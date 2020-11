Stralsunder Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Stralsund

Die Polizei in der Kreisstadt warnt vor Betrügern, die offenbar seit Tagen in Vorpommern-Rügen ihr Unwesen treiben. Der Stralsunder Inspektion sind seit vergangenem Freitag vier Fälle gemeldet worden, in denen sich die Kriminellen als Mitarbeiter der amerikanischen Technologie-Firma Microsoft ausgaben. Sie sollen versucht haben, an personenbezogene Daten und Bargeld zu gelangen. Bislang sei kein Schaden entstanden. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es weitere Fälle gibt, die nicht angezeigt wurden.

Die Betrugsmasche läuft so ab: Die angeblichen Mitarbeiter versuchen per Telefon oder über gefälschte Warnhinweise am Computer, Zugriff auf diesen zu erlangen. Stefanie Peter von der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei: „Sie spielen den Angerufenen vor, dass ihr Gerät von Viren befallen sei, oder bieten Hilfe an beim Umstieg auf eine neuere Version eines Betriebssystems. Um das Problem zu beheben, benötigen sie allerdings Zugriff auf den Computer. Wird dieser erst einmal gewährt, erfolgt die angebliche Hilfeleistung per Fernwartung und der Computer kann ausgespäht werden. So gelangen die Betrüger an vertrauliche Daten wie beispielsweise Passwörter.“

Anzeige

Angebliche „Probleme mit sicherheitsrelevanten Updates“

Betroffen war eine 57-Jährige aus dem Stralsunder Umland. Ihr wurde am Telefon erzählt, dass es angeblich „Probleme mit sicherheitsrelevanten Updates“ gebe und deshalb ein Zugriff auf den PC notwendig sei. Während des Gesprächs habe der Unbekannte versucht, personenbezogene Daten wie Bankverbindungen oder die Wohnanschrift herauszubekommen. „Für den vermeintlichen Service forderte der mit Akzent sprechende Mann eine Gebühr“, berichtet Stefanie Peter. Auch die telefonische Weiterleitung an einen angeblichen Techniker von Microsoft habe den mutmaßlichen Betrügern nicht geholfen. „Die Angerufene fiel nicht auf die Masche rein und reagierte richtig, indem sie das Gespräch einfach beendete.“

Im Fall einer 64-Jährigen aus Ribnitz-Damgarten beendeten die Betrüger das Gespräch vorzeitig. Denn die Dame, deren Laptop angeblich gehackt worden sein sollte, kündigte an, die Polizei zu informieren. Auch ein 51-Jähriger aus Groß Mohrdorf ließ sich nicht vom angeblichen Microsoft-Support-Team hinters Licht führen. Er sagte dem Anrufer, er wisse, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handele.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Polizei rät: PC vom Internet trennen, Passwörter ändern

Einen weiteren Versuch gab es auf Rügen. „Ein angeblicher Max Jordon von Microsoft versuchte, personenbezogene Daten zu E-Mail-Konten und Bankdaten über den Computer einer 52-jährigen Rüganerin zu erfragen“, berichtet Stefanie Peter. „Recherchen der deutschen Frau ergaben, dass es diesen Mitarbeiter bei Microsoft nicht gibt. Insofern liegt auch hier ein Betrugsversuch vor.“

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten raten, bei derartigen Anrufen misstrauisch zu sein. „ Microsoft führt keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren“, informiert die Polizeisprecherin und rät: „Sollte es doch zu einem möglichen Betrugsfall gekommen sein, trennen Sie ihren Computer zunächst vom Netz und ändern Sie sämtliche Passwörter. Zeigen Sie den Sachverhalt umgehend bei der Polizei an.“

Lesen Sie auch

Von Kai Lachmann