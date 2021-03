Stremlow

In diesem Jahr feiert der Strukturförderverein Trebeltal e. V. seinen 30. Geburtstag. Eigentlich ein Anlass der großen Freude – doch in Corona-Zeiten wird es keine große Fete geben. Zudem beeinflusst die Pandemie die Arbeitsweise des Vereins erheblich. Ein-Euro-Jobber dürfen nicht arbeiten, die Kosten laufen derweilen weiter. Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte in diesen bewegten Zeiten die neue Geschäftsführerin Grit Schröder. Seit 1. Februar diesen Jahres hat sie offiziell die Geschäfte des Strukturfördervereins übernommen.

Grit Schröder: Mit einer ABM-Stelle im Jahre 1995 ging es los

Ein neues Gesicht, ein für viele noch unbekannter Name – Grit Schröder ist die neue Geschäftsführerin des Strukturfördervereins. Dabei hat die in Fäsekow aufgewachsene Frau eine Vorgeschichte mit dem Verein. „Im Jahre 1995 habe ich an einer ABM-Maßnahme des Vereins teilgenommen. Eine für mich unvergessliche Zeit, die mich nun auch wieder zurück in die Heimat gebracht hat“, beschreibt sie.

Denn nach der Maßnahme in den 1990er-Jahren zieht es Grit Schröder aus beruflichen Gründen nach Schleswig-Holstein. „Dort habe ich mich 20 Jahre lang in einem Familienunternehmen um den Vertrieb gekümmert, mich nebenbei stets weiterqualifiziert und sehr viel Erfahrung sammeln können“, erklärt sie.

Zuletzt wuchs der Wunsch, in die Heimat zurückzukehren. Und hierbei stieß Schröder auf den Strukturförderverein. „Ich war erstaunt, dass es den Verein noch gibt und passenderweise wurde im vergangenen Jahr dort ein neuer Geschäftsführer gesucht“, beschreibt sie. Nach einer Einarbeitungsphase seit dem Oktober des Vorjahres hat sie nun die Geschäfte übernommen. „Die Zeit in Stremlow habe ich nie vergessen. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit und ich möchte den Verein in eine positive Zukunft steuern“, betont sie.

Durch Corona: Finanzielle Einbußen im fünfstelligen Bereich

Dabei übernimmt Grit Schröder die Geschäfte in einer denkbar schwierigen Phase. Aktuell arbeitet der Verein mit dem kommunalen Jobcenter und dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftlichen Aufgaben zusammen. Derzeit werden 15 Arbeitnehmer und 31 Bundesfreiwilligendienstler beschäftigt. Tätig sind diese auf dem Vereinsgelände in Stremlow sowie in Sportvereinen, Bürgerbegegnungsstätten und in verschiedenen Projekten in den umliegenden Städten und Gemeinden. „Beschäftigungsmöglichkeiten für rund 60 Ein-Euro-Jobber können derzeit nicht angeboten werden. Aufgrund des Lockdowns dürfen unsere Projekte, bei denen diese Leute sonst zum Einsatz kommen, nicht durchgeführt werden“, erklärt die Geschäftsführerin.

Die Folgen seit März des vergangenen Jahren sind finanzielle Einbußen im fünfstelligen Bereich, da es aus diesem Bereich keine Einnahmen gibt und die Fixkosten weiterlaufen. „Dies ist ganz klar eine existenzielle Bedrohung für unseren Verein. Zudem fällt die Planung in diesen Zeiten enorm schwer. Normalerweise wären inzwischen Projekte wie das soziale Gartenprojekt in Grimmen bereits angelaufen.

Dabei war der Verein, der am 17. September 1991 gegründet wurde, in den 1990er-Jahren einer der größten Arbeitgeber der Region.

In der Region wieder präsenter sein

Doch die neue Geschäftsführerin zeigt sich kämpferisch. „Mein Ziel ist es, neuen Schwung in den Verein zu bringen, noch intensiver mit den kommunalen Partnern zusammenzuarbeiten und diverse neue Projekte zu starten“, sagt sie und beschreibt: „Als erstes geht es mir darum, unsere Außendarstellung zu verbessern. Wir wollen wieder präsenter sein.“ Darum werden aktuell beispielsweise auch neue Flyer in den Haushalten der Region verteilt. „In diesen stellen wir in einem ersten Schritt die Arbeit in unserer hauseigenen Holzwerkstatt vor“, erklärt sie. Dort entstehen nun wieder vermehrt Gartenbänke, Sitzgruppen, Vogelhäuser oder Papierkörbe. „Jeder verkaufte Artikel trägt zur Gesundung und zum Vorbestand unseres Vereins bei“, sagt Schröder und ist sich sicher, dass schon bald weitere Aktionen in der Region folgen werden.

Von Raik Mielke