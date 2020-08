Ein 34-Jähriger aus der Gemeinde Süderholz leistete am Freitagabend massiven Widerstand gegen Beamte des Grimmener Polizeireviers. Er musste daraufhin einige Stunden in der Gewahrsamszelle verbringen. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

