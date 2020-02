Stralsunder Frühchen bekommen Kleidung 

Grimmen/Stralsund

Drei Zentimeter große Schühchen aus Wolle; Bodys, die nicht mal einer kleinen Babypuppe passen, oder farbenfrohe Wickelshirts. Insgesamt 400 dieser kleinen Kleidungsstücke haben sich bereits bei Stefanie Heinrich-Iden angesammelt. Mit den beiden Mitstreiterinnen Antje Faulenbach und Vivian Brümmel hat die Grimmenerin vor zwei Monaten eine Initiative gestartet, die an Herzlichkeit kaum zu übertreffen ist. „Wir stricken, häkeln und nähen für Frühchen in Krankenhäusern“, sagt die 34-jährige Trebelstädterin.

Unter dem sehr passenden Namen „fleißige Pommernbienchen“ starteten die engagierten Frauen vor zwei Monaten das Projekt. „Wir sind eine freie Gruppe, die aus ehrenamtlich tätigen Müttern besteht“, erklärt Stefanie Heinrich-Iden. Das Ziel der Gruppe: „Wir wollen Kleidungsstücke für Frühchen anfertigen und diese Krankenhäusern zur Verfügung stellen.“

Über das soziale Netzwerk Facebook machte die Gruppe auf sich aufmerksam. „Wir waren selbst überrascht, wie viele Mitstreiter wir sofort hatten“, sagt die Initiatorin. Nach knapp einem Monat waren es bereits 83 Mitglieder in der Facebook-Gruppe und 22 fleißige Pommernbienchen in einer eigens angelegten Whatsapp-Gruppe.

„Wir haben uns in einem ersten Schritt an die Babystationen der Klinik in Stralsund gewandt. Diese war sofort von der Idee begeistert. Es gibt für Frühchen keine Kleidung, weil den Kleinen einfach nichts passt“, beschreibt sie.

Nun konnte die erste Lieferung übergeben werden. „Es waren rund 200 Teile“, sagt Stefanie Heinrich-Iden und erzählt: „Schwester Birgit, welche die Sachen entgegennahm, war zu Tränen gerührt.“ Und passenderweise gibt es aktuell drei Frühchen in der Stralsunder Klinik. „Die beiden Zwillings-Frühchen Lilli und Elli konnten die ersten Kleidungsstücke gleich anprobieren. Sie haben super gepasst und die Eltern waren total glücklich“, beschreibt die Initiatorin der „fleißigen Pommernbienchen“.

Doch dies ist erst der Anfang. „Fast täglich erreichen mich neue Teile. Wir werden in einigen Tagen die Geburten-Station des Krankenhauses in Demmin besuchen und weitere Frühchen-Mode überreichen. Zudem bereiten wir gerade eine Sendung für Frühchen in Saarbrücken vor“, erklärt Stefanie Heinrich-Iden.

Das Besondere: Die Frauen stellen die Mode für Frühchen völlig kostenlos zur Verfügung und gehen sogar noch einen Schritt weiter. „Wenn die Frühchen nach Hause dürfen, bekommen sie von uns ein Starter-Set“, verrät sie.

Von Raik Mielke