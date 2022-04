Stralsund

Erst vor einem Jahr wurde der Stralsunder Geschichtsverein gegründet. Für 2022 startete er in diesem Monat bereits ein umfangreiches Vortragsprogramm unter der Überschrift Stralsunder Geschichte(n). Nach dem Beginn der Reihe über die Entwicklung des Natur Museums Stralsund (1951) zum Bezirksnaturkundemuseum (1960), geht es ausnahmsweise in die vorpommersche Nachbarstadt.

Exkursion nach Greifswald

Es wird am 7. Mai zur Exkursion nach Greifswald, ins Pommersche Landesmuseum, eingeladen. Um 10.30 Uhr führt Gunther Dehnert durch den im letzten Jahr eröffneten letzten Teil Exposition im Gebäudekomplex an der Rakower Straße. Dafür werden sechs Euro Eintritt fällig. Danach kann der übrige Teil des Landesmuseums besichtigt werden. Der Geschichtsverein bietet an, Fahrgemeinschaften nach Greifswald zu organisieren.

Vortragsreihe: Stralsunder Geschichten(n)

Am 14. Juni stellt sich der Stralsunder Geschichtsverein um 19 Uhr in der Volkshochschule (Tribseer Damm 76) vor. Der Archäologe Jörg Ansorge berichtet über „Die Toten vom Katharinenberg – Funde und Befunde der archäologischen Untersuchungen auf der Baustelle des Deutschen Meeresmuseums“.

Die Stralsunder Geschichte(n) werden am 6. September 18 Uhr fortgesetzt. Dann hält Restaurator Wolf Thormeier im Carl-Wilhelm-Scheele-Saal einen Vortrag über „Wand- und Deckenmalereien in Stralsunder Altstadthäusern“ im Romantik Hotel Scheelehof (Fährstraße 25). Der Eintritt ist bei dieser Reihe in der Regel frei. Das gilt auch für den „Fotografischen Streifzug durch das alte Stralsund“ mit dem Historiker Andreas Neumerkel vom Stadtarchiv am 13. Oktober um 18 Uhr an gleicher Stelle sicher viele Interessenten anzieht.

Mit dem Vortrag der Kunsthistorikerin Dorina Kasten am 8. November um 19.30 Uhr über „Elisabeth Büchsel – Bilder eines schönen, starken Lebens in der Volkshochschule“ wird das diesjährige Programm abgeschlossen.

Von eob