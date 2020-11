Rakow

Die Wunschliste der Gemeinde Süderholz für 2021 ist überschaubar, steigt aber im Gesamtvolumen im Vergleich zum Vorjahr exorbitant von 1,9 auf 6,1 Millionen Euro. 24 Projekte stehen auf der Ausgabenseite des Entwurfs zum Haushaltsplan, den die Verwaltung der Gemeindevertreter am Mittwochabend in Rakow für das kommende Jahr vorlegten. Er soll als Diskussionsgrundlage für die Haushaltsplanung in den jeweiligen Ausschüssen dienen.

Größter Posten: Das touristische Zentrum Schloss Griebenow mit veranschlagten 3,15 Millionen Euro. Durch die größeren Schäden steigen der Sanierungsbedarf am Gebäude und damit die Kosten „Der Bescheid über diese weiteren Kosten ist zwar noch nicht da, aber die über 90-prozentige Förderung soll kommen“, versichert Bürgermeister Alexander Benkert.

Baumaßnahmen für das zweite Mammutvorhaben – die 3,5 Millionen Euro teure Sanierung der Grundschule in Kandelin – beginnen frühestens 2022, wenn die Förderung kommt. Daher wurden auch die Ausgaben für die Digitalisierung der Schule verschoben. Allein die Planungen für die Schulsanierung schlagen bereits zu Buche.

„Wir müssen gucken, ob die Investitionen alle so stehen bleiben können oder in die nächsten Jahre verschoben werden müssen“, bekräftigt Benkert. Denn klar ist: Momentan steht ein Minus von rund 660 000 Euro unter der Wunschliste.

Weniger Geld vom Land und Gewerbe

Das liegt zum einen daran, dass die Gemeinde rund 300 000 Euro weniger aus dem kommunalen Finanzausgleich des Landes bekommt und gleichzeitig etwa 100 000 Euro mehr an den Kreis abdrücken muss. „Das bereitet uns die gravierendsten Kopfschmerzen“, gesteht Benkert. Zum anderen plant die Verwaltung momentan mit nur etwa der Hälfte (350 000 Euro) der Gewerbesteuereinnahmen.

Weiterhin plant die Gemeinde für 2021 einen Kassenkredit ein. Der Überziehungskredit soll dabei für 2021 leicht über dem genehmigungsfreien Rahmen ausgedehnt werden. Es gibt entsprechende Hinweise des Innenministeriums, die diese Ausdehnung aktuell coronabedingt zulassen.

„Wenn alles in 2021 wie geplant umgesetzt werden sollte, müssen wir diesen aufgrund der Vorfinanzierung sicher in Anspruch nehmen“, sagt Benkert, bremst allerdings die Erwartungen. Denn einige Maßnahmen erfordern Gelder aus denselben Fördertöpfen. Diese im vollem Umfang für 2021 zu bekommen, hält Benkert für unrealistisch. Realistischer sind Maßnahmenverschiebungen in die Folgejahre.

Externe Beratung für Brandschutz?

Nicht verschiebbar scheint die weitere Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans. Bereits im Juni hatte die Verwaltung einen Entwurf an den Landkreis gegeben, aber bisher keine Rückmeldung dazu erhalten. Nun soll die Verwaltung eine mögliche Beauftragung eines Planungsbüros prüfen, um so die Einschätzung eines Dritten zu erhalten.

Knapp 2,5 Millionen Euro Investitionsvolumen sind für die kommenden zwei Jahre für Gebäude veranschlagt. Externe Planer könnten ermitteln, ob der Neubau des Multifunktionsgebäudes in Kandelin und der Um- und Ausbau am Gebäude in Neuendorf überhaupt sinnvoll sind.

„Am Ende muss ein verantwortungsvoller Beschluss der Gemeinde her“, meint Wotan Drescher, Vorsitzender der Gemeindevertretung. Benkert meint daher: „Bei Schaffung der Grundlagen ist die Einschätzung eines Dritten sinnvoll. Dies könnte auch durch ein Planungsbüro geschehen.“

Mit Blick auf den Straßenbau rechnet der Bürgermeister aufgrund von stark genutzten Umleitungen im Frühjahr mit Ausbesserungsmaßnahmen auf eigentlichen Nebenstrecken. Zudem enthält der Planentwurf auch die Erneuerung der Straße zwischen Zarnewanz und Groß Bisdorf (geplanter Eigenanteil: 165 000 Euro). „Bei Gesamtkosten von 660 000 Euro geht aber auch hier ohne Förderung nichts“, weiß Benkert.

Am kommenden Donnerstag befasst sich der Finanzausschuss der Gemeinde mit der ersten Lesung des Haushaltsplans. Eine Woche später tagt der Bauausschuss. Dann sollen die Vorhaben und Kostenpläne weiter konkretisiert werden.

Von Horst Schreiber