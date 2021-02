Strelow: Dorfbewohner vermissen Miteinander aus Vor-Corona-Zeiten

Strelow

Strelow mit seinen rund 50 Einwohnern gehört zu den kleineren der insgesamt acht Dörfer der Gemeinde Glewitz am Rande zur Gemeinde Süderholz. Wer durchs Dorf fährt, kommt immer auf das Gutshaus zu. Dieses historische Gebäude im großen Park wird privat bewohnt.

Der kleine Ort Strelow war schon immer von der Landwirtschaft geprägt. Einer der jüngeren Einwohner, die genauso wie die Älteren das Landleben genießen, ist Erik Löhrke. Sein Opa, der ehemalige Bürgermeister Hartmut Löhrke, hatte einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb, sein Vater ist mit der Arbeit auf dem Bauernhof groß geworden.

Anzeige

Moderne Technik in der Landwirtschaft

Ericks Vater Rene Löhrke hatte sich zwar für eine andere berufliche Laufbahn entschieden, arbeitet aber mittlerweile auch in der Landwirtschaft. So wurde beim Nachwuchs schon frühzeitig die Freude am Umgang mit moderner Technik geweckt. „Ich habe schon mit dem Trecker Getreide abgefahren und bin Radlader gefahren. Aber natürlich nur auf dem Feld“, schränkt der 12-Jährige, der in Grimmen die Förderschule besucht, ein. Für ihn steht das Berufsziel schon sehr früh fest: Er will auch einen landwirtschaftlichen Beruf erlernen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Technik hat seinen großen Reiz, aber auch das bewusste Erleben der Jahreszeiten. Aktuell hat der Junge seine Freude am Quad, mit dem er den Hof von Schnee beräumen darf. Wenn es etwas wärmer ist, dann ist Erik mit seinem Freund in der nahe gelegenen Kieskuhle mit den Fahrrädern zum Crossen unterwegs.

Strelower vermissen Dorfgemeinschaft

Erik Löhrke und ebenso seine Eltern vermissen derzeit die gut funktionierende Dorfgemeinschaft. In Vor-Corona-Zeiten wurden regelmäßig Kinderfeste, Kartoffel- oder Erntefeste im Dorf gefeiert. Alles selbst organisiert mit großer Beteiligung und Spaß für Groß und Klein.

Hundert Enten tummeln sich derzeit auf dem Dorfteich, der noch nicht ganz zugefroren ist. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Langer Weg zur Arbeit

Zur Familie Löhrke gehört auch Tochter Anna-Lena. Die 17-Jährige macht in Stralsund eine Ausbildung zur Altenpflegerhelferin und kommt nur noch an den Wochenenden in ihr Heimatdorf. Mit ihrer Berufswahl tritt sie in die Fußstapfen ihrer Mutter. Mutter Nicole arbeitet ebenfalls in der Pflege und fährt jeden Tag in den Wohnpark Dargun zur Arbeit. Drei-Schicht-System und 35 Kilometer Arbeitsweg sind keine Kleinigkeit, aber die Arbeit macht ihr Spaß, erzählt sie. Ihr Ausgleich sind die beiden Hunde Elli der Rasse Landseer und Joe, ein Pyrenäenberghund.

Lesen Sie auch Miltzow: Vom kleinen Handwerkerdorf zum Industriestandort

Seit 1997 wohnt die Familie Löhrke in Strelow, hat die ehemalige Hofstelle nach ihren Wünschen umgestaltet. Auf die Frage, was denn so schön an ihrem Dorf ist, sind sie sich einig: „Die Nachbarschaft stimmt. Bessere Nachbarn kann man gar nicht haben.“

Von Roswitha Pendzinsky