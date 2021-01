Stralsund/Groß Lüdershagen

Mitten in der Corona-Krise klingt es verrückt, ist aber wahr: Der Küchenbetrieb des Internationalen Bundes – ein Verein für Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit in Stralsund – erweitert seine Produktionsfläche in Groß Lüdershagen um 190 Quadratmeter. Die Küche wird neu ausgestattet, bekommt eine größere Kühlung und eine moderne Spülstrecke. Das betriebseigene Servicecenter wird erweitert, und auch der Fuhrpark wird aufgestockt, zählt künftig 14 statt der bisherigen elf Fahrzeuge.

Team soll von 75 auf 87 Mitarbeiter wachsen

Für all das braucht man natürlich auch mehr Personal. Deshalb soll die Zahl der Mitarbeiter von der Bürokraft über den Koch bis hin zum Fahrer von bisher 75 auf 87 wachsen. Die ersten Arbeiten sollen im Februar abgeschlossen sein, große Einweihung ist nach Fertigstellung von Außenputz und Außenanlagen im April geplant, dann hoffentlich mit großem Hoffest für alle Kunden und Partner.

Weitere sieben Kitas bestellen nun IB-Essen

Nico Bothe, Leiter des IB-Küchenbetriebes. Quelle: Ines Sommer

Betriebsleiter Nico Bothe betont im Gespräch mit der OZ, dass die Vergrößerung nichts mit Größenwahn zu tun hat. „Klar, wir hatten ein schwieriges Jahr 2020, und doch konnten wir am Ende gestärkt da rausgehen. Denn wir haben seit 1. Januar weitere sieben Kitas zu versorgen, das sind dann insgesamt 19, und zwar in der gesamten Region bis Ribnitz und Demmin. In normalen Zeiten beliefern wir 18 Schulen. Auch zu unseren drei Kantinen kommt demnächst noch eine dazu. Das sind dann 6200 Essen am Tag statt bisher 5000. Dafür reicht der Platz einfach nicht aus, deshalb mussten wir anbauen“, so der 37-Jährige, der die IB-Küche im Dezember 2019 übernahm.

Auch die Außenstelle in Prora auf Rügen bleibt bestehen und soll künftig sogar noch die Jugendherbergen in Binz und Sellin bekochen.

Entscheidend ist das erste Quartal 2021

Ob all die Pläne aufgehen, wird sich am schicksalhaften ersten Quartal 2021 zeigen. „Kommen wir relativ schnell wieder raus aus dem Lockdown, ist das für uns eine kleine Talsohle, die wir überstehen müssen. Geht der Stillstand bis April, wird es auch für uns eng“, legt Nico Bothe ohne Umschweife die Fakten auf den Tisch. Die durch den Shutdown bedingten Einbrüche bei den gekochten Portionen gehören dazu. „Bei den Schulen sind uns 60 Prozent der Bestellungen verloren gegangen. Bei den Kitas sind es im Moment etwa 40 Prozent. Darauf mussten wir reagieren, haben Touren zusammengestrichen, Fahrer, Ausgabepersonal, aber auch Köche in Kurzarbeit geschickt. Statt sonst 75 Mitarbeiter halten jetzt 45 Leute den Küchenbetrieb am Laufen“, erklärt Nico Bothe die Einschnitte.

Dabei hatte die IB-Küche erst im Sommer 2018 eine Krise zu überstehen. Da lief es in Stralsunds größtem Küchenbetrieb mit damals 96 Mitarbeitern und einem Marktanteil von 12,6 Prozent nicht gut. Defizite waren die Folge, Verkauf beziehungsweise Schließung drohten. Mit einem knallharten Sanierungskonzept hat der Internationale Bund seine Küche, die inzwischen 25. Jubiläum feierte, gerettet. Doch das kostete damals 39 Arbeitsplätze...

Positiv: Immer mehr wollen „Essen auf Rädern“

Allerdings gibt es auch in der Corona-Krise einen Bereich, der sich zunehmend positiv entwickelt. „Immer mehr Leute nutzen unser ,Essen auf Rädern’. Uns das sind keinesfalls nur Senioren. Auch Eltern, die ihre Kinder zu Hause im Homeoffice betreuen, stellen fest, dass es gar nicht so einfach ist, jeden Tag etwas anderes auf den Tisch zu bringen, was bezahlbar und auch gesund ist. Deshalb nutzen viele jetzt auch die Bestellung bei ,Essen auf Rädern’ und haben damit in dieser aufregenden Zeit eine Sorge weniger.“ Schon im Laufe des letzten Jahres gab es da einen Anstieg, der sich jetzt fortsetze, so der gelernte Koch und Hotel-Betriebswirt und ergänzt: „Hatten wir Ende letzten Jahres so knapp 800 Bestellungen, sind es nun 850 bis 900 täglich.“

Verkaufs- und Ausgabewagen wie im Frühjahr?

Im ersten Lockdown sorgte der IB mit Ausgabewagen am Hort „Pfiffikus“, an der Kita „Käpt’n Blaubär“, am „Lütt Matten“ und an der Gerhart-Hauptmann-Schule dafür, dass die Kinder ihr Schulessen bekamen. Quelle: Ines Sommer

Wird es auch wieder IB-Verkaufswagen geben wie zum Beispiel im Frühjahr in Knieper West oder in der Tribseer Vorstadt? „Wir hätten das Angebot gerne wieder vorgehalten, aber die Aussagen der Politik waren dafür viel zu schwammig.

Erst ein Lockdown light, dann das Hin und Her um die Schulschließungen, jetzt die Debatte um das freiwillige Zuhausebleiben der Kita-Kinder, alles kam immer scheibchenweise, oft viel zu schwammig formuliert, so dass man gar nicht richtig planen konnte. Und ein bisschen Vorlauf braucht man schön, um alles vernünftig anbieten zu können“, findet Nico Bothe, der übrigens vor zwölf Jahren aus der Nähe von Berlin nach Vorpommern kam und sich längst hier heimisch fühlt.

Dank an treue Kunden

Eins möchte der Betriebsleiter der IB-Küche unbedingt noch loswerden. „Wir möchten uns bei all denen bedanken, die uns trotz dieser schwierigen Zeit wirklich in der gesamten Region die Treue gehalten haben. Viele haben sich gefreut, dass wir ihnen weiterhin ihr Essen bis vor die Tür geliefert haben. Dieser Zuspruch hat allen Mitarbeitern Kraft gegeben.“

Von Ines Sommer