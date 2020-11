Strelow

Als Philipp und Anne Ottow 2014 in das kleine Dorf Strelow in der Gemeinde Glewitz ( Landkreis Vorpommern-Rügen) zogen, hatte es noch ein anderes Gesicht. Nur 52 Einwohner lebten damals in dem Ort südwestlich von Grimmen, die meisten davon waren ältere Leute. „Inzwischen ist gefühlt jedes Haus hier verkauft und der Altersschnitt ist deutlich gesunken“, erzählt Philipp Ottow und denkt, dass immer mehr Menschen seines Alters ein Leben auf dem Land wählen.

Die Entscheidung aus Demmin nach Strelow zu ziehen fiel vor über sechs Jahren ziemlich spontan. „Wir haben das Haus am Sonntag im Internet gesehen. Ich bin dann gleich mit dem Motorrad hingefahren, habe mich mit der älteren Dame, die hier wohnte getroffen und wir haben uns schon Montag für den Kauf entschieden“, blickt der 35-Jährige zurück. „Wir haben ein Fachwerkhaus gesucht und das war genau das richtige“, ergänzt Anne Ottow.

Alte Häuser fast wie Niedrig-Energie-Haus

Mit viel Eigenarbeit wurde mit alten Materialien wie Lehm und Kalk die ursprüngliche Form der Dämmung und des Innenausbaus in dem Haus aus dem späten 19. Jahrhundert wiederhergestellt. „Man muss schon etwas handwerklich geschickt sein, aber die alten Materialien sind dankbar bei der Verarbeitung“, sagt Philipp Ottow mit Blick auf das alte Gebäude, zu dem außerdem eine Schmiede und eine Koppel gehört.

Nach seiner Erfahrung kann sein weit über 100 Jahre altes Haus energetisch bei modernen Niedrig-Energie-Häusern durchaus mithalten und bietet daneben andere Vorteile: „Für mich sind viele Neubauten geplanter Baupfusch. Durch die vielen Dämmungsschichten schimmelt es schnell und sie müssen über Systeme zwangsbelüftet werden.“

Müssen das Grundstück eigentlich nicht verlassen

Das Ehepaar hat auf dem eigenen Grundstück Gemüse und Kartoffeln angepflanzt, dazu halten sie Hühner und Gänse. Damit können sie sich nach eigener Schätzung bis zu 50 Prozent selbst versorgen. Auch für die Energieversorgung sind sie nur begrenzt auf Unterstützung angewiesen. Heizöl brauchen sie nur für die Kinderzimmer und warmes Wasser. Der Rest wird mit Holz geheizt, gekocht wird auf einer Küchenhexe ebenfalls mit Holz.

„Wir müssen das Grundstück eigentlich nicht verlassen. Als wir vor zwei Jahren Stromausfall hatten, waren wir die einzigen, die mit frischem Brot frühstücken konnten“, erinnert sich Anne Ottow. Während die meisten Menschen auf Wellness verzichten müssen, haben die Ottows auch das mit ihrer Gartensauna direkt vor der Haustür.

Rückbesinnung auf das Dorfleben

Das Ehepaar hat sich bewusst für das Leben auf dem Dorf entschieden: „Es hat eigentlich keine Nachteile hier auf dem Dorf zu wohnen. Ein Auto braucht man zum Beispiel zum Einkaufen auch, wenn man in der Vorstadt wohnt und hier hat man den Stress nicht“, sagt der Soldat. Seit Kurzem ist die der Ort per Glasfaser an das Internetangebunden. Nur die Freischaltung im Haus fehlt noch für eine sehr schnelle Internetverbindung.

Am meisten schwärmen die Ottows über das Lebensgefühl auf dem Dorf. Braucht einer Hilfe findet sich immer schnell jemand, der zur Hand gehen kann, oder weiß, wie es geht. „Man kann auch mit zwei linken Händen auf’s Dorf ziehen und sich bei den handwerklichen Arbeiten Hilfe suchen. Dafür kann man vielleicht bei etwas anderem helfen“, wirbt Philipp für Strelow.

Kinder profitieren vom Leben abseits der Stadt

Nach Ansicht der 32-jährigen Anne Ottow profitieren die Kinder am meisten vom Leben abseits der Stadt. Morgens fährt der Schulbus direkt an der Straße, am Nachmittag könnten die Kinder den ganzen Tag draußen sein, während in der Stadt zeitweise die Spielplätze geschlossen waren. „Die Kinder entdecken jeden Tag etwas Neues und können viel erleben. Das ist der Vorteil“, macht Ottow noch einmal Werbung für das Dorfleben.

Von Niklas Kunkel