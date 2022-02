Stremlow

Auf mehr als drei Jahrzehnte Vereinsarbeit blickt der Strukturförderverein Trebeltal e. V. inzwischen zurück. Durch den Wandel der Zeit gehört der Verein heute zwar nicht mehr zu den größten Arbeitgebern in der Region, dennoch sind er und seine Arbeit für viele Menschen und in vielen Bereichen einfach nicht wegzudenken.

Mitten in der Pandemie übernahm Grit Schröder im Februar 2021 die Geschäftsführung des Vereins, nachdem sich Marita Dering in den Ruhestand verabschiedete.

Von der neuen Geschäftsführung erfahren wir, dass der Strukturförderverein für 2022 ursprünglich geplant hatte, mit neuen Projektideen im Bereich AGH-Maßnahmen (Arbeitsgelegenheiten für 1-Euro-Jobber) noch mehr Möglichkeiten für Menschen zu schaffen, um die (Wieder-)Herstellung und Aufrechterhaltung ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu fördern. Zudem war der Zugewinn der Gemeinde Süderholz als neues Vereinsmitglied ein Thema, denn im Mai 2021 fanden diesbezüglich erste Gespräche statt. Doch nun kommt es zu erheblichen finanziellen Kürzungen. Wie sich diese auf die geplanten Projekte auswirken, erklärt die Geschäftsführerin nun exklusiv gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Mittel für AGH-Maßnahmen werden deutlich gekürzt

Erstmals im September 2021 signalisierte der Landkreis Vorpommern-Rügen dem Verein, dass die Mittel für alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 2022 um rund sieben Prozent gekürzt werden. „Mit dieser Zahl begann im Verein die Planung der AGH-Maßnahmen deutlich früher als sonst, damit alle Anträge rechtzeitig eingereicht sind“, sagt Grit Schröder.

Mitte November 2021 kam dann die nächste Hiobsbotschaft, denn das für die AGH-Maßnahmen verfügbare Budget für 2022 fiel deutlich niedriger aus als ursprünglich geplant.

„Aufgrund des deutlich weniger zur Verfügung stehenden Budget für AGH-Maßnahmen in 2022 konnte die Gemeinde Süderholz, die im November 2021 ihren Beitritt zum Verein beschloss, jedoch bisher noch nicht als neues Mitglied aufgenommen werden. Aktuell fehlen unserem Verein die erforderlichen Mittel, um neue Projekte in diesem Bereich unseres Landkreises umzusetzen“ betont die Geschäftsführerin.

Zudem musste mit dem extrem engen Budget komplett neu geplant werden, so dass im Ergebnis nicht einmal mehr in den bestehenden Mitgliedskommunen, mit denen der Verein seit vielen Jahren zusammenarbeitet, für dieses Jahr alle Projekte aufrechterhalten werden können.

Zu begründen ist die Entscheidung des Eigenbetrieb Jobcenter mit dem deutlichen Rückgang der erwerbsfähigen Leistungsbezieher, den geminderten zugewiesenen Haushaltsmitteln und einer Umverteilung aufgrund anderer wichtiger Förderinstrumente.

Finanzielle Einbußen wirken sich auf soziale Gartenprojekte aus

Bereits seit der Gründung 1991 ist der Strukturförderverein Trebeltal e. V. Träger von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Den Großteil der entstehenden Kosten im Rahmen von AGH-Maßnahmen werden durch den Eigenbetrieb Jobcenter mitfinanziert.

„Diese Kürzungen bedeuten für den Verein nun nicht nur finanzielle Einbußen im fünfstelligen Bereich, sondern auch, dass 2022 deutlich weniger 1-Euro-Stellen zur Verfügung stehen“, erklärt Grit Schröder. Personell wirkt sich dies auch auf die sozialen Gartenprojekte in Tribsees und in Grimmen aus. In Tribsees muss das soziale Gartenprojekt in diesem Jahr komplett gestrichen werden – in Grimmen wird die Teilnehmeranzahl halbiert, so dass von 15 auf 8 Stellen reduziert werden muss. „Das wird eine echte Herausforderung, denn für die zirka 2000 Quadratmeter große Nutzfläche wollte der Verein in diesem Jahr endlich eine Bodenfräse anschaffen, mit der die ‚Stremlower Besatzung‘ die Böden für die Maßnahmeteilnehmer vorbereitet. Ab Beginn der Maßnahme im März hätte so direkt mit der Aussaat und Bepflanzung der vorbereiteten Flächen begonnen werden können“, informiert Schröder. Mit den angebauten Lebensmitteln werden unter anderem die Grimmener Tafel und der Tierpark der Trebelstadt unterstützt.

Neben AGH-Maßnahmen bietet der Strukturförderverein Trebeltal e. V. zudem Stellen für die Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes über das Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) an.

Trotz Corona bleibt der Optimismus, die Maßnahmen pünktlich starten zu können

Nach zwei Jahren mit spürbaren Einschränkungen durch Corona beginnt für den Strukturförderverein nun erneut ein schweres Jahr. Dennoch bleibt man optimistisch, dass alle umsetzbaren AGH-Maßnahmen pünktlich zum Frühjahr 2022 starten können. „Die Warteliste ist lang, denn besonders in den ersten beiden Monaten des Jahres erhält der Verein sehr viele Nachfragen von Menschen, die immer wieder gerne an den 1-Euro-Maßnahmen des Vereins teilnehmen wollen, um somit ihrem tristen Alltag entfliehen zu können“, sagt die Geschäftsführerin des Vereins und meint: „Es geht den meisten Teilnehmern nicht nur um die 1,50 Euro pro Stunde – die sie sich anrechnungsfrei dazuverdienen dürfen. Vielmehr genießen sie die Gemeinschaft und das Miteinander – gewachsen in mehr als 30 Jahren Vereinstätigkeit.“

