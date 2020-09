Poggendorf

Der Bauausschuss der Gemeinde Süderholz hatte am Donnerstagabend viele Themen auf der Tagesordnung. Mehr als zwei Stunden tagten die Gemeindevertreter in Poggendorf. Neben großen Investitionen in die Grundschule der Gemeinde wurden auch zahlreiche Projekte für die kommenden Monate vorgestellt und diskutiert.

„Die Grundschule in Kandelin wird uns in den nächsten Jahren definitiv intensiv beschäftigen“, betont Alexander Benkert. Wie der Bürgermeister der Gemeinde Süderholz den Gemeindevertretern beim Bauausschuss mitteilte, handelt es sich hierbei um ein Millionenprojekt, bestehend aus mehreren Paketen.

Schulsanierung und Erweiterungsbau würden vier Millionen Euro kosten

„Definitiv in Angriff nehmen müssen wir bauliche Veränderungen in beiden Schulgebäuden. Diese betreffen den Brand- und Schallschutz, sowie die Elektronik. Das Paket ’Gebäudesanierung’ wird um die 1,6 Millionen Euro kosten“, erklärt Benkert und meint: „Da kommen wir nicht drum rum. Dies müssen wir in Angriff nehmen.“

Bewusst wurde das Gesamtprojekt in mehrere Pakete unterteilt. „So wollen wir verschiedene Fördertöpfe nutzen und sind flexibler in der Umsetzung“, erklärt der Bürgermeister der Gemeinde Süderholz.

Ein weiteres Paket würde die Neugestaltung des Außengeländes betreffen. „Die Buswendeschleife ist eindeutig zu eng. Wenn wir hier etwas verändern wird es schnell kostenintensiv. Die Kostenschätzung alleine für diesen Bereich des Außengeländes beläuft sich auf 398 000 Euro“, informiert Alexander Benkert. Zudem würden in diesem Zuge neue Stellplätze für Pkws entstehen, der Schulhof neu gestaltet und auch die Sportanlage überarbeitet werden.

Ein drittes Paket sieht einen Schulanbau vor, der nach Schätzungen rund 800 000 Euro verschlingen würde. „Hierbei wollen wir auch die Digitalisierung im Auge behalten“, sagt der Bürgermeister und betont: „Nun haben wir Richtwerte und können mit der Schule über deren Vorstellungen ins Gespräch kommen.“

Straßenlampen mit Bewegungsmelder eine Alternative?

Ein ewiges Diskussionsthema in der Gemeinde bietet die Straßenbeleuchtung. Wie Gemeindevertreter Tobias Lembke informiert ist in Süderholz ab 22 Uhr die Straßenbeleuchtung aus. Dies sorgt natürlich dafür, dass es immer wieder Anfragen gibt, ob dies punktuell geändert werden kann. Darum hat sich Lembke nun über Alternativen informiert und ist auch fündig geworden. „In anderen Bundesländern werden Straßenlaternen inzwischen mit Bewegungsmelder ausgestattet. Wenn also Personen auf dem Gehweg unterwegs sind, schalten sich die jeweiligen Laternen ein und anschließend wieder aus“, erklärt er und meint: „Wir wollen nun einen Planer beauftragen und uns informieren, ob dies realisierbar ist und welche Kosten entstehen würden.“

Spät- und Rufbusse als Vorschläge für den neuen Nahverkehrsplan

Zudem sammeln die Gemeindevertreter aktuell Vorschläge, die sie im Anschluss an den Öffentlichen Personennahverkehr der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen weiterleiten wollen. „Klar ist, dass wir in der Gemeinde ein sehr dünnen Netz haben. Darum wollen wir den Vorschlag eines intelligenten Rufbussystems weiter vorantreiben und auch die Idee eines Spätbusses am Wochenende nach Grimmen und Greifswald einreichen“, erklärt Benkert und sagt: „Wir werden aber weiterhin Vorschläge sammeln und diese dann einreichen.“

Neues Bauland, Bushaltestelle am Pommerndreieck und Smiley-Geräte zur Verkehrsberuhigung

Alexander Benkert informierte die anwesenden Gemeindevertreter des Bauausschusses zudem darüber, dass in Wüsteney, Grischow und Dönnie neues Bauland ausgewiesen wurde.

Am Pommerndreieck soll zudem noch in diesem Jahr eine Bushaltestelle entstehen.

Eine längere Diskussion gab es bezüglich der Geschwindigkeitsregelung in den einzelnen Ortsteilen. Sicher ist, dass man vor der Kindertagesstätte in Griebenow das Tempolimit 30 möchte. Der Antrag wurde bereits eingereicht. Außerdem will die Gemeinde sogenannte mobile Smiley-Geräte anschaffen. Diese sollen dann in den verschiedenen Ortsteilen aufgestellt werden. „Wir haben solch ein Gerät bereits in Griebenow und es hat sich gezeigt, dass es super funktioniert. Die Smiley-Geräte zählen die Autos und Geschwindigkeitsübertretungen“, erklärt Tobias Lembke und meint: „So kann man über einen gewissen Zeitraum überprüfen, ob in gewissen Bereichen der Gemeinde Handlungsbedarf besteht.“

Von Raik Mielke