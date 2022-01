Sturm fordert mehr als acht Feuerwehreinsätze in und um Grimmen

Grimmen/ Sundhagen

Auf lautes Rauschen, heulenden Wind und Platzregen folgte vielerorts das Sirenengeheul. Wie erwartet, fegten in der Nacht von Sonntag auf Montag kontinuierlich heftige Sturmböen über das Bundesland.

Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes traf ein und infolge dessen fuhren in Grimmen und den umliegenden Gemeinden die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren mehr als acht Einsätze in den frühen Morgenstunden. Hauptursache waren Baumsperren auf den Straßen. In Stahlbrode hingegen hat sich ein Dach gelöst.

Den ersten Alarm ereilte die Grimmer Feuerwehr, die gegen 5 Uhr wegen einer Baumsperre am Kaschower Damm gerufen wurde. Die Kameraden der Stadt waren mit drei Fahrzeugen im Einsatz, um die Stelle zu sichern. Mit Motorkettensäge und Handwerkzeug konnte die Sperre schnell beseitigt werden.

Kein Durchkommen – diesen umgestürzten Baum musste die Feuerwehr beseitigen. Quelle: Feuerwehr Sundhagen

Dafür wurde es auf den Straßen der Gemeinde Sundhagen hektisch. Insgesamt sechs Einsätze fuhren die Freiwilligen Kameraden unter anderem nach Wilmshagen, Dömitzow, Jeeser und Stahlbrode, wo sich das Dach des Zollbootes gelöst hatte und gesichert werden musste.

Im Zeitraum von 7 bis 9 Uhr rückten die Löschgruppen aus Horst, Brandshagen, Reinberg und Miltzow aus. „Die Bäume konnten alle beseitigt werden, die Straßen waren früh wieder frei. Sowie es kommt, wird es abgearbeitet“, erklärt stellvertretender Gemeindewehrführer Sebastian Schütz.

In der Gemeinde Wittenhagen gab es laut Angaben des Bürgermeisters keine größeren Schäden. Für einen Einsatz rückten Kameraden in Abtshagen gegen 5.20 Uhr aus, um eine Baumsperre auf dem Verbindungsweg zwischen Glashagen und Stoltenhagen zu beheben.

„Gegen 3 Uhr wurde es stürmischer draußen, da haben sich die meisten innerlich schon auf einen Alarm vorbereitet“, erklärt Gemeindewehrführer Maik Propp. Mit neun Freiwilligen soll die Sperre schnell behoben worden sein.

