Gerdeswalde

Eine Lagerhalle brannte in der Nacht zum Sonntag in Gerdeswalde vollkommen nieder. Circa 500 Strohballen, die in der Halle gelagert waren, wurden durch das Feuer vernichtet. Gegenwärtig wird der entstandene Schaden auf circa 70 000 bis 80 000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar.

Wie die Polizei informiert, wurde den Beamten und den Feuerwehren gegen 2.45 Uhr der Brand gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte die große Halle bereits in voller Ausdehnung. Die Freiwilligen Feuerwehren Sundhagen und Groß Petershagen waren mit insgesamt circa 60 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Umliegende Gebäude wurden nach jetzigem Erkenntnisstand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zur Klärung der Brandursache hat der Kriminaldauerdienst aus Stralsund die Ermittlungen aufgenommen.

akr