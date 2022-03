Rolofshagen

Jetzt musste es ganz schnell gehen: Die jüngsten Stürme hatten das Storchennest in Rolofshagen vom Mast gefegt und ein neues war gefragt. Denn schließlich kommt Adebar bald wieder in Vorpommern an und braucht sein Nest für den Nachwuchs 2022.

Storchennest im Dorf mit Tradition

„Mal waren die Störche schon am 13. März da, in anderen Jahren erst am 9. April“, erzählt Winfried Kiparr. Auf dem Grundstück seiner Familie gegenüber der Kirchenruine in Rolofshagen steht ein Storchennest seit 2004. „Vorher war es auf der Kirchenruine. Doch da seien die Eier von anderen Tieren immer geraubt beziehungsweise gefressen worden. Danach kam Adebar nicht wieder“, erzählt Sabine Kiparr. Deshalb errichteten Kiparrs mit Hilfe aus dem Dorf auf dem eigenen Grundstück ein neues Nest auf einem ausgedienten E-Mast. „Und schon einen Tag später flog der Storch ein. Seitdem gibt es in jedem Jahr in Rolofshagen ein Storchenpaar.

Manchmal würden sich die Störche im Frühjahr regelrecht um das Nest streiten, erzählt Sabine Kiparr. Das sei dann auch für die Enkelkinder sehr interessant. In einem Jahr war ein Kleines aus dem Nest gefallen, von Kiparrs gerettet und in den Grimmener Tierpark gebracht worden.

In diesem Jahr hat sich Adebar bisher noch nicht sehen lassen und so hatte Ingo Pietrzyk noch etwas Zeit, aus abgeschnittenen Weidenzweigen das eigentliche Nest zu flechten. Das hatte er 2004 auch schon beim Vorgängerbau getan. Damals wurde das Nest anschließend mit Kalk angestrichen, so dass „es benutzt aussah“, erzählt Maik Kiparr, Sohn des Rolofshagener Ehepaars, der sich ebenfalls für den Storch im Dorf engagiert.

Ingo Pietrzyk flicht das eigentliche Nest aus Weide, das dann auf den Unterbau kommt. Quelle: Almut Jaekel

Auch Verein engagiert sich

Gemeinsam mit den Brüdern Andreas, Dorian und Carsten Johannbroer organisierte er den sogenannten Steiger, mit dem zuerst das schwere Metalluntergestell und anschließend das eigentliche Nest in die Höhe gebracht werden. Vor 18 Jahren – bei ersten Nestbau – hatten sie dafür noch eine lange Feuerwehrleiter genutzt, später auch mit ihrer Hilfe das Nest sauber gehalten. Irgendwann gab es diese Leiter jedoch nicht mehr. „Wahrscheinlich war das Nest zu schwer geworden, weil wir den Unrat nicht entfernen konnten“, erzählt Maik Kiparr. Die Nutzungsgebühr für den Steiger wird übrigens vom „Verein zur Erhaltung der Feldstein-Kirchenruine in Rolofshagen e. V.“ bezahlt.

Und weil sich in Rolofshagen so viele Menschen darum kümmern, das die Störche so eine gute Aufzuchtmöglichkeit haben und die Tiere sich anscheinend sehr wohl fühlen und immer wiederkommen, kann Winfried Kiparr nicht verstehen, dass er für den Neuaufbau außerhalb des Dorfes keine Hilfe bekam. „Keiner fühlte sich zuständig“, sagt er. Weder bei der Gemeinde noch beim Kreis Vorpommern-Rügen“, bedauert der Rolofshagener. „Deshalb sind wir jetzt selbst aktiv geworden, bevor es zu spät ist.“

Von Almut Jaekel