Grimmen

Die letzte Sturmböe ist abgeklungen. Nadia hat in Grimmen und der Umgebung stark gewütet. Experten sagen: der schlimmste Sturm seit Kyrill im Januar 2007. Nachdem die Feuerwehren der Region am Wochenende in unermüdlichem Dauereinsatz waren, geht es nun an die Aufräumarbeiten. Diese werden – da sind sich alle Beteiligten einig – mehrere Wochen andauern.

Noch am Montag sind Stromausfälle in manchen Ortschaften zu beklagen. Einige Straßen konnten erst in den Mittagsstunden wieder freigegeben werden. Die Forst spricht von verheerenden Schäden in den Wäldern der Region. Für die Straßenmeisterei geht es erst einmal darum, Gefahrenstellen zu sichern. Eines ist klar: Das gesamte Ausmaß ist immer noch nicht bekannt.

Nach dem Einsatzmarathon der Feuerwehren: Straßenmeisterei übernimmt die Sicherung von Gefahrenquellen

Ein endgültiges Fazit kann Straßenmeister Frank Denker am Montagmorgen noch nicht ziehen. „Unser gesamtes Straßennetz ist betroffen. Wir haben eigentlich auf jeder Straße umgekippte Bäume und auch Bankettschäden“, betont er. In einem ersten Schritt wird es nun darum gehen, die betroffenen Orte soweit es geht zu sichern. „Wir haben sehr viele entwurzelte Bäume. Dafür braucht es spezielle Technik, um die riesigen Wurzelballen zu beseitigen. Dies wird – aufgrund der Größe des Gebietes – einige Zeit dauern“, erklärt Frank Denker.

In der Folge wird es dann darum gehen, den kleineren Windbruch zu beseitigen. „Ich gehe nach jetzigem Erkenntnisstand davon aus, dass wir mit den Arbeiten definitiv in dieser und auch noch in der kommenden Woche beschäftigt sein werden“, so der Straßenmeister.

Grimmener Stadtbauhof plant vier Wochen für die Beseitigung sämtlicher Sturmschäden

Die Kreisstraße 19 zwischen Kirchdorf und Jager war bis zum Montag gesperrt. So sah es am Sonntag vielerorts aus. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Stadt Grimmen

Sehr langwierig werden die Arbeiten auch in Grimmen sein. Marco Jahns – Bürgermeister der Stadt – informierte die OSTSEE-ZEITUNG, dass der Stadtbauhof ein Zeitfenster von vier Wochen für realistisch hält. „Das gesamte Stadtgebiet ist betroffen. Am Montag ging es nun um eine große Bestandsaufnahme. Neben den planmäßigen Aufgaben werden die Mitarbeiter dann beginnen, die einzelnen Bäume zu beräumen. Dies wird aber sicher einen Monat dauern“, sagt Jahns.

Und auch für die großen Mengen an Holz gibt es erste Überlegungen. „Wir werden die Stämme in einem ersten Schritt auf dem Gelände des Stadtbauhofes zwischenlagern. Zu gegebener Zeit könnten diese dann aufgearbeitet und an interessierte Bürger der Stadt als Brennholz verkauft werden“, erklärt Grimmens Bürgermeister und sagt: „Eine weitere Vorgehensweise wird derzeit besprochen. Um die Arbeiten zu beschleunigen und die Mitarbeiter des Stadtbauhofes ein wenig zu entlasten, ist zudem vorstellbar, dass gewisse Gebiete zum privaten Beräumen freigegeben werden. Diesbezüglich werden wir unsere Bürger aber noch informieren.“

In den Wäldern rund um Grimmen gilt Vorsicht: Das Ausmaß ist verheerend

Nach dem stürmischen Wochenende müssen sich die Mitarbeiter des Forstamtes Poggendorf noch einen Überblick verschaffen. So viel kann bereits gesagt werden: „In den Wäldern des gesamten Forstamtsgebietes sieht es verheerend aus. Vor allem Nadelholz, wie die Fichte, ist dem Sturm unkontrolliert zum Opfer gefallen“, erklärt Forstamtsleiter Robert-Marc Berger. Neben versperrten Straßen, die durch Waldgebiete führen, müssen auch viele Waldwege freigelegt werden. Für die Beseitigung braucht es schweres Gerät, wie Harvester und Forsttraktoren. Vorläufige Planungen können aufgrund der aktuellen Situation verworfen worden. Denn: „Die Jahreseinschlagsmenge, die sonst verteilt über das Jahr festgestellt und bearbeitet wird, ist über Nacht zusammengekommen“, bemerkt er.

Nach dem Sturm rät der Forstamtsleiter zur Vorsicht. „Unmittelbar nach den Ereignissen ist das Aufhalten im Wald mit einem gewissen Risiko verbunden. Gerade die Bäume, die ineinander auf einer Fläche umgefallen sind oder sich noch zusammenhalten, sind gefährlich und es sind noch nicht alle Flächen erreichbar“, weiß Berger.

Zusätzlich kommt durch die Vielzahl gefallener Fichten ein Problem hinzu: „Die Schäden müssen schnell aufgearbeitet werden, denn sonst könnte im Sommer eine Brutstätte von Borkenkäfern in den Flächenwürfen entstehen. Das muss zeitnah verhindert werden“, so Berger weiter. Die Wetterbedingungen in der Nacht zum Sonnabend sollen ein weiterer Faktor für die Vielzahl der umgekippten Bäume gewesen sein. Da der Regen die oberen Bodenschichten durchnässte und dadurch den Halt der Flachwurzler verringerte, soll die Wirkung des Sturms verschlimmert haben.

Von Raik Mielke und Christin Assmann