Streit über Musik: Mann schlägt Frau in Reinberg

Reinberg

Am Sonntagmorgen um kurz vor 4 Uhr kam es in Reinberg zu einem handfesten Streit zwischen einer 51 Jahre alten Frau aus Reinberg und einem 50-jährigen, polizeibekannten Mann aus Greifswald. Bei einem gemeinsamen Trinkgelage kam es zu einem Streit über die Lautstärke der Musik. Als die Wohnungsinhaberin darauf bestand, die Musik leiser zu stellen, reagierte der Greifswalder aggressiv. Er schlug und bedrohte die Frau und kündigte auch im Beisein der Polizei an, dieses nicht zu unterlassen.

Nacht in Gewahrsam der Polizei

Die Beamten aus dem Grimmener Revier nahmen den Mann mit auf das Revier. In der Ausnüchterungszelle konnte er seinen Rausch ausschlafen, denn ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,4 Promille. Die Frau erstattete eine Anzeige wegen Körperverletzung und auch die Kosten für die Übernachtung in der Zelle muss der prügelnde Greifswalder übernehmen.

Von Carolin Riemer