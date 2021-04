Vorpommern-Rügen

Autofahrer können sich schon langsam darauf einrichten: Im Juni kommt es auf der B96 und im September auf der Rügenbrücke zu Straßenvollsperrungen. Das sind zwei einer ganzen Reihe von Baumaßnahmen im Landkreis Vorpommern-Rügen, die in diesem Jahr über die Bühne gehen werden. Sie sind Bestandteil des bereits beschlossenen Straßenbauprogramms des Landes MV für dieses Jahr, das jetzt vorgestellt wurde.

Feuerwehrübung auf der Rügenbrücke

Vom 7. bis 18. Juni müssen auf der Bundesstraße 96n zwischen Rügenbrücke und Bergen Sperrungen vorgenommen werden, um Reinigungsarbeiten an den Entwässerungsbauwerken durchzuführen. Die Regenrückhaltebecken werden gesäubert, Unfallschäden beseitigt und es finden Gewährleistungsarbeiten statt, informierte das Straßenbauamt Stralsund. Eine Umleitung erfolgt über die L296 (ehemalige B96). Spektakulär: Die Berufsfeuerwehr Rostock will voraussichtlich dieses Zeitfenster dazu nutzen, um an einem Tag am Pylon der Rügenbrücke eine Höhenrettungsübung durchzuführen.

Durchgehend wird die Rügenbrücke dann vom 20. September bis zum 1. Oktober voll gesperrt. Dabei ist die Brücke nicht selbst betroffen, sondern es ist vielmehr das Verkehrssystem auf dem Bauwerk. So seien die Überwachungskameras in die Jahre gekommen. Es erfolgt ein umfangreicher Austausch der Technik.

Bauarbeiten in Bobbin und Hagen

In Bobbin und Hagen im Norden der Insel Rügen sind kleinere Maßnahmen vorgesehen, die allerdings große Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr haben. Die betreffenden Bereiche müssen großräumig umfahren werden, was derzeit noch mit den betreffenden Gemeinden abgesprochen werde. In Bobbin soll eine Verkehrsinsel erneuert werden. In Hagen ist eine Engstelle abgesackt, die ausgebessert werden muss.

Radwegeausbau zwischen Zirkow und Serams

In Angriff genommen wird der seit vielen Jahren geplante Radwegeausbau an der B196 zwischen Zirkow und Serams. Der Planfeststellungsbeschluss dazu sei vor Kurzem erlassen worden, ab Oktober soll es mit dem Bau der lange geforderten Velopiste losgehen. Geplante Fertigstellung: Saison 2022. Daneben finden derzeit auf der gesamten Insel Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen statt, die auch noch fortgesetzt werden. Dies kann zu Verkehrseinschränkungen führen. Denn da die Radler durch die Bauarbeiten auf die Straße ausweichen müssen, wird aus Sicherheitsgründen in den betreffenden Bereichen die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert. In diesem Zusammenhang wird um Verständnis und Rücksicht auf die Radfahrer gebeten.

Weiterer Ausbau der B 196 verschoben

Verschoben wurde hingegen der eigentlich für dieses Jahr vorgesehene weitere Ausbau der B196 vom Seramser Kreisel bis nach Göhren, teilt das Straßenbauamt auf OZ-Nachfrage mit. Die Hauptschlagader in Richtung Mönchgut werde vorerst doch nicht angefasst, da wegen der Corona-Pandemie die Lage zu den Urlauberströmen zu unklar sei. Zum Jahreswechsel musste dies entschieden werden. Ohnehin habe man für Arbeiten auf der zu Reisezeiten extrem stark frequentierten Trasse nur zwei Zeitfenster: zwischen Ostern und Pfingsten oder im Spätherbst. Als nächster Abschnitt – voraussichtlich im nächsten Jahr – soll der Bereich von Baabe nach Göhren ausgebaut werden. Dazu muss eine Ersatzstrecke auf dem alten Postweg durch die Baaber Heide eingerichtet werden.

Radlerpiste von Gelbensande nach Altheide

Eine weitere Maßnahme im Landkreis Vorpommern-Rügen ist der Radwegebau von Gelbensande nach Altheide an der Bundesstraße 105. Dort haben bereits Baumfällarbeiten begonnen. Im nächsten Schritt werden Radwegbrücken parallel zur Bundesstraße errichtet, wobei es zu halbseitigen Sperrungen kommt.

Deckenerneuerung zwischen Löbnitz und Kummerow

Geplant sind zudem weitere Erhaltungsarbeiten auf der B105 bei Martensdorf. Ab Mitte Oktober beginnen die Arbeiten an der Deckenerneuerung zwischen Löbnitz und Kummerow unter Vollsperrung der Fahrbahn, die in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen. Vorgesehen ist eine weiträumige Umleitung. Im Zuge dieser Baumaßnahme soll der Knotenpunkt bei Pütte umgebaut und somit ein Unfallschwerpunkt entschärft werden.

Vollsperrung auf der B 194

Weiterhin soll südlich von Stralsund die B194 mit einer neuen Decke versehen werden. Dies wird auf der Fahrbahn von Negast bis zur Kreisstraße nördlich von Grimmen unter Vollsperrung geschehen. Die Fertigstellung soll noch in diesem Jahr sein, spätestens aber im nächsten Frühjahr.

Entlang der L27 im Bereich der Straßenmeisterei bei Grimmen soll von September bis Ende Oktober die Decke erneuert werden. Dies erfolgt abschnittsweise bei einer Vollsperrung.

150 Millionen Euro für Straßenbaumaßnahmen

„Für Investitionen in Straßenbaumaßnahmen in MV stehen in diesem fast 150 Millionen Euro zur Verfügung – gut 101 Millionen für die Bundesstraßen, die wir für den Bund verwalten, und knapp 49 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt für unsere Landesstraßen. Damit liegen wir in etwa auf dem Niveau des Vorjahres“, erklärt Infrastrukturminister Christian Pegel.

Prämisse: Erhalt vor Neubau

Wir verfolgen bei Bundes- und insbesondere auch bei den Landesstraßen weiter die Prämisse: Erhalt vor Neubau. Dem Radwegebau kommt auch in diesem Jahr wieder große Bedeutung zu: 25 Prozent der Mittel für Straßenbauinvestitionen an Landesstraßen sind für straßenbegleitende Radwege eingeplant. An Bundesstraßen beträgt dieser Anteil etwa elf Prozent“, führt der Minister weiter aus.

Von Gerit Herold