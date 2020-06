Stralsund, Rügen, Usedom: Diese sechs Radtouren empfehlen OZ-Reporter

Vorpommern

Frische Luft, viel Abstand, herrliche Ausblicke. In Corona-Zeiten ist unser Rat: das Rad! Sechs Reporter der OSTSEE-ZEITUNG schwangen sich in diesen Tagen auf die Sättel. Lesen Sie hier, welche Strecken sie empfehlen.

Ganz viel Stralsund auf dem Weg von Devin nach Parow

Vorsicht! Dieser Radweg macht süchtig und ist für OZ-Reporter Thomas Pult der weltschönste überhaupt! Wer auf der weitgehend asphaltierten Traum-Strecke zwischen Devin und Parow fährt, sieht jede Menge Stralsund – vor allem die drei großen „W“ der Stadt: Wasser, Werft und Wale.

Anzeige

Thomas Pult hat während einer kleinen Rast am Wendepunkt seiner Radtour an der Marina der Wassersportvereinigung Parow. Hier hat der Besucher einen traumhaften Blick auf Stralsund. Quelle: Thomas Pult

Weitere OZ+ Artikel

Denn der Weg, der ein Teil des Ostseeküstenradwegs ist, führt zu einem Gutteil direkt am Strelasund entlang und gewährt Blicke auf die große Halle der MV Werften, aufs Ozeaneum, auf die Rügenbrücke, die Altstadt (hier unbedingt Eis essen!), den Hafen und das Stralsunder Strandbad.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Hin und zurück sind es etwa 25 Kilometer – durchaus mit dem ein oder anderen Anstieg. Ein Träumchen sind die beiden Wendepunkte. In Parow lässt sich entweder der Ort erkunden oder auf dem Platz vor der Marina der Wassersportvereinigung ein imposanter Blick auf die Skyline Stralsunds erhaschen.

In Devin kann man prima am Kurhaus Rast machen oder auf die Seebrücke am Strand schlendern. Wer fit ist, kann auch weiterradeln oder wandern zur Halbinsel mit ihren Hügeln, ihrer Steilküste – und ihren Schafen.

Entlang der Südküste Rügens

Auf die Fahrt vom Hafen Lauterbach ins Ostseebad Sellin begab sich OZ-Reporter Uwe Driest entlang der Küste des Rügischen Bodden. Gut 20 Kilometer liegen die Orte auseinander, die Distanz lässt sich aber nach Bedarf in beide Richtungen bis nach Putbus beziehungsweise bis nach Göhren verlängern.

Eine Strecke kann zudem mit dem Rasenden Roland zurückgelegt werden. Die etwa dreistündige Tour gilt als mittelschwer. Auf überwiegend befestigten Wegen sind Höhenunterschiede von insgesamt 250 Metern zu meistern.

Reporter Uwe Driest fuhr von Lauterbach über Groß Stresow (Foto) nach Sellin. Quelle: privat

Vom kleinen Hafen Lauterbach geht es zunächst in Richtung des historischen Hotels Badehaus Goor und das gleichnamige Naturschutzgebiet mit seinem „Pfad der Muße und Erkenntnis“. Vorbei an alten Kopfweiden fahren Radler stets mit Blick auf die Insel Vilm, die bereits seit den 1930er Jahren unter Naturschutz steht. Im pittoresken Dorf Groß Stresow lädt die Radlerrast „Eispalast“ zur Pause ein. Weiter geht es nach Lancken-Granitz, wo sich die am besten erhaltenen Großsteingräbern der Insel Rügen befinden.

Über die hölzerne Brücke von Seedorf, die über den Abfluss des Neuensiener Sees führt, gelangt der Radler schließlich nach Moritzdorf. Dort lohnt sich der Aufstieg zur Gaststätte Moritzburg, die einen Rundblick aus fast 40 Metern Höhe auf die Baaber Heide, Having und Alt Reddevitz bietet. Eine kleine Ruderfähre setzt Radfahrer zum Baaber Bollwerk über. Der Weg am Westufer des Sees führt nach Sellin mit seiner Seebrücke am Ende der mondänen Wilhelmstraße.

Relaxt radeln entlang des Ribnitzer Sees

Wenn OZ-Redakteur Edwin Sternkiker per Rad unterwegs ist, dann oft auf Kurzstrecke. Zum Beispiel von Ribnitz auf die Halbinsel Pütnitz. Die Strecke ist hin und zurück 24 Kilometer lang. Gestartet wird am Ribnitzer Hafen – linkerhand liegt der Ribnitzer See. Genießen Sie die frische Brise!

Päuschen auf der Passbrücke: Bevor es vom Mecklenburgischen ins Pommersche geht, schnauft OZ-Redakteur Edwin Sternkiker einmal kurz durch. Quelle: privat

Durch den Nizze-Park geht es weiter zur Recknitz-Brücke. Kurz innehalten: Man verlässt Mecklenburg und radelt nach Vorpommern rein. Nächste Station ist der Damgartener Hafen. Wer möchte, kann eine Pause in Ronnys Gaststätte „Anglerheim“ einlegen. Da gibt es Räucherfisch und lecker Fischbrötchen; Blick auf die Boote im Hafen inklusive. Unbedingt einen Abstecher zum Schloss Pütnitz einplanen! Dann weiter bis Stadtausgang. Hier wird auf die Flugplatzallee eingebogen.

