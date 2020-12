Stralsund

Das Telefon bei Markus Zimmermann und seinem Team steht nicht mehr still, die Mail-Postfächer quillen über. Alle wollen wissen, wann sie sich endlich impfen lassen können. Schließlich wird seit Wochen in allen Medien von nichts anderem mehr gesprochen. „Ich kann die Leute nur um Verständnis und Geduld bitten. Ja, wir bereiten alles vor, so gut man das innerhalb von zwei Wochen eben kann. Aber auch wir haben noch nicht alle Infos“, sagt der zuständige Fachdienstleiter Ordnung in der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen.

Otto Normalbürger kann sich erst mal zurücklehnen

Eins steht für Markus Zimmermann aber fest: Otto Normalbürger kann sich erst mal entspannt zurücklehnen. Denn ab 27. Dezember sind zuerst die Freiwilligen in den Pflegeheimen dran. Dort sollen Bewohner und Pflegekräfte geimpft werden. „Wir haben allein 8000 Menschen, die in Senioren-Einrichtungen leben. Sie gelten als Hochrisiko-Patienten und haben Priorität“, so Markus Zimmermann, der jetzt auch den Titel Impfmanager tragen darf. Vier mobile Impf-Teams stehen bereit, um diese gigantische Aufgabe zu wuppen.

Vier mobile Teams fahren Heime ab

„Wir wissen noch nicht, wie viele Menschen sich wirklich impfen lassen wollen. Aber wir haben kalkuliert, dass alle vier Trupps zwischen 200 und 240 Dosen pro Tag schaffen könnten“, erklärt Markus Zimmermann und schiebt hinterher, dass die Autos von 8 bis 19 Uhr im Landkreis unterwegs sein werden. Die genaue Reihenfolge der anzufahrenden Pflegeheime wird in den nächsten Tagen festgelegt. Das Impfserum kommt jeweils per Kurierdienst in Stralsund an und wird bei -70 Grad gelagert. An einem Ort, den man aus Angst vor Plünderung und Missbrauch lieber nicht nennt. Übrigens wird der Impfstoff als Trockenprodukt geliefert und jeweils dann „frisch angesetzt.“

Zu jedem Team gehört ein Arzt, der vor allem die ausführliche und aufklärende Beratung übernehmen wird und die Patienten auch nach der Impfung betreut. Zwischen 5 und 30 Minuten bleibt der Geimpfte nämlich zur Sicherheit noch unter Kontrolle, aber auch zwei medizinische Fachkräfte, zwei Verwaltungshelfer, die sich um den ganzen Papierkram kümmert, und ein Fahrer (der zudem auch Verwaltungsaufgaben übernimmt) sind mit von der Partie. „Wir haben genug Freiwillige, viele Krankenschwestern, medizinisch-technische Assistenten, Pflegekräfte und Mitarbeiter aus anderen medizinischen Berufen haben sich gemeldet“, freut sich Landrat Stefan Kerth ( SPD), dass die Besetzung der Teams bei uns kein Problem war. „Auch das Helios Hanseklinikum schickt uns Personal.“

Autos stellt das THW

Das Auto, einen Kleinbus, und den Fahrer stellt für alle Teams das Technische Hilfswerk. Doch auch die sozialen Träger wie DRK, ASB und Malteser unterstützen die Impfaktion in Vorpommern-Rügen. Zoll, Finanzamt, Saatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Bundeswehr, Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts, aber auch Mitarbeiter aus der eigenen Verwaltung stehen bereit, wie der Landrat im OZ-Gespräch betont. „Ich denke da auch an Ärzte im Ruhestand, die sich bereit erklärt haben zu helfen. Vielen, vielen Dank allen, die uns unterstützen.“

Drei Impfstraßen an der Rostocker Chaussee

Wenn die Risikopatienten in den Heimen durch sind, soll auch das Impfen im Stralsunder Impfzentrum starten. Im Moment dient das Haus auf dem Gelände der Stralsunder Innovation Consult GmbH (SIC) in der Rostocker Chaussee als Logistikpunkt. Doch später stehen mehrere Impfzimmer, Warterbereich und Beratungsräume zur Verfügung. „Bei Bedarf können wir uns auch noch erweitern und mehr dazu mieten“, so Markus Zimmermann. Fürs Erste stehen drei Impfstraßen zur Verfügung. Und die werden im Zwei-Schicht-System bedient – mit jeweils 22 Mitarbeitern. Außerdem hat der Landkreis noch zwei Impfbusse in petto, die dann übers Land rollen und denjenigen das Serum spritzen, die nur beschwerlich nach Stralsund fahren könnten.

Wann kann ich die Spritze kriegen?

Wann werde ich denn nun an der Reihe sein? Diese Frage wird sich so mancher aufgeregt stellen. „Erst mal gar nicht, denn die Risikogruppen kommen zuerst dran, das steht fest. Dann soll es so sein, dass die Leute rechtzeitig informiert werden“, sagt Vorpommern-Rügens Impfmanger. Ob jeder nun einen Brief bekommt oder alles über die Öffentlichkeit läuft, steht noch nicht fest, auch das wird in den nächsten Tagen ausgetüftelt. Deshalb gilt: Entspannt abwarten.

Wie finde ich das Impfzentrum ?

Findet man das Impfzentrum in Stralsund auch leicht? „Wir werden alles gut ausschildern, quasi in einem Einbahnstraßensystem“, so Stefan Kerth, und Impfmanager Markus Zimmermann ergänzt: „Wir haben jetzt sogar die Genehmigung, dass wir vor unserer Einrichtung in der Rostocker Chaussee die Geschwindigkeit runter setzen können.“

In einem sind sich alle einig: Man muss sich in puncto Impfen auf einen Dauerlauf einrichten. „Doch wenn nötig, kriegen wir zwischendurch auch ein paar Sprints hin“, ist Markus Zimmermann von seiner Impf-Mannschaft überzeugt.

In einem roten, langen Backsteinhaus (2.v.r.) auf dem SIC-Gelände an der Rostocker Chaussee wird das Impfzentrum später öffnen. Im Moment finden dort noch keine Impfungen statt, weil erst die Pflegeheime mit dem Serum versorgt werden. Quelle: OZ

Von Ines Sommer