“ Schutzausrüstung, Schulung, Tests und Online-Bestellsystem unter www.apotheke-am-bodden.de, Telefon 03821/812913 – an alles hat sie gedacht.

„Man muss jetzt sehen, wie viele Leute sich wirklich testen lassen wollen. Jetzt bieten wir also von 6 bis 7 Uhr sowie nach 18.30 Uhr den Schnelltest an. Wächst die Nachfrage, könnte ich die Apotheke auch mittags für eine Stunden schließen. Aber der Aufwand wäre enorm, deshalb hoffe ich auf die Apotheker-Kollegen...“

Landkreis arbeitet an zentralen Lösungen

Die Apotheken sind in der Spur, und was bietet der Landkreis an? „Wir arbeiten intensiv an Lösungen, wollen einspringen, obwohl ja eigentlich das Land zuständig ist... In Stralsund sind wir mit dem Testzentrum in guten Gesprächen. Und auch für Ribnitz, Grimmen und Bergen sind wir dabei, Möglichkeiten für das Schnelltesten zu schaffen. Wir sind da mit Kommunen und Trägern, aber auch mit der Bundeswehr in Verhandlung. Unser Ziel ist, nächste Woche mit unseren Angeboten ans Netz zu gehen“, sagt Landkreis-Sprecher Olaf Manzke auf OZ-Anfrage und schiebt nach: „Wir freuen uns, dass viele Apotheken die Initiative ergriffen haben. Und auch das Beispiel aus Velgast, wo Landarzt und Apotheker zusammenarbeiten, ist eine tolle Idee.“

Abstrichzentrum am Krankenhaus West ab Montag einsatzbereit

Das Helios Hanseklinikums in Stralsund teilte zudem mit, dass das Abstrichzentrum am Krankenhaus West ab 15. März ebenfalls Schnelltests durchführt, und zwar Montag bis Freitag von 8 bis 18.30 Uhr. „Dabei handelt es sich um einen Test, bei dem der Abstrich nur vorn in der Nase genommen wird, also wesentlich angenehmer als bisher“, so Kliniksprecher Mathias Bonatz.

Von Ines Sommer und Almut Jaekel