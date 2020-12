Grimmen

Autofahrer in Grimmen müssen sich seit dem Baustart auf der Bundesstraße 194 flexibel zeigen – und manchmal auch geduldig. Mal sind es zwei Bauampeln, mal nur eine, manchmal behindert auch gar keine den Fahrtweg. Dazu wechseln die Ampeln ihren Standort, weil die Arbeiter nicht täglich an derselben Stelle im Einsatz sind, um die Fahrbahndecke zu erneuern. Der Verkehr wird derzeit noch halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. Der Plan war eigentlich anders.

Kleine Verzögerung durch niedrige Temperaturen

Dass sich die Arbeiten etwas verzögerten, berichtet der Leiter des Straßenbauamtes Stralsund Ralf Sendrowski. Eigentlich sollte die halbseitige Sperrung zwischen dem Kaschower Damm und der Aral-Tankstelle bereits am Montag, 7. Dezember, abgeschlossen sein und der Verkehr wieder – fast – wie gewohnt fließen. Doch die kalte Witterung machte den Planern einen Strich durch die Rechnung. „Es war schlicht und einfach an einigen Tagen zu kühl, um den Asphalt aufzubringen“, erklärt Sendrowski.

Doch die Verzögerung ist klein, das Wetter nicht planbar. Der Leiter des Straßenbauamtes rechnet damit, dass die verkehrsbeeinträchtigenden Arbeiten bis zum Ende der Woche, spätestens am Anfang der kommenden, abgeschlossen sein werden.

45 Minuten Warten an der Ampel

Dann dürften sich die Autoschlangen wieder aufgelöst haben. „Das war mitunter ein Chaos. Manche warteten 45 Minuten lang an der Ampel“, berichtet ein Grimmener, der regelmäßig die Kreuzung zum Gewerbegebiet und der Greifswalder Chaussee im Blick hatte. Für die meisten Autofahrer sind die Einschränkungen aber kein großes Ärgernis. „Kein Problem“, bekräftigt ein Autofahrer. Ein anderer plaudert, es gäbe genügend Schleichwege, um die Warteschlangen umfahren zu können.

Die mitunter stärker frequentierten Nebenstrecken sollen in wenigen Tagen aber wieder entlastet werden – wenn der erweiterte Zeitplan für die B 194 eingehalten wird. Fertig ist die Bundesstraße, die für insgesamt 1,8 Millionen Euro saniert wird, dann allerdings noch nicht.

Randarbeiten bis vermutlich 18. Dezember

„Es folgen voraussichtlich noch bis zum 18. Dezember sogenannte Randarbeiten – doch der Verkehr wird dann schon wieder zweispurig fließen können.“ Auch wenn Ralf Sendrowski solch einen genauen Termine ausspricht, können bei Arbeiten unter freiem Himmel natürlich auch immer kleine Verzögerungen und Hindernisse auftreten und er bittet um Verständnis. Im Allgemeinen lief die Fahrbahnerneuerung problemlos. Da die Bundesstraße in der Vergangenheit vielfach geflickt wurde und aufgrund ihres schlechten Zustandes instandsetzungsbedürftig gewesen sei, wurde eine neue Deck- und Binderschicht aufgebracht.

Der überörtliche Verkehr sei in den vergangenen Wochen über die Bundesstraße 96 in Richtung Stralsund umgeleitet worden, heißt es aus dem Straßenbauamt. Diese werde dann zum geplanten Termin am 18. Dezember aufgelöst, wenn der Verkehr bis dahin wieder zweispurig über die nagelneue Fahrbahn gleiten kann.

Zwei weitere Bauabschnitte im Frühjahr geplant

„Die nächsten Bauabschnitte folgen dann erst im Frühjahr – je nach Witterung werden wir im März oder April beginnen, die Fahrbahn zwischen der Aral-Tankstelle bis zum unbeschrankten Bahnübergang des Industriegleises zu erneuern.“ Danach folgt dann der letzte Abschnitt, der vom Bahnübergang bis zum Ortsausgang Grimmens in Richtung Stralsund reicht.

Von Carolin Riemer und Horst Schreiber