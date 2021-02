Stralsund/Negast

Die Shampoo-Flaschen stehen in Reih und Glied, die Waschbecken sind blitzeblank, alle Bürsten, Kämme und Scheren sind fein säuberlich in den Schubfächern verstaut. Selbst die Kinderstühlchen stehen einsam in der Ecke. Es ist offensichtlich. In der Haarwerkstatt im Negaster See-Center hat schon lange kein Kunde mehr Platz genommen. Logisch, denn im Corona-Lockdown waren die Frisöre mit die Ersten, die ihre Läden zuschließen mussten.

Keine staatliche Hilfe

„Den ersten Lockdown voriges Jahr haben wir gut weggesteckt. Jetzt sind es schon so viele Wochen, das geht an die Psyche“, gesteht Cindy Ernst-Pogorel. Sie ist Frisörin mit Leib und Seele, hat sich gemeinsam mit ihrem Mann Kevin 2016 den Traum vom eigenen Salon erfüllt.

Die Haarwerkstatt in Negast bereitet sich auf den Start am 1. März vor. Quelle: Ines Sommer

Doch diesmal schlägt die Krise richtig zu. „Die Rücklagen sind aufgebraucht“, sagt Kevin Pogorel. Der 36-Jährige arbeitet in der IT-Branche, kümmert sich aber um das Geschäftliche im Frisörsalon. „Für uns gibt es keine Hilfen, nur Kredite. Und die mit langer Laufzeit, das nützt uns gar nichts“, schüttelt er den Kopf. Da bliebe nur der Dispo. Einziger Lichtblick: Für Januar konnte die Haarwerkstatt jetzt Kurzarbeitergeld beantragen.

Arbeitsplätze haben oberste Priorität

Die Familie aus Wittenhagen, zu der zwei Kinder im Alter von 3 und 10 Jahren gehören, lebt zwar vom Einkommen des jungen Mannes. Doch was wird aus den beiden angestellten Frisörinnen? „Oberste Priorität für mich hatten immer die Arbeitsplätze. Aber wir waren jetzt soweit, wir hätten einen entlassen müssen, und das hat mir so zu schaffen gemacht, denn wir sind hier ein gutes Team. Und ich wusste, die beiden Frauen brauchen den Job“, sagt die 39-Jährige, während sie mit den Tränen ringt. Und man merkt ihr an, wie sehr sie unter dieser Zerreißprobe gelitten hat.

Überraschung für die Frisörin

Deshalb kann sie es auch kaum fassen, als plötzlich zwei Stammkunden aus Stralsund in der Negaster Haarwerkstatt stehen – hinter den Kulissen mit Ehemann Kevin eingefädelt. „Wir wissen, dass du zu kämpfen hast. Da haben wir uns gedacht, wir unterstützen dich ein bisschen“, sagt der Mann, der selbst Unternehmer ist. „Ich hatte Glück, ich habe staatliche Hilfen gekriegt. Aber Selbstständige wie Cindy sind angeschmiert, ich verstehe nicht, warum es da keine Finanzspritze vom Bund gibt“, sagt er.

Gemeinsam mit einem Freund, der in Stralsund ebenfalls eine kleine Firma hat und weiß, wie schlimm es ist, wenn Entlassungen im Raum stehen, überreicht er deshalb einen Scheck. Eben wie bei einer richtigen Spendenübergabe – nur das die Helfer in diesem Fall ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen wollen. Die 500 Euro hängen übrigens bar an der Rückseite. Vielleicht folgen ja andere auch diesem Beispiel, hoffen die beiden nicht nur für ihren Frisör.

Cindy Ernst-Pogorel muss ganz schön schlucken. „Ich danke euch so sehr. Da sieht man, wir hier halten noch zusammen, helfen uns in der Not“, sagt sie überwältigt. Nachdem der erste Schreck verdaut ist, hat sie auch schon eine Idee, wie sie das Geld anlegt. „Ich konnte keine Ware bestellen, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Wenn ich jetzt nach Hause komme, bestelle ich gleich alles.“ Von der Blondierung über andere Farben bis hin zum Haarspray gibt sie so zwischen 350 und 400 Euro für eine Bestellung aus. „Ich bin so froh, dass ich jetzt loslegen kann.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Platz schaffen für Neustart unter Corona-Bedingungen

Und das muss sie auch, denn die Frisöre öffnen am 1. März wieder. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. „Meine beiden Kolleginnen Monique Lamm und Cordula Paul haben schon ihre Listen bekommen, wir rufen jetzt alle unsere rund 500 Kunden an und machen Termine.“

Doch um den Kundenstau abzuarbeiten, braucht man Platz, denn Frisör und Kunde brauchen jeweils zehn Quadratmeter laut Corona-Bestimmung. „Unser Laden hat nur 30. Wir mussten also Platz schaffen. Zum Glück kann ich eine Fläche gegenüber kostenlos mieten. Da arbeiten dann meine beiden Kolleginnen. Wir wollen schließlich keinen Kunden verlieren“, sagt Cindy Ernst-Pogorel, die total happy ist, dass ihr die Vermieterin da so entgegen gekommen ist.

Es sind diese kleinen privaten Gesten, die dafür sorgen, dass die junge Unternehmerin endlich Licht am Ende des langen Corona-Tunnels sieht.

Von Ines Sommer