Nach dem Passieren des Tores des ehemaligen Militärflugplatzes Pütnitz sind es nur noch 20 Minuten bis zum Technik-Museum. In drei Hallen können Liebhaber alter Ostblock-Technik rund 750 Exponate bestaunen. Bitte beachten: Zurzeit ist das Museum nur an den Wochenenden geöffnet.

Auf Herrenhaus-Tour durchs Hinterland

Radeln auf den First-Class-Strecken kann jeder. Doch das Hinterland bietet genauso tolle Ecken. Deshalb empfiehlt OZ-Redakteurin Petra Hase für geübte Radfahrer eine etwa 60 Kilometer lange Herrenhaus-und-Schlösser-Tour abseits der Ostsee.

Petra Hase auf der Herrenhaus-Tour durchs Hinterland. Quelle: privat

Für die Route sollten Sie einen Tag einplanen. Los geht es in Gützkow an der imposanten Kirche St. Nicolai, wo das Auto geparkt werden kann. Von hier führt der Weg zunächst über den Ortsteil Gützkow Meierei nach Breechen und nach Jarmen, auf dem Radweg weiter bis Völschow, dann nach Wilhelminenthal und Daberkow, wo auch eine schöne Kirche besichtigt werden kann.

Auf einer schönen Allee geht es nach Wietzow, zum ersten Herrenhaus, wo Sie unbedingt einen kleinen Rundgang durch den weitläufig angelegten Park mit seinen wertvollen Gehölzen einplanen sollten. In Siedenbüssow wäre Zeit für eine Rast mit kühler Erfrischung, dort lockt im Gutshaus das Bikerhotel.

Über Alt Tellin fahren Sie zum beeindruckenden Schloss Broock, das umfangreich saniert wird. Zurück geht es dann oben auf dem Kamm mit schönem Blick über das Tollensetal. Sie passieren die Töpferei Löber in Alt Tellin und nehmen Vanselow ins Visier, wo Sie direkt an der Tollense ein Picknick einlegen können. In Schmarsow wartet ebenfalls ein Gutshaus, bevor Sie weiter nach Tutow und Jarmen fahren.

Wer dann eine Erfrischung benötigt, sollte einen Abstecher zum glasklaren Kiessee wagen, bevor am Ende Gützkow erreicht wird.

In zwei Stunden um den Schmollensee auf Usedom

Eine Radtour mit Wasser, Wald, Geschichte und Baukunst – OZ-Redakteur Henrik Nitzsche entscheidet sich für die Tour rund um den Schmollensee. Das sind rund 23 Kilometer.

OZ-Redakteur Henrik Nitzsche war mit dem Rad auf Usedom unterwegs. Quelle: privat

Mehrere Kilometer rolle ich auf Asphalt, einige sind befestigt und naturbelassen – ein guter Mix. Eine mittelschwere, sportliche Strecke, die vom Neuhofer Kanal zunächst über den Bansiner Landweg – vorbei am Gothensee – und das Wohngebiet Am Kastanienring Bansin führt. Vorbei am großen Krebssee geht es in den Wald.

Ich passiere das Forsthaus Fangel – bekannt für leckeren Kuchen und Kaffee – und den kleinen Krebssee, lasse rechts Sellin liegen, stoppe an einem kleinen Steg am Schmollensee – ideal für eine Pause – und fahre nach Benz zur Holländerwindmühle.

Von Benz geht es über Stoben nach Pudagla. Beliebte Fotomotive sind hier die Bockwindmühle und das Schloss (ehemaliges Schloss der Herzöge von Pommern). Nach anspruchsvollen Wegen geht es zum Abschluss nur noch auf dem asphaltierten Radweg von Pudagla bis zur Kreuzung Schmollensee und an der L 266 in Richtung Bansin zum Kanal zurück. Mit Pausen sind es knapp zwei Stunden.

Von Grimmen ans Wasser nach Stahlbrode

Wohin soll denn die Reise gehen? Diese Frage stellen sich viele Fahrradfahrer in Grimmen immer wieder. Die Region bietet diverse Ausflugsziele, die mit dem Rad perfekt zu erreichen sind. OZ-Reporter Raik Mielke machte sich von Grimmen aus auf den Weg ins 27 Kilometer entfernte Fischerdorf Stahlbrode.

OZ-Reporter ging auf die 53 Kilometer lange Tour von Grimmen nach Stahlbrode und zurück. Quelle: privat

Die Tour führt quer durch die Gemeinde Sundhagen. In Grimmen beginnend führt einen die durchweg asphaltierte Strecke über Bartmannshagen, Reinkenhagen und Reinberg an den Strelasund nach Stahlbrode. Eine Tour, die es in sich hat. Radfahrer müssen auf der Strecke einen Höhenunterschied von 60 Metern meistern.

Ein Großteil kann auf Radwegen gefahren werden. Lediglich zwischen Bartmannshagen und Reinkenhagen muss man auf der Straße fahren. Die Strecke bietet sich sowohl als sportliche Herausforderung als auch als gemütlicher Tagesausflug mit Zwischenzielen an.

OZ-Reporter Raik Mielke entschloss sich für die sportliche Variante und fuhr die insgesamt 54 Kilometer in fast genau zwei Stunden. Wer mit der Familie unterwegs ist, kann aber einen Stopp im Erdölmuseum in Reinkenhagen einlegen. In Stahlbrode wird man dann für die Mühen mit einem leckeren Fischbrötchen oder Eis belohnt und kann an tollen Sommertagen sogar den Sprung ins kühle Nass wagen.

Von Thomas Pult, Uwe Driest, Edwin Sternkiker, Petra Hase, Henrik Nitzsche, Raik Mielke