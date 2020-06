Stralsund

Die Pilzsaison nimmt langsam, aber sicher an Fahrt auf. Wenn Sie sich nun wundern und einwenden wollen, dass es erst im Herbst soweit sei, zeigt es, dass in Bezug auf Pilze viele Wissenslücken existieren. Zwar gilt die Zeit ab September als Hauptsaison, doch Sammler können zu jeder Jahreszeit verschiedene Wald- und Wiesengewächse finden. Aber Vorsicht: Was wie ein schmackhafter Speisepilz aussieht, kann ein zum Verwechseln ähnliches, giftiges Exemplar sein. Unterschiede fallen Laien kaum auf. Besser ist es, einen Pilzberater zu fragen. Etwa den Stralsunder Frank Dommer.

Was wächst denn gerade? „Der Maipilz zum Beispiel hat jetzt noch seine Zeit. Vereinzelt kamen auch schon Butterpilze vor. Schwefelporlinge wachsen an den Bäumen. Hexenröhrlinge und Champignons können demnächst kommen.“ All diese Pilze sind essbar.

Der Schwefelporling wächst an Bäumen und ist im jungen, frischen Stadium essbar. Allerdings ist er nicht jedermanns Geschmack. Von Eichen zum Beispiel kann man die nicht gerade appetitliche Gerbsäure herausschmecken. Quelle: Frank Dommer

„ Champignons haben nie weiße Lamellen, nie!“

Weniger bekömmlich, genauer gesagt tödlich giftig ist der Grüne Knollenblätterpilz. Berater Dommer: „Die Farbe ist allerdings sehr variabel. Es gibt ihn auch in weißer Form. Ebenfalls weiß ist der Frühlingsknollenblätterpilz. Unter passenden Bedingungen können sie in Gärten vorkommen.“ Er warnt davor, dass diese und weitere Pilze leicht mit essbaren Arten verwechselt werden können, etwa mit Champignons. Dommer betont: „ Champignons haben nie weiße Lamellen, nie!“ Zudem weist er darauf hin, dass es allerdings auch giftige Arten des Champignons gibt.

Nicht essen: Der Karbol-Egerling hat leicht braun-rötliche Lamellen. Es handelt sich um eine giftige Art, die essbaren Champignons sehr ähnlich sieht. Quelle: Fornax/Wikipedia

Wie für viele andere Hobbys gibt es auch fürs Sammeln von Pilzen entsprechende Programme fürs Smartphone. Sie sollen bei der Bestimmung der Funde helfen. Doch Dommer warnt: „Bitte nicht darauf verlassen.“ Man könne die Apps als Vorinformation nutzen, „aber auf gar keinen Fall zur sicheren Erkennung“. Es gebe viele Pilze, bekömmliche wie nicht bekömmliche, die sich so sehr ähneln, dass von Doppelgängern gesprochen wird. „Von Bildern allein können Pilze nicht genau bestimmt werden“, weiß der erfahrene Berater. „Man muss sie in der Hand haben, fühlen, riechen und genau betrachten.“

Paar wäre fast gestorben

Immer wieder ist von Fällen zu lesen, in denen allzu unbedarfte Sammler eine Vergiftung erleiden. So etwa im vergangenen August, als ein Stralsunder Paar nach dem Verzehr von Knollenblätterpilzen beinahe gestorben wäre. Die beiden gingen davon aus, dass sie Champignons verzehrt hätten.

In Anbetracht solcher Fälle überrascht es umso mehr, dass Mecklenburg-Vorpommern das einzige Bundesland ist, in dem Pilzberatung als Landesaufgabe im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes definiert ist. Um Sammler bei der Bestimmung zu helfen, gibt es allein in Stralsund vier erfahrene Berater.

Kontakt zu Beratern In Stralsund helfen vier Pilzberater kostenlos bei der Bestimmung. Sie arbeiten ehrenamtlich, ganzjährig und sind telefonisch erreichbar:Dr. Ingeborg Schmidt 03831 / 39 34 65 Hannelore Wegner 0170 / 86 38 279Bodo Teichmann 0174 / 75 31 846 Frank Dommer 0157 / 39 08 33 01 Auch in Tribsees wird eine Pilzberatung angeboten: Gerda Saft ist unter 038320 / 80 288 erreichbar. Eine zentrale Giftnotrufnummer gibt es für die Länder MV, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Erfurt. Sie ist rund um die Uhr unter 03 61/ 73 07 30 erreichbar. Anrufer erhalten Auskunft über notwendige Gegenmaßnahmen, bis ein Arzt eintrifft. Mehr Infos: www.ggiz-erfurt.de Mehr Informationen und Hinweise für Sammler sind auch auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales www.lagus.mv-regierung.de zu finden, wenn man dort im Suchfeld „ Pilzberatung“ eingibt.

In Mecklenburg-Vorpommern beraten insgesamt fast 50 Menschen, doch ihr Altersdurchschnitt ist hoch. „Wir suchen ständig Nachwuchs, egal welchen Alters“, sagt Dommer, der seit sieben Jahren dabei ist und das Stralsunder Team koordiniert. Im vergangenen Jahr suchten fast 130 Sammler seinen Rat. „Das waren außergewöhnlich viele“, blickt der 58-Jährige zurück. Auf etwa 40 Beratungen im Jahr komme er normalerweise.

Klimawandel bringt einiges durcheinander

Frank Dommer berät rund 40 Sammler im Jahr. Quelle: Miriam Weber

Aber was ist schon normal? Die klimatischen Veränderungen sind auch im Reich der Pilze festzustellen, sagt Dommer. „Da kommt schon was durcheinander.“ Einige Arten seien verschwunden, andere, die nun zu finden sind, gab es hier vorher nicht. Zudem würde manche Sorte früher als üblich wachsen.

Wer seine Expertise oder die seiner Kollegen in Anspruch nehmen möchte, sollte nach dem Sammeln nicht lange warten: „Frisch ist immer am besten“, nennt er einen Grundsatz. Wer noch gar keine Erfahrungen hat, für den hat er auch einen Tipp: „Die Pilze nicht in einen Eimer oder eine Tüte legen, sondern immer in einen luftdurchlässigen Korb. Sonst schwitzen sie und das Eiweiß fängt an, sich zu zersetzen, was zu einer falschen Pilzvergiftung führen kann.“ Also eine Vergiftung, die nicht auf den Pilz zurückzuführen ist, sondern darauf, dass er verdorben war.

